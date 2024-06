Joi, 6 iunie, se împlinesc 80 de ani de la Debarcarea din Normandia, ziua în care trupele Aliate au declanșat cea mai mare invazie amfibie din istorie, cu scopul eliberării Franței ocupate de trupele naziste, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Debarcarea trupelor aliate pe coasta vestică a Franței a dus la deschiderea unui al doilea front major în Europa și a contribuit decisiv la victoria asupra Germaniei hitleriste.

Dar astăzi, parașutiștii britanici au fost surprinși că au fost întâmpinați de oficiali vamali francezi după ce au aterizat în Normandia pentru aniversarea a 80 de ani de la Ziua Z. Imaginile arată cum soldații britanici aterizează pe un câmp francez purtând bagaje grele, dar cu toate acestea sunt nevoiți să arate pașapoartele și documentele ofițerilor vamali.

Alți parașutiști pot fi văzuți cum aterizează după ce au sărit dintr-un avion pentru a comemora debarcarea în Normandia, în timp ce o coadă se formează în fața oficialilor vamali francezi. Este o primire semnificativ diferită de cea primită de strămoșii lor, care au căzut în nordul Franței înainte de debarcarea de Ziua Z din 6 iunie 1944, scrie Daily Mail.

Après les parachutages organisés par les Britanniques, ce mercredi à Sannerville, les courageux parachutistes passent par la case « douanes » pour des formalités administratives. Avec le sourire. #DDay #Calvados #Normandie pic.twitter.com/J9oCoP1gf4 — Ouest-France 14 (@OuestFrance14) June 5, 2024

Aproximativ 320 de parașutiști britanici, belgieni și americani au luat parte la salt pentru a recrea evenimentele din 1944.

Cei 250 de parașutiști britanici au decolat de la RAF Brize Norton, Oxfordshire, înainte de a sări în zona de lansare de lângă Sannerville pentru a comemora invazia aeropurtată de acum 80 de ani.

Și aproximativ 30 de militari americani și 40 de soldați belgieni au luat parte la salt, dar trupele americane nu au fost verificate, deoarece se aflau deja în Franța.

La ora 13.00, parașutiștii s-au lansat dintr-un Airbus A400M, aterizând aproximativ opt minute mai târziu pe câmpurile din apropierea Sannerville - zona desemnată de lansare pe 6 iunie 1944.

Brigada 16 de Asalt Aerian a Armatei Britanice a trimis 250 de parașutiști la eveniment, printre care și sergentul Danny Mawson, care a purtat haina sergentului de culoare Tommy Alderson, parașutist ce a luat parte la Ziua Z.

Batalionul 8 din Regimentul de Parașutiști a sărit în spatele liniilor inamice la vest de Sannerville la primele ore ale zilei de 6 iunie 1944.

Astăzi, vântul a făcut ca unii dintre parașutiști să cadă chiar peste demnitarii așezați să asiste la demonstrație.

După ce au aterizat și și-au adunat parașutele, s-au îndreptat spre un punct de frontieră amenajat pe un câmp agricol pentru a-și arăta pașapoartele.

Brigadierul Mark Berry, comandantul parașutiștilor, a declarat pentru The Sun: „Este ceva ce nu am mai experimentat până acum. Dar având în vedere primirea regală pe care am avut-o din partea tuturor celorlați, pare un preț foarte mic de plătit pentru a veni în Franța“.

Generalul de brigadă Berry a adus un omagiu celor 23.000 de trupe aeropurtate din Marea Britanie, America, Commonwealth și Canada care au fost parașutate în spatele liniilor inamice în primele ore ale zilei de 6 iunie 1944, în cadrul Operațiunii Tonga.

Lideri mondiali și sute de veterani de război participă la ceremonii

Președintele american Joe Biden, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Regele Charles al III-lea al Marii Britanii participă, alături de mai mulți veterani, la comemorarea celor 80 de ani de la debarcarea Aliaților în Normandia, Ziua Z.

