Haos și violențe la protestele din Franța din cauza măririi vârstei de pensionare: drumuri blocate, incendii la poliție și prefectură VIDEO

Protestatarii supăraţi pe preşedintele Emmanuel Macron şi pe planul său de creştere a vârstei de pensionare au blocat accesul la un terminal de aeroport, s-au aşezat pe şinele de tren, s-au încăierat cu poliţia şi au aruncat cu sticle incendiare într-o secţie de poliţie, într-o nouă zi de demonstraţii în toată Franţa, relatează Reuters.

Au dat foc în fața unei secții de poliție din localitatea Lorient. În aceeași oraș au incediat o zonă din fața Prefecturii. Un drum expres de la marginea metropolei Toulouse este blocat protestatari și un fum mare, intens poate fi văzut de la kilometri distanță. Situația este similară și în alte zone.

Poliţia a tras cu gaze lacrimogene asupra protestatarilor din oraşul Nantes, în vestul ţării. În Rennes, poliţiştii au folosit tunuri cu apă. Tot în vest, în Lorient, ziarul Ouest-France a relatat că sticlele incendiare au declanşat un scurt incendiu în curtea unui post de poliţie.

Aeroportul Roissy-Charles De Gaulle din afara Parisului a fost afectat de o acţiune radicală a angajaţilor.

Un terminal al Aeroportului Paris-Charles de Gaulle, blocat de manifestanţi. Un motociclist mort la Amiens, într-un accident lângă un baraj împotriva reformei pensionării.

În apropiere de Toulouse, în sud-vest, mormane de gunoaie în flăcări au blocat traficul pe o autostradă şi au trimis coloane de fum pe cer.

"Există multă furie, o situaţie explozivă", a declarat liderul sindicatului CGT, Philippe Martinez, la începutul unui miting la Paris. Liderii sindicali au făcut apel la calm, dar s-au arătat furioşi faţă de ceea ce au numit comentariile "provocatoare" ale preşedintelui Emmanuel Macron. În cele din urmă, s-a ajuns din nou la incidente, petarde şi gaze lacrimogene.

Prefectura din Lorient

Comisariatul din Lorient

Drum expres blocat în Toulouse. Multe astfel de drumuri sunt blocate în Franța

Peripheral blockade in #Toulouse

Blockade of the expressway in #Chambéry. Dozens of roads are blocked throughout the country

(@Talilyte) #greve23mars #Manifestation #Revolution #ReformeDesRetraites #manif23mars #France @AnonymeCitoyen https://t.co/ry5G5zr37q pic.twitter.com/3MRfPguP2R