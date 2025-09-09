Business Focus: Quarterly Report 9 - transmisie online

Franța, în derivă. Macron, tot mai izolat, joacă ultima carte

Autor: Veronica Andrei
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 18:27
326 citiri
Franța, în derivă. Macron, tot mai izolat, joacă ultima carte
Emmanuel Macron, președintele Franței FOTO: Hepta

După prăbușirea guvernului Bayrou, Emmanuel Macron încearcă să salveze ce mai poate fi salvat, mizând pe o coaliție centristă improbabilă. Parisul fierbe, iar Europa privește cu îngrijorare, scrie politico.eu.

Franța traversează una dintre cele mai tensionate perioade din istoria sa recentă, iar președintele Emmanuel Macron pare din ce în ce mai izolat într-o luptă contra cronometru pentru stabilitate. Luni, guvernul condus de François Bayrou a fost demis printr-o moțiune de cenzură devastatoare: 364 de voturi „pentru”, doar 194 „împotrivă”. Este al patrulea prim-ministru care cade în mai puțin de doi ani.

Palatul Élysée a anunțat rapid că, „în următoarele zile”, președintele va numi un nou prim-ministru. Dar optimismul este minim. Nimeni nu pare să creadă că viitorul titular al funcției va reuși acolo unde Bayrou a eșuat: impunerea unui plan de austeritate dur, menit să reducă deficitul bugetar galopant.

Pe fondul unei datorii publice considerate de unii economiști „amenințătoare pentru viitorul națiunii”, Macron se agață de o ipotetică alianță de centru, care să cuprindă socialiști moderați, centriști și conservatori din Les Républicains. Obiectivul: adoptarea unui buget dureros, dar necesar.

Dar Franța pare, din ce în ce mai mult, de neguvernat.

Când centrul nu mai ține

Spectacolul politic din Parlamentul francez a avut luni accente dramatice. Opoziția l-a pus direct la zid pe Macron, văzut drept singurul vinovat pentru blocajul instituțional.

„Singurul responsabil pentru această criză este președintele Republicii”, a declarat Boris Vallaud, liderul grupului parlamentar socialist. Iar Stéphane Peu, reprezentant al comuniștilor, a comparat dezastrul politic cu o scenă din „Saving Private Ryan”, afirmând că Bayrou este „al patrulea prim-ministru sacrificat pentru a-l salva pe președintele Macron”.

Tonul s-a înăsprit considerabil: liderii opoziției i-au cerut deschis lui Macron să se retragă.

În acest context, extremismul politic câștigă teren. Atât extrema dreaptă, reprezentată de Rassemblement National, cât și extrema stângă, condusă de Franța Nesupusă, se pregătesc să blocheze orice tentativă de austeritate. Iar centrul, pe care Macron a mizat totul, se fisurează.

Socialiștii și conservatorii nu pot fi aduși la aceeași masă decât cu greu, iar consensul este fragil. Ceea ce îi unește momentan este doar teama de alegeri anticipate, care ar putea duce la o victorie a populismului.

Cine îl va urma pe Bayrou?

Discursul de rămas-bun al lui François Bayrou a fost unul sumbru. A avertizat că Franța se află „într-o situație de urgență bugetară” și că „iluzia politică nu va putea anula realitatea cifrelor”.

Dar la scurt timp după vot, opoziția și-a activat planurile. Socialiștii au lansat public o invitație către Palatul Élysée: „Suntem gata, veniți să ne căutați”, a transmis Boris Vallaud, sugerând că partidul său poate oferi „o altă cale” pentru Franța – una cu o fiscalitate „mai justă” și renunțarea la măsurile de austeritate propuse de Bayrou, cum ar fi anularea sărbătorilor legale.

În culise, se discută mai multe scenarii, toate improbabile: de la o mare coaliție stânga-dreapta (considerată puțin realistă) până la pacte de neagresiune care ar permite trecerea bugetului în schimbul unor concesii. Dar niciuna nu oferă o soluție clară.

Fin de règne?

Din punct de vedere parlamentar, o alianță largă ar putea oferi o majoritate mai stabilă decât guvernul Bayrou. Dar orgoliile și calculele politice cântăresc greu.

Laurent Wauquiez, liderul Les Républicains, a respins ferm orice colaborare cu un guvern socialist influențat de ideile radicale ale Noului Front Popular. „Nu vom accepta niciodată platforma nocivă a acestei alianțe de stânga”, a spus el.

