Carla Bruni, între podiumul de modă și vizitele la penitenciar. Soțul ei, fostul președinte Sarkozy, a fost încarcerat la Paris. Și ea se află sub control judiciar

Viața Carlei Bruni, fostă primă doamnă a Franței, nu mai are de mult parfumul elegant al unei povești de basm. Obișnuită cu luxul discret al caselor de modă, șampania rece și rochiile haute couture, Bruni, 57 de ani, trăiește astăzi un episod pe care nici în cele mai negre vise nu și l-a putut anticipa: soțul său, Nicolas Sarkozy, a fost încarcerat în penitenciarul La Santé, în urma unei condamnări de cinci ani de închisoare, dintre care cel puțin doi cu executare.

Sarkozy, fostul lider conservator al Franței, în vârstă de 70 de ani, a fost găsit vinovat pentru conspirație în vederea finanțării ilegale a campaniei prezidențiale din 2007, cu bani proveniți de la fostul dictator libian Muammar Gaddafi. Carla Bruni, soția sa de aproape două decenii, este la rândul ei vizată de o anchetă în curs, fiind suspectată că ar fi încercat să influențeze martori în dosarul penal. Ea neagă toate acuzațiile, scrie standard.co.uk.

Totul vine într-un contrast puternic cu imaginea recentă a fostei prime doamne, care defila în septembrie la prezentarea Saint Laurent pentru sezonul primăvară-vară 2026, într-o rochie din șifon cu decolteu adânc, asortată cu o haină de blană. Bruni nu e străină de această lume: cariera sa de supermodel a început la 19 ani, iar în anii de glorie defila pentru Dior, Chanel, Versace, Givenchy și, desigur, Saint Laurent. Se spune că la un moment dat ar fi cerut să fie plătită în rochii, nu în bani – o excentricitate care a făcut deliciul presei de modă.

Născută la Torino, într-o familie italiană de industriași, Carla a crescut în lux și rafinament, departe de conflictele din Italia anilor ’70. Familia s-a mutat în Franța din motive de securitate, fugind de amenințările Brigăzilor Roșii. Carla a studiat inițial arhitectura, dar a ales podiumul, unde a devenit rapid una dintre cele mai bine plătite manechine ale epocii.

În 1997, la apogeul carierei, Bruni a părăsit moda pentru muzică. Primul său album, Quelqu’un m’a dit, s-a vândut în două milioane de exemplare, iar până azi a lansat alte cinci discuri. Între turnee, ședințe foto și colaborări cu Victoria’s Secret sau Harper’s Bazaar, Bruni a continuat să fie prezentă în lumea mondenă, cultivându-și imaginea de artistă independentă și rafinată.

O viață personală tumultoasă și o primă doamnă atipică

Dar viața sa personală a fost adesea mai comentată decât creațiile sale muzicale. În anii ’90, Carla Bruni a avut o relație cu Mick Jagger, în timp ce acesta era încă căsătorit cu Jerry Hall. Povestea s-a consumat cu scandal, faxuri și reproșuri, într-o epocă în care tabloidele făceau din viața sa amoroasă un spectacol.

„Monogamia mă plictisește îngrozitor. Prefer poligamia”, declara Bruni într-un interviu pentru Le Figaro Madame, în 2007. Totuși, acel an avea să-i aducă o schimbare neașteptată: la o cină organizată de monstrul sacru al publicității franceze, Jacques Séguéla, l-a cunoscut pe Nicolas Sarkozy, proaspăt divorțat și în plină ascensiune politică. Relația a fost fulgerătoare, iar căsătoria nu a întârziat.

Președintele „bling-bling”, cum l-au numit ironic jurnaliștii francezi pe Sarkozy, a făcut din Bruni o primă doamnă atipică. Nu s-a mutat la Élysée, preferând o vilă luxoasă dintr-un cartier rezidențial parizian. De acolo, și-a continuat cariera artistică și viața de mamă – în 2011 a născut-o pe Giulia, primul copil venit pe lume în timpul unui mandat prezidențial francez.

Dar viața publică a fostului cuplu prezidențial s-a întunecat după pierderea alegerilor din 2012. Odată cu imunitatea, Sarkozy a pierdut și liniștea: a urmat o serie de anchete și procese, culminând cu condamnarea recentă. În 2012, locuința soților Bruni-Sarkozy a fost percheziționată de poliție în lipsa proprietarilor, care se aflau în vacanță în Canada.

În timp ce Sarkozy se retrăgea treptat din viața politică, Bruni părea neafectată: continua să lanseze albume, să apară în pictoriale, să frecventeze festivalurile de film și să-și promoveze noua afacere – un domeniu viticol în Provence. Château d’Estoublon, cumpărat împreună cu Sarkozy în 2020, este astăzi sursa unui rosé elegant, Roseblood, pe care Bruni îl descrie drept „Grădina mea din Eden”.

De altfel, Bruni nu pare dispusă să renunțe la luxul cu care s-a obișnuit. Cu o avere personală considerabilă, ea poate continua să locuiască în conacele elegante din Paris și să zboare între concerte, interviuri și vizite conjugale la La Santé – o închisoare situată într-un cartier boem al capitalei.

Sarkozy contestă condamnarea și speră într-o decizie favorabilă în apel, dar până atunci rămâne după gratii. Carla Bruni, deși nepusă oficial sub acuzare, se află sub control judiciar. Viața fostei prime doamne continuă, cu pole dance, parfum de roze și o rețea socială atent editată – dar cu o notă amară în fundal: iubirea ei de 17 ani se trăiește, pentru moment, între gratii, notează standard.co.uk.

