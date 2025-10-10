Cine va fi următorul prim-ministru al Franței? Președintele Macron, așteptat să facă anunțul

Președinția franceză a anunțat că Emmanuel Macron va face publică alegerea până la sfârșitul săptămânii. Persoana desemnată îl va înlocui pe Sébastien Lecornu, al cărui guvern a demisionat luni, 6 octombrie, după doar 14 ore de la instalare. Mandatul său de premier a durat, în total, 27 de zile.

Următorul prim-ministru va fi al șaselea din mandatul actualului președinte, reales în 2022, și va avea de înfruntat o sarcină dificilă: negocierea unui buget care să reducă deficitul Franței, într-un context politic tensionat, marcat de temeri că a doua economie a zonei euro a devenit aproape neguvernabilă.

Un „căpitan de echipă”

Un nume vehiculat în ultimele zile la Palatul Élysée este Jean-Louis Borloo, fost ministru și proprietar al clubului de fotbal Valenciennes.

Un consilier guvernamental, citat sub anonimat, l-a descris drept „un om care nu trebuie să ceară președintelui permisiunea nici măcar pentru lucrurile mărunte” – o aluzie la dorința de independență față de Macron.

Borloo, ca și președintele, provine din zona centrului politic, însă nu face parte din echipa sa. Fondator al partidului centrist UDI, el este perceput ca fiind mai autonom și mai capabil să „vorbească și cu stânga”, fără a fi văzut ca un loialist al Élysée-ului.

Cu toate acestea, la 74 de ani, Borloo s-a retras din prim-planul politicii încă din 2014, iar socialiștii – care ar putea deține balanța de putere în noul guvern – au transmis deja că o asemenea nominalizare ar fi inacceptabilă.

„Călugărul-războinic”

Deși afirmă că nu este interesat, Sébastien Lecornu este din nou menționat printre potențialii candidați. După demisia de luni dimineață, președintele Macron i-a cerut să găsească o soluție pentru criza politică în 48 de ore.

În următoarele zile, fostul ministru al Apărării a avut consultări cu reprezentanții tuturor partidelor și s-a arătat optimist în aparițiile publice. Într-un interviu televizat, Lecornu a declarat că lucrează la un proiect de buget care ar putea constitui baza negocierilor parlamentare.

Speculațiile privind o posibilă reîntoarcere în funcția de premier au fost alimentate de presa pariziană, însă el a respins zvonurile, spunând: „Sunt un călugăr-războinic. Misiunea mea s-a încheiat.”

Mulți analiști cred că Lecornu, considerat un fidel al președintelui, nu ar face decât să amplifice tensiunile politice actuale, pe fondul unei popularități tot mai scăzute a lui Macron.

Un coleg din opoziție

Există și ipoteza unei deschideri către stânga politică. După prăbușirea a trei guverne succesive de centru și centru-dreapta într-un singur an, Palatul Élysée ar putea opta pentru un premier provenit din tabăra socialistă.

Numele cel mai vehiculat este cel al lui Boris Vallaud, liderul grupului Partidului Socialist din Adunarea Națională. Fost coleg de generație cu Macron la prestigioasa École Nationale d’Administration, Vallaud a lucrat împreună cu actualul președinte în timpul mandatului lui François Hollande, înainte ca Macron să-și creeze propriul partid centrist.

Vallaud a declarat recent că socialiștii „sunt pregătiți să conducă țara, cu o schimbare clară de direcție politică” — un mesaj care, însă, nu pare pe placul președintelui, dornic să-și păstreze controlul asupra agendei guvernamentale.

Un tehnocrat în stil Draghi

O altă variantă ar fi numirea unui premier tehnocrat, capabil să reducă tensiunile politice și să reconcilieze taberele. Numele cel mai des menționat este Pierre Moscovici, președintele Curții de Conturi a Franței.

Fost comisar european și ministru de finanțe, Moscovici are o carieră care traversează liniile partizane — a lucrat atât în guverne socialiste, cât și conservatoare. Experiența sa economică și cunoașterea detaliată a finanțelor publice l-ar putea recomanda ca un „premier de tranziție”, în măsură să restabilească încrederea și stabilitatea.

De altfel, Moscovici urmează să-și încheie mandatul actual la finalul anului, ceea ce l-ar putea face disponibil pentru noua funcție.

Indiferent cine va fi desemnat, misiunea viitorului prim-ministru al Franței se anunță una delicată: să conducă o țară divizată politic, să tempereze un președinte contestat și să redreseze o economie aflată sub presiune.

