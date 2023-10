Femeie împușcată de polițiști la Paris: striga „Allah Akbar!” şi amenința că detonează o bombă. "A băgat ambele mâini sub haine"

Poliţia franceză a deschis focul marți, 31 octombrie, în staţia de metrou Bibliothèque François Mitterrand din Paris, asupra unei femei care purta abaya, striga „Allahu akbar” și amenința că va detona o bombă.

Potrivit martorilor, femeia susţinea că se detonează şi, la un moment dat, a băgat ambele mâini sub haine.

Când a început să amenințe pasagerii din vagon, trenul a fost oprit în stație, și fiindcă femeia a refuzat să se supună cererilor poliției aceștia au deschis focul, scrie Le Figaro.

In #France, police officers shot a woman wearing a chador who was shouting "Allahu akbar" and threatening to detonate a bomb on the subway

She started threatening passengers in the carriage. The train was stopped at one of the stations, the woman refused to obey police demands… pic.twitter.com/b5zD7jhDti