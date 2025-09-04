Meduzele forțează închiderea reactorului nuclear

Un val de meduze a forțat oprirea unuia dintre reactoarele centralei nucleare Paluel, una dintre cele mai mari din Franța, după ce organismele marine au blocat filtrele sistemului de pompare a apei de mare, utilizată pentru răcirea instalațiilor.

Operatorul EDF (Électricité de France) a anunțat că producția de energie la centrală a fost redusă aproape la jumătate în cursul zilei de miercuri, 3 septembrie. Reactorul numărul 4 a fost oprit complet, iar puterea reactorului 3 a fost diminuată ca măsură de precauție, pentru a proteja infrastructura instalației.

Centrala Paluel este situată în nordul Franței, pe coasta Canalului Mânecii, și folosește apă de mare pentru răcirea sistemelor interne. Potrivit EDF, meduzele au pătruns în stația de pompare, blocând filtrele instalate pentru a preveni astfel de situații.

„Unitatea de producție numărul 4 a fost oprită în siguranță de către operator, după ce meduzele au ajuns la nivelul filtrelor stației de pompare, aflată în zona non-nucleară a instalației”, a transmis EDF într-un comunicat.

Reactorul 3 a funcționat la o capacitate redusă, în timp ce echipele tehnice au început procedurile de evaluare și curățare.

VIDEO: Jellyfish force French nuclear plant shutdown. A nuclear plant in France remains shut, a day after a swarm of jellyfish clogged pumps used to cool the reactors, according to energy group EDF pic.twitter.com/Qqt6Wvr9se — AFP News Agency (@AFP) August 13, 2025

O problemă tot mai frecventă

Incidentul nu este unul izolat. Temperaturile mai ridicate din Canalul Mânecii favorizează reproducerea meduzelor, iar prezența lor în număr mare poate pune presiune pe infrastructurile industriale care folosesc apă de mare – inclusiv centralele nucleare.

În trecut, situații similare au fost raportate și la alte centrale nucleare din lume, cum ar fi Torness în Scoția și Shimane în Japonia, care folosesc același principiu de răcire.

În 2016, centrala Paluel a suferit o altă întrerupere majoră, atunci când un generator de abur de peste 450 de tone s-a prăbușit în timpul unor lucrări de întreținere. A fost nevoie de aproape un an pentru ca instalația să revină complet online.

Situația actuală și măsuri viitoare

În prezent, atât reactorul 3, cât și reactorul 4 sunt oprite. Reactorul 2 este, de asemenea, inactiv din cauza lucrărilor de mentenanță programate. Doar reactorul 1 funcționează la capacitate maximă.

Paluel este a doua cea mai mare centrală nucleară din Franța și a șaptea din lume, cu o capacitate totală de 5.528 MW în condiții normale de funcționare.

„Echipele centralei sunt mobilizate și efectuează diagnosticele și intervențiile necesare pentru a reporni în siguranță unitatea de producție 4 și pentru a restabili funcționarea completă a unității 3”, a mai transmis EDF.

Compania a precizat că lucrează pentru a readuce toate cele patru reactoare în funcțiune cât mai curând posibil, în condiții de siguranță.

