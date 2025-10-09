Macron, îndemnat chiar și de aliați să demisioneze pentru a pune capăt crizei politice din Franţa. Se așteaptă reacția președintelui

Preşedintele Emmanuel Macron s-a aflat, marţi, sub presiune, chiar şi din partea aliaţilor săi, pentru a găsi o soluţie rapidă la impasul politic din Franţa, după ce primul său prim-ministru şi fost aliat l-a îndemnat să demisioneze pentru binele ţării, transmite AFP.

Preşedintele Emmanuel Macron s-a aflat, marţi, sub presiune, chiar şi din partea aliaţilor săi, pentru a găsi o soluţie rapidă la impasul politic din Franţa, după ce primul său prim-ministru şi fost aliat l-a îndemnat să demisioneze pentru binele ţării, transmite AFP.

Preşedinte din 2017, Macron se confruntă cu cea mai gravă criză politică internă din timpul mandatului său, după demisia şocantă de luni, a celui de-al şaptelea prim-ministru, Sebastien Lecornu.

Macron i-a dat lui Lecornu termen până miercuri seara, 8 octombrie, să ajungă la un compromis pentru un guvern de coaliţie durabil, dar nu era deloc sigur că aceste eforturi vor avea succes.

Între timp, Lecornu a anunţat, într-un interviu la postul de televiziune France 2 că misiunea sa s-a ”terminat” şi a evocat un nou premier ”în următoarele 48 de ore”, relatează BFMTV. Și Macron a confirmat acest lucru printr-un comunicat transmis presei de Palatul Élysée.

”Am acceptat misiunea pe care mi-a dat-o preşedintele. În această seară consider că misiunea mea s-a terminat (...) Nu fug după post”, a declarat Sébastien Lecornu.

El a purtat, în ultimele 48 de ore, negocieri cu ”formaţiuni politice care, în fond, sunt pregătite să se pună de acord asupra unui buget comun şi formaţiuni politice din opoziţie care vor de asemenea această stabilitate (...), dar pun condiţii”.

PERSPECTIVELE UNEI DIZOLVĂRI, ÎNDEPĂRTATE

”I-am spus preşedintelui Republicii că perspectivele dizolvării se îndepărtează şi că eu cred că situaţia îi permite să numească un premier în următoarele 48 de ore”, a anunţat el la France 2.

Un viitor Guvern pare încă vag, însă Sébastien Lecornu dă asigurări că următorul Guvern va trebuie ”să-şi asume responsabilităţile în viitor, indiferent care va fi el” şi că este necesară ”o echipă complet deconectată de la ambiţiile prezidenţiale din 2027”.

Cu un pic mai înainte, Sébastien Lecornu a discutat - timp ce peste o oră - cu preşedintele Emmanuel Macron, la Palatul Élysée.

El i-a prezentat ”ultimele (sale) negocieri” în vederea identificării unor posibile compromisuri guvernamentale.

O MOŢIUNE DE DESTITUIRE A LUI MACRON, RESPINSĂ DE BIROUL ADUNĂRII NAŢIONALE

Pe de altă parte, o moţiune în vederea unei destituiri a preşedintelui Emmanuel Macron, depusă de către Partidul La France insoumise (LFI, stânga radicală) a fost respinsă ca inadmisibilă, miercuri dimineaţa, de către membrii Biroului Adunării Naţionale, Camera inferioară a Parlamentului francez.

Ea a fost respinsă cu zece voturi la cinci şi cinci abţineri.

La câteva minute după ce Sébastien Lecornu şi-a anunţat demisia luni, LFI a cerut examinarea unei moţiuni de destituire a lui Emmanuel Macron, depusă de 104 deputaţi.

Preşedinta grupului LFI în Adunare, Mathilde Panot, a atacat imediat după verdict Partidul Rassemblement national (RN, extremă dreapta) şi abţinerea celor cinci membri ai formaţiunii la examinarea moţiunii de destituire.

”Încă o dată, ca de obicei, RN îl salvează pe Emmanuel Macron", a tunat ea în faţa presei.

Miercuri, LFI era în continuare în facoarea unei demisii a şefului statului şi organizîrii unor noi alegeri prezidenţiale.

”Avem la vârful statului pe unul care face ce vrea, care nu mai are nimic de făcut. Singura soluţie este să plece”, declara la începutul săptămânii, la BFMTV deputatul LFI David Guiraud.

În paralel, negocierile purtate de către premierul demisionar cu forţele politice au continuat miercuri cu Partidul Socialist (PS, centru-stânga), ecologiştii şi comuniştii.

