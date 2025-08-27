Franța, în fața unui dezechilibru bugetar sever. Datoria publică depășește 3000 de miliarde de euro și ar putea ajunge la mâna FMI

Franța traversează una dintre cele mai tensionate perioade politico-economice din ultimele decenii, cu o datorie publică ce a atins un nivel record — peste 3.300 de miliarde de euro — și cu perspective incerte privind viitorul Guvernului condus de Emmanuel Macron.

Ministrul Economiei și Finanțelor, Éric Lombard, a atras recent atenția asupra riscului real ca Franța să fie nevoită să solicite un sprijin financiar extern, inclusiv de la Fondul Monetar Internațional, dacă dezechilibrele bugetare nu sunt corectate rapid. „Există un risc. Nu este inevitabil, dar trebuie să-l tratăm cu maximă responsabilitate”, a declarat oficialul, evocând criza prin care a trecut Regatul Unit în anii ’70, când a fost nevoit să apeleze la FMI.

Contextul politic accentuează presiunea. Premierul François Bayrou, în vârstă de 74 de ani, a anunțat că va solicita un vot de încredere în Parlament pe 8 septembrie, o decizie considerată de mulți drept hazardată într-un moment în care majoritatea guvernamentală este fragilă. De altfel, atât opoziția de stânga, reprezentată de Jean-Luc Mélenchon, cât și cea de dreapta, condusă de Marine Le Pen, au anunțat că vor vota împotrivă. Inclusiv parlamentari din propriul său grup politic au descris gestul ca fiind „sinucigaș”.

În cazul în care Guvernul cade, Franța riscă să intre într-o perioadă de instabilitate instituțională profundă, fără buget adoptat și cu o economie aflată deja sub presiunea unei datorii publice de aproape 110% din PIB și un deficit estimat la 5,4% din PIB.

Ads

Economistul Olivier Blanchard, fost consilier-șef al FMI, a avertizat că Franța nu a mai înregistrat un surplus bugetar din 1974, iar actuala dinamică a datoriei este „catastrofală”. Situația devine cu atât mai stânjenitoare pentru președintele Emmanuel Macron, care în trecut se autodefinea drept „Mozart al finanțelor”, dar care pare acum tot mai deconectat de la realitatea internă.

Planul de redresare bugetară

Planul de redresare bugetară propus de Bayrou include reduceri de cheltuieli și majorări de taxe în valoare de aproximativ 44,5 miliarde de euro. Printre măsuri se numără eliminarea a două zile de sărbătoare publică și tăieri în bugetul sănătății. În încercarea de a atrage sprijinul stângii, premierul a sugerat și anularea unor facilități fiscale considerate „injuste” pentru cei mai înstăriți. Însă apelurile sale nu au reușit să oprească valul de opoziție.

Piețele financiare au reacționat rapid: acțiunile marilor bănci cu expunere pe datoria suverană franceză au scăzut, iar randamentul obligațiunilor de stat pe zece ani a urcat peste 3,5%, depășind chiar nivelul celor italiene — un fenomen fără precedent din anii ’60.

Ads

Mișcările sociale se reaprind

Pe fundalul acestei crize, mișcările sociale se reaprind. Un apel la grevă generală și blocaje rutiere programate pentru 10 septembrie — inițial promovat în grupuri conspiraționiste de extremă dreaptă, dar adoptat rapid de unele sindicate și grupuri de stânga — a căpătat amploare. Un sondaj Harris Interactive pentru RTL arată că 63% dintre francezi susțin protestele. Pe rețelele sociale și în grupuri de Telegram se discută deja despre formarea unor „rețele de rezistență civică”.

Situația actuală amintește de valul de proteste al „Vestelor Galbene” din 2018, când politicile fiscale ale lui Macron au fost întâmpinate cu un val de revoltă socială fără precedent în epoca recentă. Mai recent, în 2024, dizolvarea intempestivă a Adunării Naționale de către președinte, în urma alegerilor europene pierdute, a creat o configurație parlamentară imposibil de gestionat: nicio formațiune nu deține o majoritate clară, iar coalițiile s-au dovedit instabile.

Macron, care s-a retras în planul secund al politicii interne și s-a concentrat pe afacerile europene și internaționale, refuză să convoace noi alegeri legislative, temându-se de o repetare a blocajului din 2024. Însă apelurile la organizarea unor noi alegeri parlamentare — sau chiar prezidențiale — se înmulțesc, atât din partea dreptei populiste, cât și a stângii radicale.

În acest moment, Franța se află la o răscruce. Criza financiară este strâns legată de una instituțională și, mai profund, de o criză de încredere în clasa politică. Cu o societate polarizată, instituții sub presiune și o datorie publică în creștere accelerată, viitorul imediat al Republicii pare tot mai incert.

Ads