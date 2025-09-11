Țara din Occident care vrea să introducă limba română în școli ca limbă străină. Scopul programului

Ambasada României la Paris anunță că Ministerul Educației Naționale, Învățământului Superior și Cercetării din Franța a lansat un program pilot prin care limba română va fi studiată ca „limbă străină obligatorie” (LV2) în sistemul public preuniversitar.

Se pare că inițiativa a debutat la Collège Aimé et Eugénie Cotton din Blanc-Mesnil, o localitate din departamentul Seine-Saint-Denis, unde studiază un număr important de copii vorbitori de română.

Conform ambasadei, proiectul va continua pe o perioadă de mai mulți ani și urmează să fie dezvoltat treptat.

De implementarea lui se ocupă Academia Créteil și asta pentru că academiile sunt responsabile de organizarea educației în regiunile Franței. În Hexagon sunt 25 de academii care se ocupă de supravegherea creșelor și universităților și sunt subordonate Ministerului Educației.

Scopul programului

Rolul acestui program este creșterea graduală a numărului de elevi care aleg această limbă și crearea unui traseu complet de învățare a limbii române în sistemul francez, până la terminarea liceului, echivalentul clasei a XII-a din România.

„Mulțumim tuturor celor implicați în reușita acestui proiect! Mulțumiri deosebite conducerii Collège Aimé et Eugénie Cotton, domnului profesor Alexandru Mardale, elevilor și părinților acestora, autorităților franceze centrale și celor de la nivel local”, a transmis Ambasada României în Franța într-o postare pe Facebook.

Aceasta ar fi prima dată când limba română este introdusă ca limbă străină obligatorie (LV2) într-o școală publică franceză, cu un program structurat pe termen lung.

Proiectul vine ca răspuns la numărul crescut de elevi cu origini românești din Franța și la cererile părinților care vor ca aceștia să mai păstreze legătura cu limba lor maternă.

