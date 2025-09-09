Macron l-a pus șef al guvernului Franței pe ministrul Apărării. "Are sarcina de a propune un nou Executiv președintelui Republicii"

Sébastien Lecornu, cel care a rămas în cabinete succesive ale Franței în calitate de ministru al apărării și care provine din partidul prezidențial Renaissance, a fost numit marți seara, 9 septembrie, de președintele Emmanuel Macron în funcția de prim-ministru, în locul lui François Bayrou, care a demisionat în urma unui vot de cenzură.

Emmanuel Macron l-a numit marți pe ministrul Forțelor Armate, Sébastien Lecornu, confidentul său de dreapta, în funcția de prim-ministru Matignon, însărcinându-l inițial cu „consultarea” partidelor în vederea „construirii acordurilor esențiale pentru deciziile din lunile următoare”, a anunțat Palatul Élysée, scrie tdg.ch.

„L-a însărcinat cu consultarea forțelor politice reprezentate în Parlament în vederea adoptării unui buget pentru națiune și a construirii acordurilor esențiale pentru deciziile din lunile următoare”, a declarat președinția.

„În urma acestor discuții, noul prim-ministru va avea sarcina de a propune un guvern președintelui Republicii”, a adăugat aceasta.

Alegerea lui Lecornu, în vârstă de 39 de ani, indică determinarea lui Macron de a continua cu un guvern minoritar care susţine ferm agenda sa de reforme economice pro-business, în cadrul căreia au fost reduse impozitele pentru întreprinderi şi persoanele bogate şi a fost majorată vârsta de pensionare, notează Reuters.

Macron a fost nevoit să numească un al cincilea prim-ministru în mai puţin de doi ani, după ce parlamentul l-a demis pe centristul Francois Bayrou la nouă luni de la preluarea funcţiei, din cauza planurilor sale de a reduce datoria publică în creştere a ţării.

Prin numirea lui Lecornu, Macron riscă să îndepărteze Partidul Socialist de centru-stânga şi lasă guvernul să depindă de sprijinul în parlament al partidului de extremă dreapta Reunirea Naţională (RN), condus de Marine Le Pen.

Prioritatea imediată a lui Lecornu va fi să ajungă la un consens privind bugetul pentru 2026, o sarcină care s-a dovedit a fi fatală pentru Bayrou, care a insistat pentru reduceri agresive ale cheltuielilor pentru a reduce deficitul, ajuns la o valoare aproape dublă faţă de plafonul impus în UE de 3% din PIB.

Tulburările politice din această săptămână scot la iveală agitaţia din ce în ce mai profundă din Franţa, care slăbeşte a doua cea mai mare economie din zona euro, pe măsură ce aceasta se afundă tot mai mult în datorii.

Numirea lui Lecornu nu este lipsită de pericole pentru Macron. El riscă să pară surd la un moment în care nemulţumirea populară este în fierbere şi sondajele arată că alegătorii doresc schimbare. Protestele naţionale „Blocaţi totul” ameninţă cu perturbări pe scară largă începând de miercuri.

Sébastien Lecornu, primar la 18 ani

Lecornu a ocupat funcţia de ministru al apărării în mai multe guverne numite de Macron, supraveghind creşterea cheltuielilor pentru apărare şi contribuind la conturarea viziunii europene în ceea ce priveşte garanţiile de securitate pentru Ucraina în cazul încheierii unui acord de pace cu Rusia.

Lecornu a intrat în politică la vârsta de 16 ani, făcând campanie pentru fostul preşedinte Nicolas Sarkozy. La 18 ani a devenit primar al unui mic oraş din Normandia, iar la 22 de ani a devenit cel mai tânăr consilier guvernamental al fostului preşedinte Nicolas Sarkozy.

A părăsit partidul conservator Les Republicains pentru a se alătura mişcării politice centriste a lui Macron, când preşedintele a fost ales pentru prima dată în 2017. Cinci ani mai târziu, a condus campania de realegere a lui Macron.

Prin numirea unui ministru din propria tabără, cu un trecut conservator, Macron pare să fi decis să-şi păstreze cu orice preţ moştenirea economică.

Socialiştii s-au angajat să inverseze unele dintre politicile sale emblematice pro-business, inclusiv eliminarea impozitului pe avere şi creşterea vârstei de pensionare, elemente pe care preşedintele le consideră esenţiale pentru a face Franţa atractivă pentru investitori.

Lecornu a fost uneori ascultat de Marine Le Pen şi de şefului partidului RN, Jordan Bardella, cu care Lecornu a avut o cină secretă anul trecut.

Oficialii RN au declarat pentru Reuters că ar putea menţine un fel de sprijin tacit pentru Lecornu dacă acesta ar fi numit premier.

RN a declarat că nu va tolera creşteri de impozite pentru oamenii care muncesc din greu.

Cum a căzut Guvernul Bayrou

Cu 364 de voturi împotrivă, Guvernul Franței condus de François Bayrou a fost dat jos de Adunarea Națională, camera inferioară a Parlamentului.

Prim-ministrul, care trebuia să obțină majoritatea sufragiilor exprimate, a adunat doar 194 de voturi în favoarea sa și 364 de voturi împotriva încrederii.

Din cei 589 de deputați, 573 s-au prezentat la vot și 558 s-au exprimat. 15 deputați s-au abținut.

François Bayrou nu și-a atins obiectivul și nu a reușit să obțină majoritatea sufragiilor deputaților.

Yaël Braun-Pivet, președinta Adunării Naționale, a anunțat rezultatul votului luni, 8 septembrie, puțin înainte de ora 19:00. Rezultatul era deja previzibil, iar partidele de opoziție, de la extrema dreaptă la extrema stângă, au anunțat că vor vota „nu”.

François Bayrou, în vârstă de 74 de ani, ajunsese la Matignon în decembrie 2024, după un conflict cu Emmanuel Macron. Luni a devenit primul șef de guvern al celei de-a Cincea Republici care cade în urma unui vot de încredere, la mai puțin de un an după răsturnarea lui Michel Barnier printr-o moțiune de cenzură.

