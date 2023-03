Proteste extreme în Franța. Milioane de oameni au ieșit în stradă să conteste reforma pensiilor: "Ceea ce se întâmplă nu este normal"

La 24 de la intervenția Președintelui Franței, Emmanuel Macron, care trebuia să potolească furia francezilor după aprobarea reformei pensiilor, Franța a luat foc.

Au fost blocate depozite de petrol, stații de incinerare a gunoiului, gări, aeroporturi, școli și licee. În Bordeaux, ușa primăriei a ars. Și la Paris, coșurile de gunoi care s-au adunat de aproape trei săptămâni sunt folosite drept combustibil pentru sute de focuri.

FRANCE - The town hall of Bordeaux is burning. All of France is burning. Your media is virtually silent.

Rage is as contagious as a virus. They don’t want you to know. And now you do 🔥

