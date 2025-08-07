Sediul din Paris al companiei aeriene israeliene a fost vandalizat cu inscripții de genul "El Al Genocide Airline". Un ministru israelian îl critică chiar pe Macron

Avion al companiei aeriene israeliene - FOTO X El Al, arhivă

Intrarea în sediul filialei din Paris a companiei aeriene israeliene El Al a fost vandalizată cu vopsea roșie și inscripții ostile în noaptea de miercuri spre joi, ceea ce reprezintă un ”act barbar”, afirmă Israelul, relatează AFP.

Jurnaliști AFP au constatat joi, 7 august 2025, inscripții ca ”Palestina va trăi, Palestina va învinge”, ”Fuck zionism” sau "El Al Genocide Airline" pe ziduri, în jurul intrării în imobilul în care se află sediul companiei, pe rue de Turbigo, în arondismentul al III-lea, în centrul capitalei franceze.

Fațada și solul au fost stropite cu vopsea roșie.

Ministrul israelian al Transporturilor, Miri Regev, a condamnat pe X un ”act barbar și violent împotriva El Al”.

”Înțeleg de la autoritățile franceze însărcinate cu aplicarea legii că localizează criminalii și iau măsuri puternice împotriva lor”, adaugă ea.

”Azi El Al, mâine Air France. Atunci când președintele francez Macron anunță cadouri Hamasului, acesta este rezultatul”, a scris ea.

Președintele Emmanuel Macron anunța la sfârșitul lui iulie că Franța urmează să recunoască Palestina ca stat în septembrie la ONU.

Ambasadorul Israelului în Franța, Joshua Zarka, s-a dus în fața fațadei vandalizate joi dimineața.

”Acesta este un act de terorism, pentru că asta are ca scop terorismul, terorizarea angajaților El Al, terorizarea cetățenilor israelieni, să le facă frică și să se încerce să-i facă să simtă că nu sunt bineveniți, în Franța sau în afara țării lor”, a declarat presei diplomatul.

Potrivit companiei, citată de postul de televiziune israelian N12, ”incidentul a avut loc în timp ce clădirea era goală și nu exista niciun pericol la adresa angajaților întreprinderii”.

”El Al arborează cu mândrie steagul israelian pe coada avioanelor sale și condamnă orice formă de violență, mai ales cea care la bază antisemitismul”, anunță compania aeriană națională israeliană.

La începutul lui iunie, mai multe locuri evreiești din Paris au fost vandalizate cu vopsea verde, iar trei sârbi au fost inculpați și încarcerați, suspectați de anchetatori de faptul că au acționat cu scopul de a servi interesele unei puteri străine - posibil Rusia.

Israelul poartă un război sângeros în Fâșia Gaza împotriva Hamas, după un atac fără precedent al mișcării islamiste palestiniene în sudul teritoriului israelian la 7 octombrie 2023.

Atacul de la 7 octombrie a antrenat moartea a 1.219 persoane de partea israeliană, majoritatea civili, potrivit unui bilanț realizat de AFP pe baza unor date oficiale israeliene.

Ofensiva israeliană de represalii s-a soldat cu cel puțin 61.158 de morți în Fâșia Gaza, majoritatea civili, potrivit unor date de la Ministerul Sănătății al Hamas, considerate fiabile de către ONU.

Merci à vous, mon ami le Ministre, pour vos paroles claires et sans équivoque contre l’antisémitisme. Les citoyens français doivent comprendre: aujourd’hui c’est El Al, demain ce pourrait être Air France. Nous devons tous agir ensemble pour condamner l’antisémitisme et la haine,… https://t.co/uh1zxQL6xg — מירי רגב (@regev_miri) August 7, 2025

