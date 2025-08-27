Extrema-stângă lansează procedura de demitere a președintelui Franței. „Haosul este Macron” VIDEO

Președintele francez Emmanuel Macron ”trebuie să plece” dacă premierul François Bayrou nu obține un vot de încredere în Adunarea Națională la 8 septembrie, cere marți, la France Inter, liderul Partidului de extremă stângă La France insoumise (Franța neînfrântă) Jean-Luc Mélenchon.

”Nu putem negocia cu această putere și trebuie să-l împiedicăm pe domnul Macron să numească a treia oară la rând un premier care să facă aceeași politică. Iată de ce trebuie să fie destituit. Haosul este Macron”, a declarat el.

”Cel mai scurt drum este ca responsabilul să plece”, apreciază Jean-Luc Mélenchon.

”Trebuie să mergem la cauză. Domnul Bayrou nu este responsabil de situația în care se află, ci toți cei care l-au precedat, prin proastele lor politici economice și de gestionare. Dacă există un responsabil, atunci el este președintele Republicii”, apreciază el.

Emmanuel Macron doit partir. Il est responsable de la crise. Il doit assumer sa responsabilité devant le vote des électeurs. C’est la seule solution pacifique et démocratique.#Le710Inter pic.twitter.com/u7vqUlrAs3 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) August 26, 2025

Jean-Luc Mélenchon anunță depunerea în Adunarea Națională a unei noi proceduri de destituire a șefului statului, la 23 septembrie,

”Ne aflăm într-o criză globală, politica ofertei a eșuat, președintele a spus mereu că nu o va schimba și că nu trebuie să creștem taxele celor bogați, iar această politică a sa a eșuat”, apreciază el.

Fostul candidat în alegerile prezidențiale deplânge o criză de regim a cărei cauză este ”politica pe care vrea să continue să o poarte”.

El își reiterează apelul la o trecere la Republica a VI-a, care să corecteze excesele Republicii a V-a, care și-a atins limitele.”

Jean-Luc Mélenchon consideră că ”condițiile generale ale unui haos mondial se întrunesc prin cei care trebuiau să garanteze buna continuitate”, atacându-i astfel pe Donald Trump și pe ”toți liberalii din Europa”.

Fostul deputat estimează că LFI este ”pregătit” să guverneze, dar apreciază că ”nu acesta este subiectul”.

”Subiectul este că Emmanuel Macron este responsabil, că trebuie să plece și că poporul francez trebuie să aleagă între politica ofertei scăderii prețului muncii și politica relansării ecologice și sociale”, subliniază Jean-Luc Mélenchon.

