Insulta publică, strategia lui Macron pentru nevaccinați: „Am să-i bat la cap până au să se vaccineze“

Emmanuel Macron a stârnit furia în rândul francezilor care nu s-au vaccinat anti-COVID, după ce a declarat că strategia de vaccinare a guvernului său este de a-i “enerva”, continuând să le facă viața de zi cu zi din ce în ce mai dificilă.

„N-am să-i bag la închisoare, n-am să-i vaccinez cu forța. Dar trebuie să le repetăm: începând din 15 ianuarie, nu veți mai putea merge la restaurant, cafenea, teatru sau cinema“. În primul său interviu al anului, pentru cotidianul Le Parisien, Emmanuel Macron a vrut să scuture, șocând cu bună știință, categoria francezilor care refuză vaccinarea, spunând că are «intenția de a-i freca la cap până au să se vaccineze». («Les non-vaccinés j’ai très envie de les emmerder et donc on va continuer de le faire».) Verbul emmerder este vulgar și provine de la bine-cunoscutul merde. A-l traduce în română prin «a freca la cap», «a face viața dificilă», sau «a necăji», este relativ blând. Echivalentul englez ar fi: to piss of.

Presa franceză nu a ratat subiectul, discutându-l sub toate unghiurile, deseori mimând indignarea în fața tonului omului a cărui țară a preluat de la 1 ianuarie președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

Libération: „iată o declarație care are măcar meritul de a fi clară”. „Guvernul, deși „promisese că va «împinge» cetățenii să se vaccineze, nu făcuse vreodată o declarație atât de precisă – și de trivială”, subliniază publicația.

Șeful extremei stângi (La France insoumise), Jean-Luc Mélenchon, candidat în alegerile prezidențiale din aprilie, a postat pe Twitter: «Oare președintele își dă seama despre ce vorbește? Organizația Mondială a Sănătății cere „să convingem, iar nu să constrângem”.»

Cu toate astea, Le Monde subliniază că Macron a exclus în mod explicit ipoteza vaccinării obligatorii sau propunerea trierii vaccinaților de nevaccinați în serviciile de urgență.

Macron face deseori declarații șoc, precum atunci când a spus, pentru The Economist, că «NATO se află în moarte cerebrală».

