Furtul de la Luvru, între realitate și conspirație: internetul fierbe după jaful de 76 de milioane de lire

La 88 de milioane de euro sunt evaluate bijuteriile coroanei furate de la Luvru FOTO X/@TrueCrimeUpdat

La doar câteva zile după jaful spectaculos de la Muzeul Luvru, internetul s-a transformat într-un laborator de teorii conspiraționiste. De la scenarii hollywoodiene până la acuzații de complicitate internă, utilizatorii platformelor sociale dezbat aprins dacă faimosul muzeu parizian a fost cu adevărat prădat – sau dacă totul nu este decât o înscenare atent regizată.

Un jaf executat în șapte minute

Potrivit autorităților franceze, patru indivizi îmbrăcați în salopete de muncitori au pătruns vineri dimineață, 19 octombrie, în aripa aflată în renovare a Galeriei d’Apollon, reușind să fugă în mai puțin de opt minute cu opt bijuterii din colecția istorică a coroanei franceze – estimate la peste 76 de milioane de lire sterline.

Jaful a fost executat cu o precizie care a amintit mai degrabă de un film de acțiune decât de o operațiune reală. Hoții au folosit un utilaj de construcții pentru a ajunge la o fereastră laterală, au spart vitrinele blindate și au dispărut pe străzile Parisului înainte ca forțele de ordine să poată reacționa.

Imaginile surprinse ulterior îi arată coborând pe o scară metalică și urcându-se pe scutere, în timp ce alarmele și sirenele poliției se aud în fundal.

Scenariile din mediul online: de la „Now You See Me 3” la „complot rusesc”

Pe măsură ce ancheta oficială avansează, în mediul online s-a răspândit o ipoteză neașteptată: că totul ar fi fost o campanie de marketing pentru viitorul film Now You See Me 3, o continuare a seriei despre iluzioniști care dau lovituri spectaculoase.

Teoria a luat amploare după ce studioul Lionsgate a publicat pe TikTok un clip criptic la scurt timp după jaf. Fanii au susținut că filmarea conține „mesaje ascunse” despre Paris și despre iluzionism. Pe platforme precum Reddit sau X (fostul Twitter), utilizatorii au comparat imaginile jafului cu scene din filmele anterioare, observând „unghiuri identice” și „sincronizare perfectă”.

„Singura conspirație în care pot crede este că Luvrul și-a înscenat propriul jaf ca strategie de marketing – altfel cum ar fi posibil așa ceva, în 2025?”, scria un utilizator.

Studioul Lionsgate a reacționat însă rapid: „Ne place teoria, dar jaful de la Luvru nu este opera noastră”, a transmis compania într-un mesaj scurt publicat online.

Negarea nu a oprit însă speculațiile. Mulți internauți au interpretat răspunsul drept o confirmare indirectă, parte a aceleiași campanii de promovare „secrete”.

Suspiciuni mai vechi: securitatea precară a muzeului

Între timp, conducerea Luvrului se confruntă cu presiuni uriașe. Directoarea instituției, Laurence des Cars, și-a oferit demisia după ce s-a confirmat că fereastra folosită de hoți nu era supravegheată video.

„Singura cameră instalată era orientată spre vest și nu acoperea balconul implicat în spargere. Deși am avertizat în repetate rânduri că sistemul este învechit, avertismentele s-au adeverit în cel mai dureros mod posibil”, a spus Des Cars în fața unei comisii parlamentare.

Demisia i-a fost refuzată de ministrul Culturii, Rachida Dati, însă cazul a scos la lumină probleme sistemice: camere lipsă, planuri de modernizare amânate și o asigurare inexistentă pentru bijuteriile furate, din cauza costurilor prea mari.

Întrebări fără răspuns

Anchetatorii francezi iau în calcul ipoteza unui furt „la comandă”, realizat pentru un colecționar privat, dar nu exclud nici posibilitatea unei complicități interne.

În același timp, mediul online continuă să furnizeze scenarii alternative, unele dintre ele bizare. Unele conturi susțin că jaful ar fi fost orchestrat pentru a acoperi distrugerea accidentală a unor piese de patrimoniu, altele invocă o „operațiune rusească” menită să-l umilească pe președintele Macron.

Mai există și ramura ezoterică a conspirației: cei care leagă incidentul de vechile mituri despre piramida de sticlă a Luvrului – cea care, potrivit unei legende demontate de ani buni, ar fi fost construită din „666 de panouri”.

Un alt muzeu, același scenariu

Pe fundalul anchetei, presa franceză a dezvăluit că, în aceeași zi cu jaful de la Luvru, Muzeul Maison des Lumières din Langres a fost și el prădat. Peste 2.000 de monede de aur și argint, unele vechi de peste două secole, au dispărut fără urmă.

Deocamdată, autoritățile nu au confirmat nicio legătură între cele două incidente.

Luvrul între mit și realitate

Deocamdată, muzeul insistă că furtul este cât se poate de real, iar poliția susține că are „piste internaționale credibile”. Totuși, pentru o parte a opiniei publice, granița dintre realitate și scenariu de film pare să se fi șters.

Într-un oraș în care istoria și ficțiunea se amestecă ușor, cazul Luvrului rămâne, deocamdată, o poveste deschisă — una care spune la fel de mult despre vulnerabilitatea instituțiilor culturale, cât și despre imaginația febrilă a unei lumi conectate non-stop.

