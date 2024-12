Europa se află din nou la marginea prăpastiei financiare. De data aceasta, însă, ar putea fi imposibil să se mai retragă

Haosul economic și politic din Franța reprezintă o amenințare serioasă la adresa experimentului Uniunii Europene în ceea ce privește uniunea monetară. Când Marea Britanie a intrat în criză după Brexit, s-au ridicat mulți care au râs de prăbușirea reputației sale de guvern stabil și pragmatic.

Însă acum lucrurile s-au schimbat radical. Franța, și implicit zona euro, sunt din nou în criză. În contrast, Marea Britanie, care părea atunci într-un haos total, a devenit acum un model de stabilitate relativă, scrie The Telegraph.

Desigur, popularitatea premierului britanic Keir Starmer s-a prăbușit, iar bugetul său a fost puternic criticat. De asemenea, anunțarea majorării taxelor cu 40 de miliarde de lire sterline a stârnit nemulțumiri. Dar, comparativ cu tumultul din Franța, Marea Britanie pare acum o oază de calm.

În Franța, guvernul se luptă cu un deficit fiscal de peste 6% din PIB, iar soluțiile propuse - creșteri de taxe și reduceri de cheltuieli - se lovesc de o opoziție politică imposibil de înfruntat. Guvernul condus de Michel Barnier și președintele Macron sunt într-o poziție extrem de fragilă, iar piețele financiare reflectă acest impas. Spre deosebire de Marea Britanie, unde majorările de taxe sunt aproape o certitudine, Franța se află în fața unui posibil colaps financiar.

UE încearcă din nou să impună disciplina fiscală după cheltuielile generate de pandemie

Răspunsul piețelor financiare este deja alarmant. Diferențele dintre dobânzile titlurilor de stat franceze și cele germane au atins cel mai mare nivel din ultimii zece ani, ceea ce indică o creștere semnificativă a costurilor de împrumut pentru Franța. În fața acestui tablou sumbru, François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței, a cerut Băncii Centrale Europene să reducă rata dobânzii, o decizie care ar putea risca stabilitatea monedei euro.

În timp ce Mario Draghi, fostul președinte al BCE, a reușit să calmeze piața în trecut prin promisiunea achizițiilor nelimitate de obligațiuni, problemele fundamentale ale zonei euro nu au fost rezolvate. Uniunea Bancară, împărțirea datoriilor și o uniune fiscală completă sunt măsuri încă departe de realitate.

În prezent, Uniunea Europeană încearcă din nou să impună disciplina fiscală după cheltuielile generate de pandemie, dar piețele financiare sunt tot mai reticente, iar hotărârea politică pare să slăbească pe măsură ce criza se adâncește.

Regatul Unit, deși divorțat de Uniunea Europeană, trebuie să fie precaut în fața dificultăților Franței. Oricât de mult am crede că suferința financiară a vecinilor noștri nu ne va afecta, realitatea economică este că orice criză pe continent are un impact direct asupra Marii Britanii. Deși situația nu este identică, atât Marea Britanie cât și Franța se află în fața unor provocări fiscale enorme, notează The Telegraph.

În fața acestor realități, Europa se află din nou pe marginea prăpastiei. A fost acolo de multe ori, dar de fiecare dată a reușit să găsească o cale de a se salva. Totuși, nu ar trebui să ne bazăm pe acest mecanism de auto-ajutor perpetuu. Dacă Europa nu reînvie cu adevărat reformele fundamentale necesare, Armaghedonul financiar ar putea fi mai aproape decât ne imaginăm, avertizează publicația.

