Țara din Occident care vrea să introducă limba română în școli ca limbă străină. Scopul programului

Autor: Maria Popa
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 13:27
1020 citiri
Țara din Occident care vrea să introducă limba română în școli ca limbă străină. Scopul programului
Elevi școală Foto: Pexels

Ambasada României la Paris anunță că Ministerul Educației Naționale, Învățământului Superior și Cercetării din Franța a lansat un program pilot prin care limba română va fi studiată ca „limbă străină obligatorie” (LV2) în sistemul public preuniversitar.

Se pare că inițiativa a debutat la Collège Aimé et Eugénie Cotton din Blanc-Mesnil, o localitate din departamentul Seine-Saint-Denis, unde studiază un număr important de copii vorbitori de română.

Conform ambasadei, proiectul va continua pe o perioadă de mai mulți ani și urmează să fie dezvoltat treptat.

De implementarea lui se ocupă Academia Créteil și asta pentru că academiile sunt responsabile de organizarea educației în regiunile Franței. În Hexagon sunt 25 de academii care se ocupă de supravegherea creșelor și universităților și sunt subordonate Ministerului Educației.

Scopul programului

Rolul acestui program este creșterea graduală a numărului de elevi care aleg această limbă și crearea unui traseu complet de învățare a limbii române în sistemul francez, până la terminarea liceului, echivalentul clasei a XII-a din România.

„Mulțumim tuturor celor implicați în reușita acestui proiect! Mulțumiri deosebite conducerii Collège Aimé et Eugénie Cotton, domnului profesor Alexandru Mardale, elevilor și părinților acestora, autorităților franceze centrale și celor de la nivel local”, a transmis Ambasada României în Franța într-o postare pe Facebook.

Aceasta ar fi prima dată când limba română este introdusă ca limbă străină obligatorie (LV2) într-o școală publică franceză, cu un program structurat pe termen lung.

Proiectul vine ca răspuns la numărul crescut de elevi cu origini românești din Franța și la cererile părinților care vor ca aceștia să mai păstreze legătura cu limba lor maternă.

Sébastien Lecornu, numit prim-ministru al Franţei
Sébastien Lecornu, numit prim-ministru al Franţei
În vârstă de 39 de ani, Lecornu a fost deja primar, senator și ministru în cariera sa politică și este considerat un manager de criză abil. Această calitate îi va fi foarte utilă în...
Francezii cumpără companiile românești la bucată. O nouă afacere locală a fost achiziționată de un colos francez
Francezii cumpără companiile românești la bucată. O nouă afacere locală a fost achiziționată de un colos francez
La sfârșitul lunii iulie, VINCI Energies – divizia de servicii energetice a gigantului francez VINCI – a cumpărat 100% din acțiunile EnergoBit, o companie de peste 100 de milioane de euro,...
#Franta, #scoli Franta limba romana, #limba straina invatare, #Ambasada Romaniei, #elevi romani , #Franta
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
I-a dat de gol in direct: ea e noua iubita a lui Carlos Alcaraz! "Zvonurile sunt adevarate"
ObservatorNews.ro
Stenograme. Directorii Elcen imparteau spaga ca pe pizza: Mancam toti! Cate-o felie"
DigiSport.ro
"M-au batut mar". "Cea mai frumoasa actrita de la Hollywood" a decis sa spuna tot, dupa ce a ajuns "de nerecunoscut"

LIVE ÎN 00:04:32

Business Focus,
The Real Estate Event - The legacy edition

În 4 de minute

Notifică-mă

Episoade anterioare

Marti, 09 Septembrie 2025, ora 17:10

Business Focus,
Quarterly Report 9 - transmisie online

Miercuri, 25 Iunie 2025, ora 17:30

Business Focus,
Cristian Păun: Suprataxarea capitalului privat e o soluție falsă la problema Bugetului. Care sunt soluțiile imediate pentru echilibrarea deficitului

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Guvernul Bolojan alocă 95 de milioane de euro pentru tichetele sociale acordate elevilor dezavantajați. De ce a fost necesară suplimentarea bugetului
  2. Țara din Occident care vrea să introducă limba română în școli ca limbă străină. Scopul programului
  3. SUA vinde echipamente de apărare aeriană Finlandei. Tranzacția de 1 miliard de dolari așteaptă aprobarea Congresului
  4. Cod galben de inundații pe râuri din mai multe județe. Zonele afectate de viituri HARTĂ
  5. Curtea de Justiţie a UE a sancționat Ungaria și a anulat ajutorul de stat pe care maghiarii l-au acordat unei firme rusești pentru extinderea unei centralei nucleare
  6. Discuție aprinsă între președintele israelian și premierul britanic Keir Starmer, fără zâmbete, după atacul asupra Qatarului: ”S-au spus lucruri dure și puternice”
  7. Polonia cere mai multă apărare aeriană după atacul cu drone rusești. Țările baltice au trimis o scrisoare către Trump. Ce îi solicită
  8. O chestiune de timp până când o dronă "va ateriza asupra unui supermarket din Estonia sau România sau asupra unei clădiri rezidențiale", avertizează un fost oficial NATO
  9. Băutorii de bere atrag mai ușor țânțarii, conform unui studiu. Cum îi putem ține cât mai departe
  10. Român mort după ce a căzut de la etajul 5 al unui imobil. Bărbatul era la muncă în Italia