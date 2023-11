Franța cere explicații: "Am fost informaţi de autorităţile israeliene că Institutul Francez din Gaza a fost vizat de o lovitură israeliană”

Franţa a cerut vineri explicaţii Israelului după o lovitură asupra Institutului Francez din Gaza, transmite AFP.

"Am fost informaţi de către autorităţile israeliene că Institutul Francez din Gaza a fost vizat de o lovitură israeliană. Le-am cerut să ne comunice fără întârziere prin mijloacele corespunzătoare elementele tangibile care au motivat această decizie", a arătat Ministerul de Externe de la Paris, precizând că în incinta institutului nu se afla niciun agent sau cetăţean francez.

Într-o declaraţie ulterioară, ministerul a "condamnat atacurile asupra siturilor Naţiunilor Unite şi personalului umanitar, a cărui activitate este indispensabilă pentru populaţia civilă din Gaza, precum şi asupra unui sediu al presei".

🇵🇸 🇫🇷 Israël bombarde l’Institut français de Gaza et l’immeuble de l’Agence France-Presse mais la France demande des EXPLICATIONS? Il s’agit d’actes de guerre contre nos institutions pour effacer les témoins du nettoyage ethnique… et on ne dit rien?! pic.twitter.com/wngIZsELUR