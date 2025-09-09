Franța, în derivă. Macron, tot mai izolat, joacă ultima carte

După prăbușirea guvernului Bayrou, Emmanuel Macron încearcă să salveze ce mai poate fi salvat, mizând pe o coaliție centristă improbabilă. Parisul fierbe, iar Europa privește cu îngrijorare, scrie politico.eu.

Franța traversează una dintre cele mai tensionate perioade din istoria sa recentă, iar președintele Emmanuel Macron pare din ce în ce mai izolat într-o luptă contra cronometru pentru stabilitate. Luni, guvernul condus de François Bayrou a fost demis printr-o moțiune de cenzură devastatoare: 364 de voturi „pentru”, doar 194 „împotrivă”. Este al patrulea prim-ministru care cade în mai puțin de doi ani.

Palatul Élysée a anunțat rapid că, „în următoarele zile”, președintele va numi un nou prim-ministru. Dar optimismul este minim. Nimeni nu pare să creadă că viitorul titular al funcției va reuși acolo unde Bayrou a eșuat: impunerea unui plan de austeritate dur, menit să reducă deficitul bugetar galopant.

Pe fondul unei datorii publice considerate de unii economiști „amenințătoare pentru viitorul națiunii”, Macron se agață de o ipotetică alianță de centru, care să cuprindă socialiști moderați, centriști și conservatori din Les Républicains. Obiectivul: adoptarea unui buget dureros, dar necesar.

Dar Franța pare, din ce în ce mai mult, de neguvernat.

Când centrul nu mai ține

Spectacolul politic din Parlamentul francez a avut luni accente dramatice. Opoziția l-a pus direct la zid pe Macron, văzut drept singurul vinovat pentru blocajul instituțional.

„Singurul responsabil pentru această criză este președintele Republicii”, a declarat Boris Vallaud, liderul grupului parlamentar socialist. Iar Stéphane Peu, reprezentant al comuniștilor, a comparat dezastrul politic cu o scenă din „Saving Private Ryan”, afirmând că Bayrou este „al patrulea prim-ministru sacrificat pentru a-l salva pe președintele Macron”.

Tonul s-a înăsprit considerabil: liderii opoziției i-au cerut deschis lui Macron să se retragă.

În acest context, extremismul politic câștigă teren. Atât extrema dreaptă, reprezentată de Rassemblement National, cât și extrema stângă, condusă de Franța Nesupusă, se pregătesc să blocheze orice tentativă de austeritate. Iar centrul, pe care Macron a mizat totul, se fisurează.

Socialiștii și conservatorii nu pot fi aduși la aceeași masă decât cu greu, iar consensul este fragil. Ceea ce îi unește momentan este doar teama de alegeri anticipate, care ar putea duce la o victorie a populismului.

Cine îl va urma pe Bayrou?

Discursul de rămas-bun al lui François Bayrou a fost unul sumbru. A avertizat că Franța se află „într-o situație de urgență bugetară” și că „iluzia politică nu va putea anula realitatea cifrelor”.

Dar la scurt timp după vot, opoziția și-a activat planurile. Socialiștii au lansat public o invitație către Palatul Élysée: „Suntem gata, veniți să ne căutați”, a transmis Boris Vallaud, sugerând că partidul său poate oferi „o altă cale” pentru Franța – una cu o fiscalitate „mai justă” și renunțarea la măsurile de austeritate propuse de Bayrou, cum ar fi anularea sărbătorilor legale.

În culise, se discută mai multe scenarii, toate improbabile: de la o mare coaliție stânga-dreapta (considerată puțin realistă) până la pacte de neagresiune care ar permite trecerea bugetului în schimbul unor concesii. Dar niciuna nu oferă o soluție clară.

Fin de règne?

Din punct de vedere parlamentar, o alianță largă ar putea oferi o majoritate mai stabilă decât guvernul Bayrou. Dar orgoliile și calculele politice cântăresc greu.

Laurent Wauquiez, liderul Les Républicains, a respins ferm orice colaborare cu un guvern socialist influențat de ideile radicale ale Noului Front Popular. „Nu vom accepta niciodată platforma nocivă a acestei alianțe de stânga”, a spus el.

Iar alegerile locale din martie 2026 planează ca o sabie deasupra tuturor partidelor: nimeni nu vrea să fie asociat cu un președinte aflat în evident declin. Inclusiv în propriul partid, Macron începe să fie perceput ca o povară.

Votul împotriva lui Bayrou a arătat acest lucru: chiar în rândul Les Républicains, 27 de parlamentari au susținut guvernul, în timp ce 13 au votat pentru demitere, în ciuda apelurilor liderilor formațiunii.

Marine Le Pen, liderul extremei drepte, a mirosit slăbiciunea: „Dizolvarea parlamentului nu va fi o opțiune, ci o obligație”, a spus ea, cerând alegeri anticipate.

Dar un scrutin anticipat nu ar face decât să adâncească fracturile societale deja evidente.

Parisul clatină Europa

Criza politică de la Paris nu este doar o problemă franceză. Dacă Franța – a doua economie a Uniunii Europene – nu reușește să-și stabilizeze finanțele, întreaga construcție europeană poate avea de suferit. Mesajul este clar: Macron nu mai are voie să greșească.

Dar cu centrul politic în implozie, extrema dreaptă pe val și o datorie publică în creștere, președintele Franței rămâne tot mai singur. Iar întrebarea care planează asupra Europei nu mai este „ce urmează?”, ci „cât timp mai are Macron să reziste?”.

