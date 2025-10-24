Furtul de la Luvru, între realitate și conspirație: internetul fierbe după jaful de 76 de milioane de lire

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 18:55
297 citiri
Furtul de la Luvru, între realitate și conspirație: internetul fierbe după jaful de 76 de milioane de lire
La 88 de milioane de euro sunt evaluate bijuteriile coroanei furate de la Luvru FOTO X/@TrueCrimeUpdat

La doar câteva zile după jaful spectaculos de la Muzeul Luvru, internetul s-a transformat într-un laborator de teorii conspiraționiste. De la scenarii hollywoodiene până la acuzații de complicitate internă, utilizatorii platformelor sociale dezbat aprins dacă faimosul muzeu parizian a fost cu adevărat prădat – sau dacă totul nu este decât o înscenare atent regizată.

Un jaf executat în șapte minute

Potrivit autorităților franceze, patru indivizi îmbrăcați în salopete de muncitori au pătruns vineri dimineață, 19 octombrie, în aripa aflată în renovare a Galeriei d’Apollon, reușind să fugă în mai puțin de opt minute cu opt bijuterii din colecția istorică a coroanei franceze – estimate la peste 76 de milioane de lire sterline.

Jaful a fost executat cu o precizie care a amintit mai degrabă de un film de acțiune decât de o operațiune reală. Hoții au folosit un utilaj de construcții pentru a ajunge la o fereastră laterală, au spart vitrinele blindate și au dispărut pe străzile Parisului înainte ca forțele de ordine să poată reacționa.

Imaginile surprinse ulterior îi arată coborând pe o scară metalică și urcându-se pe scutere, în timp ce alarmele și sirenele poliției se aud în fundal.

Scenariile din mediul online: de la „Now You See Me 3” la „complot rusesc”

Pe măsură ce ancheta oficială avansează, în mediul online s-a răspândit o ipoteză neașteptată: că totul ar fi fost o campanie de marketing pentru viitorul film Now You See Me 3, o continuare a seriei despre iluzioniști care dau lovituri spectaculoase.

Teoria a luat amploare după ce studioul Lionsgate a publicat pe TikTok un clip criptic la scurt timp după jaf. Fanii au susținut că filmarea conține „mesaje ascunse” despre Paris și despre iluzionism. Pe platforme precum Reddit sau X (fostul Twitter), utilizatorii au comparat imaginile jafului cu scene din filmele anterioare, observând „unghiuri identice” și „sincronizare perfectă”.

„Singura conspirație în care pot crede este că Luvrul și-a înscenat propriul jaf ca strategie de marketing – altfel cum ar fi posibil așa ceva, în 2025?”, scria un utilizator.

Studioul Lionsgate a reacționat însă rapid: „Ne place teoria, dar jaful de la Luvru nu este opera noastră”, a transmis compania într-un mesaj scurt publicat online.

Negarea nu a oprit însă speculațiile. Mulți internauți au interpretat răspunsul drept o confirmare indirectă, parte a aceleiași campanii de promovare „secrete”.

Suspiciuni mai vechi: securitatea precară a muzeului

Între timp, conducerea Luvrului se confruntă cu presiuni uriașe. Directoarea instituției, Laurence des Cars, și-a oferit demisia după ce s-a confirmat că fereastra folosită de hoți nu era supravegheată video.

„Singura cameră instalată era orientată spre vest și nu acoperea balconul implicat în spargere. Deși am avertizat în repetate rânduri că sistemul este învechit, avertismentele s-au adeverit în cel mai dureros mod posibil”, a spus Des Cars în fața unei comisii parlamentare.

Demisia i-a fost refuzată de ministrul Culturii, Rachida Dati, însă cazul a scos la lumină probleme sistemice: camere lipsă, planuri de modernizare amânate și o asigurare inexistentă pentru bijuteriile furate, din cauza costurilor prea mari.

Întrebări fără răspuns

Anchetatorii francezi iau în calcul ipoteza unui furt „la comandă”, realizat pentru un colecționar privat, dar nu exclud nici posibilitatea unei complicități interne.

În același timp, mediul online continuă să furnizeze scenarii alternative, unele dintre ele bizare. Unele conturi susțin că jaful ar fi fost orchestrat pentru a acoperi distrugerea accidentală a unor piese de patrimoniu, altele invocă o „operațiune rusească” menită să-l umilească pe președintele Macron.

