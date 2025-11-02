O problemă de geometrie veche de 50 de ani ar fi putut să protejeze muzeul Luvru?

Locul pe unde hoții au intrat pentru a da spargerea la Luvru/FOTO:X/@Didpress_agency

Un jaf spectaculos la Muzeul Luvru din Paris, desfășurat în plină zi, s-a soldat cu dispariția unor bijuterii de neprețuit din epoca napoleoniană. În timp ce anchetatorii încearcă să afle cum au reușit hoții să acționeze atât de rapid, unii experți sugerează că răspunsul ar putea veni dintr-un loc neașteptat — o problemă de geometrie formulată acum jumătate de secol, relatează BBC.

Opt minute, opt bijuterii

A fost nevoie de doar opt minute. În acest timp, hoții au urcat cu o platformă mecanică până la un balcon de la primul etaj al muzeului, au tăiat o fereastră și au pătruns în interior. Au spart două vitrine de sticlă, au luat opt bijuterii din epoca lui Napoleon și au dispărut fără urmă.

Poliția franceză a arestat între timp șapte suspecți, însă întrebarea care persistă este simplă: cum de nu au fost observați mai devreme?

Într-o audiere în fața Senatului francez, directoarea muzeului, Laurence des Cars, a recunoscut că Luvrul „a eșuat în protejarea” colecției. O singură cameră supraveghea balconul folosit de hoți — și aceea era orientată greșit. O analiză preliminară a arătat că una din trei săli din aripa Denon, locul jafului, nu avea camere de securitate.

Des Cars a admis și că reducerile de personal în rândul echipelor de pază și supraveghere au lăsat muzeul vulnerabil: „Trebuie să avem un sistem care vede tot”.

Deși alarmele s-au declanșat conform procedurii, incidentul marchează al treilea furt major din muzee franceze în doar două luni — o situație care a determinat Ministerul Culturii să revizuiască întreaga strategie de securitate națională.

O problemă matematică veche de 50 de ani

În spatele acestei dileme se ascunde o întrebare surprinzător de simplă, formulată pentru prima dată în 1973: Care este numărul minim de camere CCTV de 360 ​​de grade sau paznici necesari pentru a supraveghea complet un muzeu?

Este ceea ce matematicienii numesc „problema muzeului” sau „problema galeriei de artă”, relatează BBC.

Imaginați-vă că planul muzeului este o formă geometrică cu pereți drepți — un poligon. Camerele sunt fixe, dar pot „vedea” în toate direcțiile. Scopul este ca orice punct din muzeu să fie vizibil din cel puțin o cameră.

Dacă muzeul are forma unui hexagon, o singură cameră este suficientă. Dacă este în formă de „L”, poziționarea devine mai dificilă, dar tot o singură cameră poate acoperi totul. Pentru un muzeu în formă de „Z”, e nevoie de două.

Pentru forme mai complicate, lucrurile devin mai puțin intuitive. În anii ’70, matematicianul Václav Chvátal a găsit soluția generală: „Numărul minim de camere necesare este egal cu numărul de colțuri al muzeului împărțit la trei.”

De exemplu, o sală cu 15 colțuri are nevoie de cel mult cinci camere. Dacă rezultatul nu este un număr întreg, se rotunjește în jos.

Câțiva ani mai târziu, în 1978, profesorul american Steve Fisk a demonstrat elegant această teoremă. Metoda sa, numită triangulare și colorare în trei culori, presupune împărțirea spațiului în triunghiuri și identificarea celor mai eficiente puncte de amplasare pentru camere.

Rezultatul? Se poate obține acoperire completă cu un număr minim de camere, indiferent de complexitatea formei.

Lecțiile pentru muzeele moderne

Pentru un muzeu precum Luvrul — alcătuit în mare parte din săli dreptunghiulare — soluția este și mai simplă: o singură cameră poate acoperi complet o încăpere.

Des Cars a mai admis că nici perimetrul exterior al muzeului nu este complet monitorizat: „Nu am detectat la timp sosirea hoților. Slăbiciunea sistemului nostru de protecție externă este bine cunoscută”, a spus ea.

Matematica oferă însă și o variantă pentru exterior: problema fortăreței sau problema închisorii, care calculează pozițiile optime pentru camerele ce trebuie să supravegheze zidurile din afară.

Indiferent de model, esența este aceeași — găsirea unghiurilor perfecte pentru o vizibilitate completă.

O problemă mai amplă

Totuși, camerele video nu pot preveni toate tipurile de furt. La British Museum din Londra, de exemplu, un inel Cartier în valoare de 760.000 de lire a dispărut în 2011 dintr-o colecție care nu era deschisă publicului. În 2020, bijuterii furate din același muzeu au fost descoperite la vânzare pe eBay, presupus de către un curator.

Muzeele trebuie, de asemenea, să se apere de vandalism, incendii și alte pericole.

Dar ideile din problema galeriei de artă au aplicații mult dincolo de sălile muzeelor. În robotică, ajută mașinile autonome să evite coliziunile. În planificarea urbană, stă la baza poziționării antenelor și senzorilor de poluare. În gestionarea dezastrelor, principiile sunt folosite pentru a plasa drone sau posturi medicale de câmp astfel încât să maximizeze acoperirea unei zone.

Chiar și în designul luminii pentru spectacole sau în viziunea computerizată, aceeași logică geometrică ajută la determinarea zonelor vizibile și la eliminarea unghiurilor moarte.

Nu se știe dacă Luvrul a luat în considerare aceste soluții matematice. Dar, în urma jafului care a cutremurat lumea artei, poate că merită reamintit că uneori cele mai bune idei pentru securitate nu vin din tehnologie, ci din matematică.

Într-o lume în care hoții pot acționa în opt minute, poate că un calcul făcut cu rigla și compasul ar putea oferi o protecție de secole.