Iar alegerile locale din martie 2026 planează ca o sabie deasupra tuturor partidelor: nimeni nu vrea să fie asociat cu un președinte aflat în evident declin. Inclusiv în propriul partid, Macron începe să fie perceput ca o povară.

Votul împotriva lui Bayrou a arătat acest lucru: chiar în rândul Les Républicains, 27 de parlamentari au susținut guvernul, în timp ce 13 au votat pentru demitere, în ciuda apelurilor liderilor formațiunii.

Marine Le Pen, liderul extremei drepte, a mirosit slăbiciunea: „Dizolvarea parlamentului nu va fi o opțiune, ci o obligație”, a spus ea, cerând alegeri anticipate.

Dar un scrutin anticipat nu ar face decât să adâncească fracturile societale deja evidente.

Parisul clatină Europa

Criza politică de la Paris nu este doar o problemă franceză. Dacă Franța – a doua economie a Uniunii Europene – nu reușește să-și stabilizeze finanțele, întreaga construcție europeană poate avea de suferit. Mesajul este clar: Macron nu mai are voie să greșească.

Dar cu centrul politic în implozie, extrema dreaptă pe val și o datorie publică în creștere, președintele Franței rămâne tot mai singur. Iar întrebarea care planează asupra Europei nu mai este „ce urmează?”, ci „cât timp mai are Macron să reziste?”.

Criză politică în Franța. Guvernul Bayrou ar putea cădea înaintea votului de încredere. ”Un spectacol jalnic”
Criză politică în Franța. Guvernul Bayrou ar putea cădea înaintea votului de încredere. ”Un spectacol jalnic”
Franţa, considerată mult timp un pilon de stabilitate în zona euro, se confruntă acum cu un climat politic şi economic ce aminteşte de Italia anilor de criză. Disputele între...
Căderea guvernului francez zdruncină piețele: obligațiunile franceze sub presiunea crizei politice și a datoriei publice imense
Căderea guvernului francez zdruncină piețele: obligațiunile franceze sub presiunea crizei politice și a datoriei publice imense
După ce premierul francez François Bayrou a pierdut luni votul de încredere în Parlament, bursele nu au fluctuat major, însă piețele obligațiunilor, de altfel un reper puternic al bunului...
#Franta, #criza politica, #cadere guvern, #scenarii, #premier, #Emmanuel Macron , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Victor Piturca a facut anuntul, la 69 de ani: "Am renuntat!". Care e ocupatia fostului selectioner: "Imi spun: 'Nu, nu, nu'"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Premierul ungar Orban sustine ca SUA au acceptat deja ca Rusia a castigat razboiul. El prezice divizarea oficiala a Ucrainei in trei zone
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O grădiniță și-a îmbrăcat copiii în haine de Pionieri și Șoimii Patriei din perioada comunistă și le-a prezentat acestora informații despre Ceaușescu. Poliția face anchetă
  2. Spionul capturat la Timișoara și acuzat că a vândut secrete de stat serviciilor secrete din Belarus, reținut de DIICOT SURSE
  3. "Boloș minte de rupe". Adrian Câciu îi ia apărarea lui Ciolacu în scandalul "deficitul vs. durerea în organul genital". "Poate aruncă în aer piețele financiare"
  4. Sistemele mobile de apărare antiaeriană germane Skyranger vor ajunge în Ucraina. Ce pot face acestea?
  5. Franța, în derivă. Macron, tot mai izolat, joacă ultima carte
  6. Oficial din Educație: „Nu vedem o legătură între măsurile de criză și abandonul școlar”. Cum eșuează Executivul în comunicarea cu dascălii, în plin val de proteste
  7. De ce sunt omorâte femeile? Despre legalizarea femicidului
  8. CNA a dispus eliminarea de pe Internet a conferinței în care medici români au susținut idei false despre pandemie și despre vaccinare. Sesizarea a venit de la Colegiul Medicilor
  9. Cum își pregătește Kim Jong Un fiica, pasionată de Gucci, să devină cea mai periculoasă adolescentă din lume
  10. Greșeala de interpretare a lui Trump față de Rusia costă scump Ucraina. Acum, intențiile lui Putin sunt mai limpezi ca oricând - Analiză