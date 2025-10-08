Moment viral în Franța. O centralistă i-a închis telefonul în nas ministrului Apărării: "Nu știu cine sunteți, domnule"

Un incident mai puțin obișnuit a avut loc la Ministerul Apărării din Franţa, unde o centralistă i-a închis telefonul în nas unui ministru, crezând că are de a face cu o farsă, relatează Bloomberg.

Apelul a fost dat de ministrul Bruno Le Maire, acesta trezindu-se că angajata Ministerului de Interne îi refuză pur și simplu apelul, după un scurt schimb de replici.

„Am spus: Bună ziua, sunt Bruno Le Maire, aș dori să vorbesc cu ministrul de interne”, a declarat Le Maire pentru publicația franceză Brut.

„Nu știu cine sunteți, domnule”, a răspuns centralista, „dar e ora 22:00, duminică, și nu e timp de glume.” Apoi a închis.

Cu mai puțin de 24 de ore mai târziu, Le Maire a demisionat din funcția de ministru al Apărării, invocând „reacții de neînțeles, false și disproporționate” din partea altor actori din administrație și spunând că speră că plecarea sa va face posibilă formarea unui guvern.

Discuția dintre Bruno Le Maire şi centralistă a avut loc după ce ministrul s-a trezit brusc nevoit să repare o veche dispută în timp ce establishment-ul francez încerca disperat să alcătuiască al treilea guvern într-un singur an.

Le Maire, în vârstă de 56 de ani, i-a abandonat pe republicanii de centru-dreapta în 2017 pentru a începe un mandat de șapte ani ca șef al finanțelor sub președintele Emmanuel Macron. Duminică seară, Macron l-a readus pe Le Maire în funcția de ministru al Apărării, în încercarea de a-și umple guvernul cu loialiști.

A fost un pariu cu miză mare din partea lui Macron, care a văzut cum dominația sa asupra politicii franceze s-a destramat în ultimele 15 luni de la convocarea unor alegeri prost gândite pentru Adunarea Națională.

Președintele în vârstă de 47 de ani avea nevoie de sprijin din întreg spectrul politic pentru a-și menține guvernul în viață, iar potențialii aliați au cerut schimbare și respect din partea sa.

Republicanii, în special, erau furioși de perspectiva de a li se alătura în cabinet un fost coleg care îi părăsise.

„Avem o problemă”, a spus prim-ministrul Sebastian Lecornu, când l-a sunat pe Le Maire duminică seara, după anunțarea numirii. Potrivit relatării lui Le Maire într-un interviu acordat site-ului de știri francez Brut, Lecornu l-a îndemnat să ia legătura cu ministrul de Interne, Bruno Retailleau, liderul republicanilor. Dar Retailleau nu răspundea.

În timp ce investitorii din întreaga lume urmăreau să vadă dacă Lecornu avea vreo șansă de supraviețuire, Le Maire l-a sunat de două ori pe mobil pe Retailleau, fără niciun răspuns, însă. I-a trimis, apoi, un mesaj. Tot nimic.

În cele din urmă, proaspătul numit șef al forțelor armate franceze a sunat la centrala ministerială a lui Retailleau unde a dat de centralista în cauză și totul a devenit viral.

