La 88 de milioane de euro sunt evaluate bijuteriile coroanei furate de la Luvru FOTO X/@TrueCrimeUpdat

Ancheta privind jaful de 76 de milioane de lire sterline de la Muzeul Luvru ia o turnură neașteptată. Potrivit unor surse citate de The Telegraph, anchetatorii francezi ar fi descoperit probe digitale care indică o posibilă implicare din interior — un membru al echipei de securitate ar fi fost în contact cu hoții înainte de atac.

Jaful, pe care presa franceză l-a numit deja „cel mai rușinos episod din istoria muzeului”, s-a desfășurat în câteva minute. Hoții au intrat și au ieșit aproape nevăzuți, plecând cu opt piese din colecția de bijuterii ale coroanei Franței.

Pentru transport, ar fi folosit un lift de mobilier atașat unui camion furat din localitatea Louvres, aflată la doar câțiva kilometri de aeroportul Charles de Gaulle.

Paguba este considerată una istorică — unii experți au comparat-o, simbolic, cu pierderea suferită la incendiul de la Notre-Dame din 2019.

Un gol în sistemul de supraveghere

Laurence des Cars, directoarea Luvrului, a recunoscut în fața unei comisii a Senatului francez că pe balconul de la etajul al doilea, pe unde au pătruns hoții, nu exista nicio cameră de supraveghere.

„Din păcate, pe partea Galeriei Apollo, singura cameră instalată este orientată spre vest și nu acoperă balconul pe care s-a produs spargerea”, a declarat ea.

În urma incidentului, muzeul a transferat o parte dintre cele mai prețioase bijuterii către Banca Franței, sub escortă strict secretă. Instituția, aflată la mai puțin de un kilometru de muzeu, păstrează și rezervele de aur ale țării într-un seif aflat la aproape 30 de metri sub pământ.

Urme ADN și suspiciuni tot mai clare

Procurorul Parisului, Laure Beccuau, a confirmat că în galerie au fost identificate zeci de probe biologice. „Peste 150 de urme ADN, amprente și alte indicii au fost prelevate — de pe căști, mănuși, polizoare și chiar de pe o vestă lăsată de hoți”, a spus ea pentru Ouest-France.

Beccuau a adăugat că imaginile surprinse de camerele de supraveghere din Paris au permis poliției să urmărească deplasarea bandei pe două scutere Yamaha TMax, până la ieșirea din oraș.

În premieră, procurorul a admis și ipoteza unei complicități interne: „Luăm în calcul toate pistele, inclusiv posibilitatea ca hoții să fi beneficiat de ajutor din interiorul muzeului”, a declarat ea.

Cursa contracronometru pentru recuperarea bijuteriilor

Anchetatorii se tem că bijuteriile ar fi putut fi deja distruse — pietrele scoase, metalele topite, urmele șterse. „Vrem să-i prindem cât mai repede, înainte ca bunurile să fie iremediabil pierdute”, a spus Beccuau, care a adăugat că publicitatea intensă a cazului „ar putea descuraja banda să miște prea repede comorile furate”.

Peste o sută de detectivi sunt implicați în operațiune, coordonați de Brigada pentru Reprimarea Banditismului și de Oficiul Central pentru Combaterea Traficului de Bunuri Culturale.

Experți israelieni, cooptați în anchetă

În sprijinul autorităților franceze a fost adus și CGI Group, o firmă israeliană de informații private, cunoscută pentru implicarea în rezolvarea jafului de la muzeul Green Vault din Dresda, Germania, în 2019.

„Am fost contactați de persoane afiliate Luvrului pentru a asista la identificarea celor implicați și la recuperarea bunurilor furate”, a confirmat Zvika Nave, directorul companiei.

Doi suspecți au fost arestați pentru furtul unor bijuterii prețioase ale Coroanei Franceze de la Muzeul Luvru din Paris, conform presei franceze.

Parchetul din Paris a declarat că unul dintre bărbați a fost reținut în timp ce se pregătea să ia un zbor de pe aeroportul Charles de Gaulle.

Parchetul din Paris a precizat într-un comunicat că arestările au avut loc sâmbătă seara, fără a specifica câte persoane au fost reținute.

Unul dintre suspecți se pregătea să călătorească în Algeria, au declarat surse polițienești pentru presa franceză, în timp ce se înțelege că celălalt mergea în Mali.

Poliția specializată îi poate interoga timp de până la 96 de ore.

Procurorul din Paris a criticat „dezvăluirea prematură” a informațiilor legate de caz, adăugând că aceasta a împiedicat eforturile de recuperare a bijuteriilor și de găsire a hoților.

Hoții ar fi ajuns la ora 09:30 (06:30 GMT), la scurt timp după ce muzeul s-a deschis pentru vizitatori.

Suspecții au sosit cu un lift mecanic montat pe un vehicul pentru a avea acces la Galeria lui Apollo printr-un balcon situat aproape de Sena.

Imaginile de la fața locului au arătat scara care ducea la o fereastră de la primul etaj.

Doi dintre hoți au intrat tăind geamul cu unelte electrice.

Apoi i-au amenințat pe gardieni, care au evacuat incinta, și au tăiat sticla a două vitrine care conțineau bijuterii.

Un raport preliminar a dezvăluit că una din trei camere din zona muzeului percheziționat nu avea camere de supraveghere video, potrivit presei franceze.

Poliția franceză spune că hoții au stat înăuntru timp de patru minute și au fugit cu două scutere care așteptau afară la ora 09:38.

