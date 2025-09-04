Meduzele forțează închiderea reactorului nuclear

Autor: Veronica Andrei
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 21:58
312 citiri
Meduzele forțează închiderea reactorului nuclear
Temperaturile mai ridicate din Canalul Mânecii favorizează reproducerea meduzelor/ FOTO:X@Worldnews_Media

Un val de meduze a forțat oprirea unuia dintre reactoarele centralei nucleare Paluel, una dintre cele mai mari din Franța, după ce organismele marine au blocat filtrele sistemului de pompare a apei de mare, utilizată pentru răcirea instalațiilor.

Operatorul EDF (Électricité de France) a anunțat că producția de energie la centrală a fost redusă aproape la jumătate în cursul zilei de miercuri, 3 septembrie. Reactorul numărul 4 a fost oprit complet, iar puterea reactorului 3 a fost diminuată ca măsură de precauție, pentru a proteja infrastructura instalației.

Centrala Paluel este situată în nordul Franței, pe coasta Canalului Mânecii, și folosește apă de mare pentru răcirea sistemelor interne. Potrivit EDF, meduzele au pătruns în stația de pompare, blocând filtrele instalate pentru a preveni astfel de situații.

„Unitatea de producție numărul 4 a fost oprită în siguranță de către operator, după ce meduzele au ajuns la nivelul filtrelor stației de pompare, aflată în zona non-nucleară a instalației”, a transmis EDF într-un comunicat.

Reactorul 3 a funcționat la o capacitate redusă, în timp ce echipele tehnice au început procedurile de evaluare și curățare.

O problemă tot mai frecventă

Incidentul nu este unul izolat. Temperaturile mai ridicate din Canalul Mânecii favorizează reproducerea meduzelor, iar prezența lor în număr mare poate pune presiune pe infrastructurile industriale care folosesc apă de mare – inclusiv centralele nucleare.

În trecut, situații similare au fost raportate și la alte centrale nucleare din lume, cum ar fi Torness în Scoția și Shimane în Japonia, care folosesc același principiu de răcire.

În 2016, centrala Paluel a suferit o altă întrerupere majoră, atunci când un generator de abur de peste 450 de tone s-a prăbușit în timpul unor lucrări de întreținere. A fost nevoie de aproape un an pentru ca instalația să revină complet online.

Situația actuală și măsuri viitoare

În prezent, atât reactorul 3, cât și reactorul 4 sunt oprite. Reactorul 2 este, de asemenea, inactiv din cauza lucrărilor de mentenanță programate. Doar reactorul 1 funcționează la capacitate maximă.

Paluel este a doua cea mai mare centrală nucleară din Franța și a șaptea din lume, cu o capacitate totală de 5.528 MW în condiții normale de funcționare.

„Echipele centralei sunt mobilizate și efectuează diagnosticele și intervențiile necesare pentru a reporni în siguranță unitatea de producție 4 și pentru a restabili funcționarea completă a unității 3”, a mai transmis EDF.

Compania a precizat că lucrează pentru a readuce toate cele patru reactoare în funcțiune cât mai curând posibil, în condiții de siguranță.

Nicușor Dan, la deschiderea lucrărilor de la Centrala Nucleară Cernavodă: „România are aici un avantaj competitiv, care a început acum 100 de ani”
Nicușor Dan, la deschiderea lucrărilor de la Centrala Nucleară Cernavodă: „România are aici un avantaj competitiv, care a început acum 100 de ani”
Președintele Nicușor Dan a fost prezent miercuri, 3 septembrie, la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, cu prilejul demarării lucrărilor la proiectul de retehnologizare a Unității 1,...
Un tunisian a înjunghiat cinci persoane, într-un hotel din Franța. Agresorul a fost împușcat mortal de către polițiști
Un tunisian a înjunghiat cinci persoane, într-un hotel din Franța. Agresorul a fost împușcat mortal de către polițiști
Un tunisian care avea asupra lui două cuțite și o rangă a murit, împușcat de poliție, în orașul Marsilia, din sudul Franței, după ce a înjunghiat cinci persoane într-un hotel, între...
#Franta, #centrala nucleara, #meduze, #oprire, #reactor nuclear , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
De nicaieri: a aflat ca mosteneste aproape un miliard de euro, de la un barbat pe care nu l-a vazut niciodata!
ObservatorNews.ro
INTERVIU EXCLUSIV cu Nicusor Dan. Ce nota si-ar da dupa 100 de zile si cand merge in SUA. "Invitatia exista"
Adevarul.ro
Filmul prabusirii unui F-35: pilotul a incercat cu disperare 50 de minute sa remedieze defectiunea
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cea mai secretă bază militară de pe planetă e în Rusia, ascunsă sub cel mai înalt vârf din sudul Uralilor. Ce au aflat americanii despre aceasta?
  2. Trump este „foarte nemulțumit” de achizițiile de petrol rusesc ale țărilor UE, afirmă Zelenski. Un oficial al Casei Albe confirmă
  3. Meduzele forțează închiderea reactorului nuclear
  4. Fenomenul „Insula Iubirii”. De ce românii se lasă seduși de 10 sezoane de reality-show-ul cu infidelități. Consilier de cuplu: „Sunt atrași atât conștient, cât și inconștient”
  5. Când începe școala? Ce răspunde, categoric, ministrul Educației, Daniel David
  6. Vasile Bănescu, ironic față de proiectul rugăciunii la școală: "Pare visul de aur al oricărui elev și profesor"
  7. Europa, luată prin surprindere de Trump. Reducerile anunțate de Pentagon în plin război în Ucraina. "Provoacă multă îngrijorare și incertitudine"
  8. Sunt multe nemulțumiri printre primari față de premierul Bolojan, avertizează un șef de Consiliu Județean. Câți oameni din administrație ar fi dați afară, într-un singur județ
  9. Atenționare de călătorie pentru Portugalia venită de la MAE român. E grevă a personalului de asistență tehnică la sol în aeroporturile din această țară
  10. Tentativă de omor după gratii. Agresorul a folosit un cuțit artizanal pentru a-și înjunghia un coleg

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 124 Israelul ne avertizează că