Franța, în criză economică, analizează o taxă de tip american pentru bogații care se mută în străinătate

Franța face un nou pas către introducerea unei taxe de tip american aplicate cetățenilor bogați care aleg să se mute în țări cu fiscalitate redusă, într-o încercare de a contracara riscul tot mai mare al unei crize economice profunde.

Comisia de finanțe a Adunării Naționale, camera inferioară a parlamentului francez, a aprobat o propunere înaintată de partidul de stânga radicală La France Insoumise („Franța Nesupusă”), care ar obliga persoanele cu venituri ridicate să continue să plătească impozite în Franța timp de zece ani după ce părăsesc țara, scrie Daily Mail.

O taxă țintită pentru cei foarte bogați

Propunerea, denumită „taxă universală țintită”, s-ar aplica exclusiv cetățenilor francezi cu venituri anuale de peste 235.500 de euro care se mută într-o țară unde nivelul de impozitare este cu cel puțin 40% mai mic decât în Franța.

Pentru a intra sub incidența noii taxe, aceștia ar trebui să fi locuit în Franța cel puțin trei dintre ultimii zece ani.

Inițiativa apare într-un moment de blocaj politic și presiune bugetară la Paris. Premierul Sébastien Lecornu, numit de președintele Emmanuel Macron, încearcă să obțină aprobarea unui buget de austeritate până la sfârșitul anului, după ce doi foști premieri au fost demişi de parlament în urma unor măsuri similare de reducere a cheltuielilor.

O coaliție fragilă și tensiuni politice

Partidul Socialist, care deține un rol esențial în parlamentul fără majoritate al lui Macron, a avertizat că va vota pentru demiterea guvernului dacă în proiectul bugetar nu este introdusă o taxă pe marile averi.

Liderul socialiștilor, Olivier Faure, a declarat: „Trebuie să taxăm ultra-bogații și moștenirile uriașe. Dacă până luni nu se înregistrează progrese, guvernul va cădea.”

Premierul Lecornu, care a suspendat recent o controversată reformă a pensiilor pentru a evita un vot de neîncredere, a promis totodată că nu va recurge la articolul constituțional care i-ar permite să adopte bugetul fără aprobarea parlamentului – procedură folosită frecvent în anii anteriori.

Ideea „taxei Zucman”

Economistul francez Gabriel Zucman, în vârstă de 38 de ani, a estimat că o taxă anuală de 2% pe averile de peste 100 de milioane de euro ar putea aduce statului aproximativ 20 de miliarde de euro pe an, provenite de la circa 1.800 de gospodării.

Ca exemplu, Faure l-a menționat pe miliardarul Bernard Arnault, fondatorul grupului LVMH și una dintre cele mai bogate persoane din lume, a cărui avere a crescut recent cu 19 miliarde de dolari într-o singură zi.

Parlamentul francez urmează să discute în weekend o versiune a acestei propuneri, denumită neoficial „taxa Zucman”.

Totuși, guvernul și extrema dreaptă se opun ideii de a impozita activele profesionale – principalele ținte ale proiectului – și propun în schimb o taxă mai limitată, aplicată fondurilor de investiții și entităților de administrare a averilor cu active de peste 5 milioane de euro.

Potrivit calculelor Ministerului de Finanțe, această măsură ar aduce la buget circa 1 miliard de euro anual, de la aproximativ 10.000 de contribuabili.

Franța se confruntă cu o situație de blocaj politic de la alegerile parlamentare anticipate convocate anul trecut de Emmanuel Macron, menite să consolideze puterea partidului său centrist. Rezultatul a fost însă unul contrar: alianța prezidențială a pierdut majoritatea absolută, iar extrema dreaptă și stânga radicală au câștigat teren.

Într-un climat de nemulțumire socială și stagnare economică, dezbaterea privind taxarea marilor averi a redevenit un simbol al diviziunilor profunde din societatea franceză – între apelurile la solidaritate fiscală și teama că astfel de măsuri ar putea accelera exodul capitalului și al investitorilor.

