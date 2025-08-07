Sediul din Paris al companiei aeriene israeliene a fost vandalizat cu inscripții de genul "El Al Genocide Airline". Un ministru israelian îl critică chiar pe Macron

Autor: Mihai Diac
Joi, 07 August 2025, ora 18:25
606 citiri
Sediul din Paris al companiei aeriene israeliene a fost vandalizat cu inscripții de genul "El Al Genocide Airline". Un ministru israelian îl critică chiar pe Macron
Avion al companiei aeriene israeliene - FOTO X El Al, arhivă

Intrarea în sediul filialei din Paris a companiei aeriene israeliene El Al a fost vandalizată cu vopsea roșie și inscripții ostile în noaptea de miercuri spre joi, ceea ce reprezintă un ”act barbar”, afirmă Israelul, relatează AFP.

Jurnaliști AFP au constatat joi, 7 august 2025, inscripții ca ”Palestina va trăi, Palestina va învinge”, ”Fuck zionism” sau "El Al Genocide Airline" pe ziduri, în jurul intrării în imobilul în care se află sediul companiei, pe rue de Turbigo, în arondismentul al III-lea, în centrul capitalei franceze.

Fațada și solul au fost stropite cu vopsea roșie.

Ministrul israelian al Transporturilor, Miri Regev, a condamnat pe X un ”act barbar și violent împotriva El Al”.

”Înțeleg de la autoritățile franceze însărcinate cu aplicarea legii că localizează criminalii și iau măsuri puternice împotriva lor”, adaugă ea.

”Azi El Al, mâine Air France. Atunci când președintele francez Macron anunță cadouri Hamasului, acesta este rezultatul”, a scris ea.

Președintele Emmanuel Macron anunța la sfârșitul lui iulie că Franța urmează să recunoască Palestina ca stat în septembrie la ONU.

Ambasadorul Israelului în Franța, Joshua Zarka, s-a dus în fața fațadei vandalizate joi dimineața.

”Acesta este un act de terorism, pentru că asta are ca scop terorismul, terorizarea angajaților El Al, terorizarea cetățenilor israelieni, să le facă frică și să se încerce să-i facă să simtă că nu sunt bineveniți, în Franța sau în afara țării lor”, a declarat presei diplomatul.

Potrivit companiei, citată de postul de televiziune israelian N12, ”incidentul a avut loc în timp ce clădirea era goală și nu exista niciun pericol la adresa angajaților întreprinderii”.

”El Al arborează cu mândrie steagul israelian pe coada avioanelor sale și condamnă orice formă de violență, mai ales cea care la bază antisemitismul”, anunță compania aeriană națională israeliană.

La începutul lui iunie, mai multe locuri evreiești din Paris au fost vandalizate cu vopsea verde, iar trei sârbi au fost inculpați și încarcerați, suspectați de anchetatori de faptul că au acționat cu scopul de a servi interesele unei puteri străine - posibil Rusia.

Israelul poartă un război sângeros în Fâșia Gaza împotriva Hamas, după un atac fără precedent al mișcării islamiste palestiniene în sudul teritoriului israelian la 7 octombrie 2023.

Atacul de la 7 octombrie a antrenat moartea a 1.219 persoane de partea israeliană, majoritatea civili, potrivit unui bilanț realizat de AFP pe baza unor date oficiale israeliene.

Ofensiva israeliană de represalii s-a soldat cu cel puțin 61.158 de morți în Fâșia Gaza, majoritatea civili, potrivit unor date de la Ministerul Sănătății al Hamas, considerate fiabile de către ONU.

”Pele palestinian” a murit în Fâșia Gaza, în urma unor atacuri israeliene
”Pele palestinian” a murit în Fâșia Gaza, în urma unor atacuri israeliene
Federaţia Palestiniană de Fotbal a anunţat miercuri decesul fostului internaţional Suleiman al-Obeid. Poreclit ”Pelé palestinian”, jucătorul care a evoluat de 18 ori în tricoul...
Organizația teroristă Hamas anunță că va depune armele doar dacă se înființează un stat palestinian independent
Organizația teroristă Hamas anunță că va depune armele doar dacă se înființează un stat palestinian independent
Gruparea palestiniană teroristă Hamas a declarat sâmbătă, 2 august, că nu va depune armele decât dacă se înfiinţează un stat palestinian independent. Hamas a afirmat într-un...
#Franta, #Israel, #companii aeriene, #EL AL, #vandalizat, #antisemitism, #Palestina, #macron, #Franta Israel, #razboi orientul mijlociu , #Franta
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa femeie din lume" a divortat dupa 4 ani si si-a anuntat in premiera decizia radicala: "Niciodata!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
S-a aflat! Cati bani tocmai s-au platit pentru Andrei Ratiu
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Șefa Comunității Naționale de Informații a SUA a publicat un raport secret despre amestecul Rusiei în alegerile din SUA, sfidând avertismentele CIA
  2. Alerte de vreme severă imediată: Ploi torențiale, furtuni și grindină în zeci de localități UPDATE
  3. Un oraș scufundat, descoperit în apropierea Muntelui Ararat, ridică întrebări despre originile poveștii biblice a Arcei lui Noe FOTO
  4. Justiția din Franța va reanaliza dosarul lui Paul al României, după ce a anulat decizia de extrădare în România
  5. Rusia ar pregăti testarea „Cernobîlului zburător“. Cum descrie Putin arma, ce spun despre ea specialiștii internaționali
  6. Un fost angajat de la Editura Tehnică își amintește de șeful său, Ion Iliescu: „Și pentru mine a fost speranță, care s-a transformat într-o mare dezamăgire."
  7. Incendiu violent la Mamaia. Arde clădirea fostului club Bellagio VIDEO
  8. Israelul vrea controlul asupra întregii Fâșii Gaza. Anunțul făcut de premierul Benjamin Netanyahu
  9. Rezultatele extragerii Loto 6/49 de joi, 7 august. Numerele câștigătoare la Joker și Noroc
  10. Ucrainenii resping „planul de pace" al Rusiei: 76% refuză orice formă de capitulare sau cedare de teritorii

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Acum 11 ore

Update Politic,
Ion Iliescu, condus pe ultimul drum