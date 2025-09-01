Franța cere spitalelor să se pregătească până anul viitor pentru un posibil conflict major, în timp ce Germania monitorizează exercițiile militare ale Rusiei

Spitalele franceze au primit ordin să se pregătească pentru un război în Europa, în timp ce Germania stă cu ochii pe exercițiile militare ale Rusiei din Belarus.

Potrivit unor documente obținute de publicația franceză Le Canard Enchaîné, Ministerul Sănătății din Franța a emis o notificare prin care cere infrastructurii medicale să fie pregătită pentru un scenariu în care țara ar trebui să preia un număr mare de răniți – atât francezi, cât și din alte state europene.

Obiectivul este de a „anticipa, pregăti și răspunde nevoilor sanitare ale populației, integrând cerințele specifice ale apărării naționale”, se arată în document. Printre riscurile identificate se numără și un „angajament militar major”, în care sistemul sanitar civil ar avea un rol esențial în tratarea victimelor unui conflict internațional.

Germania, vigilentă

Între timp, în Germania, șeful forțelor armate, generalul Carsten Breuer, a declarat că Bundeswehr-ul și NATO vor rămâne în alertă în timpul exercițiului rusesc „Vest 2025”, care urmează să se desfășoare în apropierea granițelor estice ale Alianței.

„Nu avem dovezi că s-ar pregăti un atac sub acoperirea exercițiilor, dar vom rămâne vigilenți”, a spus Breuer. „Nu doar armata germană, ci întreaga structură NATO este atentă la această desfășurare.”

Aceste evoluții vin pe fondul unor îngrijorări tot mai mari cu privire la tensiunile geopolitice globale. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat recent că o posibilă acțiune simultană din partea Chinei și Rusiei ar putea duce la un conflict la scară largă.

Într-un interviu acordat The New York Times, Rutte a sugerat că o eventuală invazie chineză în Taiwan ar putea fi însoțită de o acțiune militară a Rusiei în Europa, menită să divizeze atenția și resursele aliaților occidentali. „Dacă Xi Jinping ar decide să atace Taiwanul, probabil l-ar informa pe Vladimir Putin și i-ar cere să țină Europa ocupată printr-un atac asupra teritoriului NATO”, a declarat Rutte.

Oficialul NATO a adăugat că Rusia își accelerează rapid capacitatea militară, afirmând că Moscova produce în prezent de trei ori mai multă muniție în trei luni decât reușește NATO într-un an.

„Această situație nu este sustenabilă. Rusia beneficiază de sprijinul Coreei de Nord, al Chinei și al Iranului în acest conflict neprovocat împotriva Ucrainei”, a spus el.

Rutte a subliniat necesitatea consolidării cooperării dintre NATO și statele din Indo-Pacific, subliniind că există o interdependență tot mai mare între cele două regiuni. „Suntem confruntați cu o provocare geopolitică majoră”, a conchis el.

