Un bărbat care purta o vestă ce părea să conțină materiale explozive a pătruns vineri, 19 aprilie, în clădirea consulară a Iranului din Paris. Forțele speciale franceze au înconjurat zona și au cerut localnicilor să evite arealul. Bărbatul a fost arestat și poliția franceză cercetează împrejurimile.

Consulatul Iranului din Paris a fost înconjurat de forțele speciale franceze după ce un bărbat a intrat în clădire cu un dispozitiv explozibil. Și circulația metroului din apropiere a fost închisă temporar pe două lunii.

Bărbatul a fost arestat, însă forțele speciale cercetează în continuare clădirea consulatului iranian pentru a se asigura că totul este în regulă, scrie Le Monde.

BREAKING: French police surround Iranian consulate in Paris where man threatens to blow himself up pic.twitter.com/j6SSS60ww3