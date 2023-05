Motivul pentru care Franța s-a făcut de rușine la Mondialul de fotbal din Argentina

Selecţionata U20 a Franţei a fost eliminată, duminică, de la Cupa Mondială în faza grupelor, victoria cu 3-1 în faţa Hondurasului dovedindu-se insuficientă la un singur gol, după înfrângerile cu Coreea de Sud (1-2) şi Gambia (1-2).

Într-o declaraţie pentru L'Équipe, antrenorul echipei Les Bleuets, Landry Chauvin, a dat vina pe Fifa pentru această eliminare, având în vedere că această competiţie s-a desfăşurat în afara datelor în care cluburile erau obligate să îşi pună la dispoziţie tinerii internaţionali.

"Am irosit mai multă energie înainte de Cupa Mondială decât în timpul ei, încercând să formez o echipă. (...) Nu dau vina pe cluburi, care sunt în dreptul lor, ci mai degrabă pe FIFA. Tot ce trebuiau să facă era să amâne competiţia cu două săptămâni şi nimeni nu s-ar fi supărat...", a spus el.

El a adăugat: "Numai în generaţia 2003, am avut 15 absenţe majore, fără a-l lua în calcul pe Cherki, care a jucat o singură dată cu noi. Am avut 33 de refuzuri din partea clubului, inclusiv jucătorii din 2004 şi 2005. În martie, am avut o ultimă reunire în care am jucat împotriva Angliei şi Statelor Unite şi am reuşit să păstrăm doar... şapte jucători!".