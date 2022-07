Mohammed bin Salman, vizită în Franța. Macron, acuzat că l-a primit pe "călău" cu toate onorurile

Vizita prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, în Franța a înfuriat grupurile care militează pentru drepturile omului, acestea considerând că liderul de facto al regatului încearcă în continuare să se reabilitaze după uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi.

Cina de lucru a prințului cu președintele Emmanuel Macron de joi, 28 iulie, a avut loc pe fondul creșterii prețurilor la energie și al temerilor legate de programul nuclear al Iranului.

Prințul neagă că a aprobat uciderea lui Khashoggi la consulatul saudit din Turcia. Logodnica jurnalistului a spus că a fost revoltată de vizita lui. Hatice Cengiz l-a acuzat pe președintele Macron că l-a primit pe „călăul" regretatului său partener "cu toate onorurile”.

Mohammed bin Salman a zburat pe aeroportul Orly, la sud de Paris, cu o noapte înainte de discuții și a stat la un castel luxos din Louveciennes (Château Louis XIV), la vest de Paris. Un văr al jurnalistului ucis, Emad Khashoggi, a proiectat Castelul Louis XIV ca un tribut adus așa-numitului Rege Soare care a condus Franța în secolul al XVII-lea.

Cu câteva ore înainte ca cei doi lideri să se întâlnească joi la Palatul Elysée, trei grupuri de campanie au depus o plângere penală acuzându-l pe prinț de complicitate la tortură și de uciderea lui Khashoggi.

Printre reclamanți s-a numărat Democracy for the Arab World Now (Zarie), care a susținut că Mohammed Bin Salman (MBS) nu are imunitate de urmărire penală, deoarece nu este șef de stat, iar Franța este unul dintre singurele locuri posibile pentru justiție.

Ads

Bénédicte Jeannerod de la Human Rights Watch a spus că, fără a-și asigura „angajamente puternice și concrete” în privința drepturilor, domnul Macron riscă să reabiliteze pe MBS și să-i spele imaginea.

Înaintea întâlnirii, un consilier al președintelui francez a promis că drepturile omului vor fi abordate „în mod general”, dar a spus că este important să se discute cu toți partenerii Franței pentru a rezolva problemele cu care se confruntă toată Europa.

Prim-ministrul Elisabeth Borne a spus că nu crede că poporul francez va înțelege dacă președintele lor nu va vorbi cu producătorii mondiali de energie atunci când tensiunile legate de prețuri sunt mari și „Rusia taie aprovizionarea cu gaze, amenință că le va tăia și apoi le taie din nou”.

Invazia Ucrainei de către Rusia a dus la creșterea prețurilor la energie, iar președintele Macron a cerut Arabiei Saudite să sporească producția de petrol.

Grupul producătorilor de petrol OPEC+, care include Rusia, se întrunește săptămâna viitoare, iar membrii săi au fost supuși presiunilor pentru a ajuta la atenuarea crizei.

Președintele american Joe Biden a fost fotografiat salutându-se cu prințul MBS cu pumnul în timpul unei vizite în Arabia Saudită, la începutul acestei luni, cu scopul de a reface relațiile.

Prințul a negat întotdeauna implicarea în moartea jurnalistului Khashoggi, iar procurorii saudiți au dat vina pe agenții saudiți „necinstiți”.

Agențiile de informații americane au spus că prințul moștenitor a aprobat operațiunea. O anchetă a ONU a concluzionat că Riadul a fost responsabil pentru o crimă extrajudiciară, potrivit BBC.

Ads