Ceremoniile au început în jurul orei locale 10:30 la Memorialul britanic din Normandia din Ver-sur-Mer, în prezența regelui Charles. Canada va organiza propria ceremonie la care va participa prințul William. În jurul prânzului, președintele Joe Biden va conduce o ceremonie americană în prezența veteranilor din Ziua Z.

Ulterior, președintele francez Emmanuel Macron va prezida o ceremonie internațională la Omaha Beach, unde forțele americane au suferit cele mai mari pierderi în asaltul împotriva forțelor germane.

Au fost invitați în jur de 4.500 de oaspeți, inclusiv aproximativ 200 de veterani, majoritatea din SUA, Marea Britanie, Canada și Franța, potrivit Reuters.

Cum s-a desfășurat Ziua Z

Ziua Z a început la 6 iunie 1944, numele de cod al operațiunii militare fiind „Overlord”. Înainte de Ziua Z, Aliații au organizat „Operațiunea Fortitude”, care avea ca scop crearea unei diversiuni, lăsându-i pe germani să creadă că debarcarea va avea loc în Pas-de-Calais.

Debarcarea a presupus implicarea unui număr uriaș de tehnică de luptă și de militari - în jur de 3 milioane, în total - care au traversat Canalul Mânecii din Anglia până pe plajele franceze din Normandia. Istoricii estimează că în jur de 150.000 - 160.000 de soldați au debarcat în Normandia în primele 24 de ore ale invaziei.

Primele planuri ale operațiunii au fost schițate în 1943. Generalul Dwight Eisenhower, comandantul suprem al trupelor aliate în Europa, care a descris invazia drept începutul „marii cruciade” de eliberare a continentului european de sub dominaţia nazistă. De cealaltă parte, Adolf Hitler îl numise pe mareșalul Erwin Rommel la comanda forțelor germane, cu sarcina de a construi fortificațiile din Zidul Atlanticului care să prevină debarcarea aliaților. Chiar în momentul debarcării, comandantul german se afla la Berlin, ceea ce a contribuit la întârzierea reacției trupelor naziste.

Debarcarea a fost precedată de bombardamente intense atât de pe mare, cât și din aer. Un total de 24.000 de parașutiști americani, britanici și canadieni au fost transportați spre coasta europeană imediat după miezul nopții. Grosul trupelor aliate a început debarcarea pe coasta Normandiei la ora locală 06:30. Debarcarea trupelor s-a făcut pe o porțiune de 80 de kilometri de coastă, împărțită în cinci sectoare distincte: Utah, Omaha, Gold, Juno și Sword. Trupele aliate au fost întâmpinate de cele germane cu baraje de mitralieră și artilerie, în timp ce plajele erau minate și acoperite cu diverse obstacole.

Le jour le plus long. Hommage à tous les combattants de la liberté qui ont débarqué en Normandie le 6 juin 1944. 80 ans plus tard, la France et les Français n’oublient aucun des sacrifices consentis par les Alliés. pic.twitter.com/Y2r4qrDXOA — Gabriel Attal (@GabrielAttal) June 6, 2024

Pierderile aliaților în prima zi de luptă au fost estimate la peste 10.000 de soldați, dintre care 4.414 au fost decese confirmate. Cele mai mari pierderi au fost înregistrate pe plaja Omaha, unde au debarcat trupe americane. Armata germană a avut pierderi estimate între 4.000 și 9.000 de soldați. În total, din iunie până la finalul lui august, în campania din Normandia, 29.000 de americani și-au pierdut viața și 106.000 au fost răniți sau dați dispăruți, 11.000 de britanici au murit, 54.000 au fost răniți sau au dispărut în luptă, 5.000 de canadieni și-au pierdut viața și 13.000 au suferit răni sau au dispărut. De partea germană, au fost pierdute 30.000 de vieți, 80.000 de soldați au fost răniți și 210.000 au dispărut în luptă. Francezii au raportat 12.200 de civili răniți și dispăruți.