Mai există și ramura ezoterică a conspirației: cei care leagă incidentul de vechile mituri despre piramida de sticlă a Luvrului – cea care, potrivit unei legende demontate de ani buni, ar fi fost construită din „666 de panouri”.

Un alt muzeu, același scenariu

Pe fundalul anchetei, presa franceză a dezvăluit că, în aceeași zi cu jaful de la Luvru, Muzeul Maison des Lumières din Langres a fost și el prădat. Peste 2.000 de monede de aur și argint, unele vechi de peste două secole, au dispărut fără urmă.

Deocamdată, autoritățile nu au confirmat nicio legătură între cele două incidente.

Luvrul între mit și realitate

Deocamdată, muzeul insistă că furtul este cât se poate de real, iar poliția susține că are „piste internaționale credibile”. Totuși, pentru o parte a opiniei publice, granița dintre realitate și scenariu de film pare să se fi șters.

Într-un oraș în care istoria și ficțiunea se amestecă ușor, cazul Luvrului rămâne, deocamdată, o poveste deschisă — una care spune la fel de mult despre vulnerabilitatea instituțiilor culturale, cât și despre imaginația febrilă a unei lumi conectate non-stop.

Cum a devenit Luvrul o țintă ușoară: hoții au pătruns printr-un balcon nesupravegheat video
Cum a devenit Luvrul o țintă ușoară: hoții au pătruns printr-un balcon nesupravegheat video
Nicio cameră de securitate nu monitoriza balconul de la etajul al doilea al Muzeului Luvru, pe unde hoții au pătruns pentru a fura bijuterii istorice evaluate la peste 100 de milioane de dolari,...
Jaful de la Luvru. Bijuteriile ar fi fost furate la comandă, pentru rețeaua globală a pieței negre. „Un eșec de securitate care aruncă o imagine rușinoasă asupra Franței”
Jaful de la Luvru. Bijuteriile ar fi fost furate la comandă, pentru rețeaua globală a pieței negre. „Un eșec de securitate care aruncă o imagine rușinoasă asupra Franței”
Autoritățile franceze dispun de o fereastră critică de doar 24 până la 48 de ore pentru a-i prinde pe hoții care au pus mâna pe o colecție de bijuterii inestimabile din Muzeul Luvru –...
#Franta, #Paris, #Luvru, #jaf, #teorii ale conspiratiei , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dupa TREI ani, "cea mai frumoasa femeie din lume" a aparut! Imaginea a facut inconjurul planetei FOTO
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Theodor Paleologu: "E foarte plauzibila o alianta PSD-AUR. Au foarte multe lucruri in comun"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Zelenski avertizează că Putin creează un „dezastru umanitar” în Ucraina și cere arme cu rază lungă de acțiune pentru a ataca Rusia
  2. Un român din Spania a fost arestat pentru furtul unui ceas de 37.000 de euro. Făcea parte dintr-o bandă care jefuia turiști
  3. Ce a ucis cu adevărat armata lui Napoleon în timpul retragerii din Rusia? Un nou studiu dezvăluie doi agenți patogeni letali identificați în dinții soldaților
  4. Bucureștean pus la zid după ce a ridicat o problemă incomodă despre transportul în comun: "Sunt curios dacă în alte orașe mari e la fel"
  5. Maia Sandu participă duminică la ceremonia de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale
  6. Zelenski, primit de regele Charles al III-lea la castelul Windsor. Ce caută liderul de la Kiev în Marea Britanie FOTO
  7. Furtul de la Luvru, între realitate și conspirație: internetul fierbe după jaful de 76 de milioane de lire
  8. „Există o mare diferență între a fi cumpătat și a fi zgârcit”. Cum decide un expert financiar pe ce să cheltuiască banii
  9. Ucraina lovește în inima forțelor speciale ruse. Unități de elită distruse, zeci de prizonieri în mâinile ucrainenilor
  10. Canada este gata să reia negocierile comerciale cu SUA imediat ce ”americanii sunt pregătiţi”. Ce alți parteneri caută guvernul de la Ottawa VIDEO