Mii de fani au așteptat naționala Franței la Paris după înfrângerea din finala Campionatului Mondial VIDEO

Franţa, vicecampioana mondială, a ajuns, luni seară, în Place de la Concorde din Paris, unde jucătorii sunt aclamaţi de zeci de mii de suporteri.

Jucătorii i-au salutat pe cei 15.000 de fani prezenţi de la balconul Hotelului Crillon.

Potrivit lefigaro.fr, atmosfera este una magnifică, fanii cântând Freed from Desire sau Allez Les Bleus!.

Selecţionerul Didier Deschamps şi căpitanul Hugo Lloris au fost primii care au ieşit pe balconul lui Crillon, fiind urmaţi de Benjamin Pavard, Axel Disasi şi Raphaël Varane.

Kylian Mbappe a fost aclamat de mulţimea prezentă.

De asemenea, la ieşirea jucătorilor pe balcon s-a cântat La Marseillaise.

The French national team are on home soil. pic.twitter.com/40Z1a3A8Z2

At the French team’s appearance in Paris, Randal Kolo Muani getting his deserved recognition after his performance last night. pic.twitter.com/N9T77gMJJ2