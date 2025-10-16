Se întoarce monarhia în Franța? Un descendent al regelui Ludovic al XVI-lea spune că e pregătit să revină în slujba țării

Louis de Bourbon, un descendent direct al regelui Ludovic al XVI-lea/ FOTO:X/ @Deusregnat_

Louis de Bourbon, un descendent direct al regelui Ludovic al XVI-lea a declarat că este pregătit să-și asume un rol public în slujba Franței, în contextul unei crize politice tot mai profunde care afectează guvernul condus de Emmanuel Macron.

Într-un interviu acordat publicației Journal du Dimanche, Bourbon – cunoscut și sub numele de Ludovic al XX-lea – s-a declarat „îngrijorat” de starea actuală a instituțiilor franceze și a subliniat că moștenirea monarhică ar putea reprezenta „o sursă de inspirație și speranță” într-un moment de instabilitate politică.

„Consider că este datoria mea, în calitate de șef al Casei de Bourbon și moștenitor al dinastiei care a construit Franța, să vorbesc despre situația actuală. Starea politică, instituțională și socială a țării continuă să se deterioreze”, a afirmat el.

Declarațiile vin într-un moment de incertitudine pentru guvernul de la Paris, după ce președintele Emmanuel Macron a fost nevoit să numească un al șaselea prim-ministru în decurs de doi ani. Pe 6 octombrie, premierul Sébastien Lecornu și-a prezentat demisia la doar 27 de zile după preluarea funcției – un gest care a provocat confuzie atât în rândul clasei politice, cât și în opinia publică.

După patru zile de căutări, Macron a optat pentru o re-numire surprinzătoare a lui Lecornu, într-o încercare de a calma tensiunile interne.

Louis Alphonse de Bourbon, descendant of King Louis XIV 🔥 "The destructive violence unleashed against our legacy and our history are part of the revolutionary and totalitarian process which resulted in the deaths of Louis XVI (the French sovereign who provided extraordinary… pic.twitter.com/Ks8J5DkmEh — Sachin Jose (@Sachinettiyil) October 15, 2025

Un simbol istoric cu rezonanță pentru o parte a opiniei publice

Louis de Bourbon, în vârstă de 51 de ani, este considerat de unii simpatizanți ai monarhiei drept moștenitorul legitim al tronului Franței, abolite în 1792, în urma Revoluției Franceze. Strămoșul său, Ludovic al XVI-lea, a fost ultimul rege al Franței și a fost executat prin ghilotinare, împreună cu regina Maria Antoaneta, în 1793.

Legătura sa cu casa regală franceză trece prin Filip al V-lea al Spaniei, fiul lui Ludovic al XIV-lea, ceea ce îl plasează, conform revendicărilor genealogice, în linia de succesiune directă. În cazul reinstaurării unei monarhii constituționale în Franța, Louis de Bourbon ar putea fi considerat candidat la funcția de monarh.

În ultimele luni, ideea unei eventuale reveniri a monarhiei – deși marginală în dezbaterea publică – a fost discutată în unele cercuri, în paralel cu apelurile tot mai frecvente pentru crearea unei a Șasea Republici. Aceste propuneri reflectă nemulțumirea față de actualul sistem politic și impasul în care se află Parlamentul francez.

Context politic tensionat în Franța

Criza politică s-a accentuat după alegerile legislative anticipate convocate de Emmanuel Macron în vara anului trecut. Blocul centrist prezidențial a pierdut zeci de mandate în favoarea extremei drepte, în timp ce o coaliție de stânga a obținut cel mai mare număr de locuri în Adunarea Națională – fără însă a deține o majoritate.

Această fragmentare a scenei politice a făcut dificilă formarea unui guvern stabil, iar tensiunile persistă inclusiv în interiorul cabinetului. Numirea și demisia rapidă a lui Lecornu au fost urmate de critici din ambele tabere politice, unii considerând guvernul prea orientat spre dreapta, alții acuzând lipsa unei poziționări ferme.

Pe fondul instabilității politice, Franța se confruntă și cu presiuni sociale majore. Mișcările de protest cunoscute sub denumirea „Blocăm totul” mobilizează periodic sute de mii de persoane, susținute de marile sindicate, în greve și manifestații împotriva guvernului.

În ciuda criticilor și a apelurilor punctuale pentru demisie, președintele Emmanuel Macron nu este obligat să părăsească funcția. Conform Constituției, el va încheia al doilea și ultimul său mandat în 2027.

