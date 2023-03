Violențe și haos la protestele din mai multe orașe franceze după anunțul lui Macron privind reforma care modifică vârstele de pensionare VIDEO

Protestele din Franța împotriva modificării vârstei de pensionare s-au transformat în confruntări dure cu polițiștii.

Violențe, folosirea de gaze lacrimogene și tunuri cu apă, haos, astfel pot fi descrise protestele a mii de oameni din Franța împotriva noii reforme a lui Macron de a modifica vârsta de pensionare de la 62 la 64, arată observatornews.

Manifestații au avut loc în mai multe orașe din țară.

La unele proteste, polițiștii au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene și tunuri cu apă ca să împrăștie mulțimile.

In this footage, launched projectiles are seen at a protest site in Paris, France, as activists continue to question the government's decision to raise the retirement age from 62 to 64. https://t.co/NpPufeYDH6 pic.twitter.com/47mpbKEZSy