Noul premier al Franței, acuzat că a mințit în CV. Mandat început cu scandal: Și-ar fi trecut o diplomă pe care nu o are

Autor: Alexandru Negrici
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 16:13
96 citiri
Noul premier al Franței, acuzat că a mințit în CV. Mandat început cu scandal: Și-ar fi trecut o diplomă pe care nu o are
Sébastien Lecornu, premierul Franței FOTO X/@CerfiaFR

Sindicatul funcționarilor din sectorul Educației Naționale din Franța a depus o plângere la Curtea de Justiție a Republicii împotriva prim-ministrului Sébastien Lecornu, acuzându-l că a menționat în CV o diplomă de master în drept public pe care nu ar fi obținut-o în forma sa actuală, a anunțat avocatul sindicatului, Vincent Brengarth. Demersul pleacă de la investigația publicației Mediapart, preluată de Corriere della Sera, care a semnalat discrepanțe între informațiile publice despre studiile lui Lecornu.

Ancheta semnalată de Mediapart arată că pe site-ul Ministerului Apărării — minister pe care Lecornu îl conduce din 2018 — pe profilul său LinkedIn și în biografia prezentată la o conferință universitară apare mențiunea unei diplome de master. Potrivit ziarului, această mențiune nu reflectă exact structura actuală a studiilor universitare: denumirile și duratele diplomelor s-au schimbat odată cu reforma din anii 2000, iar ceea ce astăzi se numește master implică doi ani de studii universitare după licență.

Prim-ministrul a oferit o explicație pentru această situație într-un interviu pentru Le Parisien, în care a spus: „Mi-am validat diploma de drept, prin urmare un Master 1". Lecornu a precizat că, în perioada în care și-a încheiat studiile, echivalentul era o licență după trei ani și un master de un an, în timp ce forma actuală, introdusă prin reformă, presupune cinci ani de studii universitare. El a mai afirmat: „Am perceput această falsă controversă ca pe o formă de dispreț social".

Sindicatul acuză însă că prim-ministrul a urmărit să creeze impresia că deține o diplomă pe care nu o avea și că a folosit în mod ostentativ acel titlu. În plângerea depusă la Curtea de Justiție a Republicii, reprezentanții organizației susțin că Lecornu a încercat să „insinueze că deține o diplomă de master în drept public" și „a folosit în mod conștient o diplomă pe care nu o deținea". În urma izbucnirii controversei, înscrisurile oficiale au fost modificate; site-ul guvernului a înlocuit formularea anterioară cu una mai generală: „studii de drept la Universitatea Paris 2 Panthéon Assas".

Cazul apare într-un moment delicat pentru șeful Executivului, numit de președintele Macron pe 9 septembrie. La 21 de zile de la instalare, Lecornu nu și-a anunțat încă complet cabinetul; conform informațiilor publice, el urmează să facă publică lista noilor miniștri până la sfârșitul acestei săptămâni. În paralel, proiectul de buget trebuie supus aprobării Adunării Naționale, iar votul asupra acestuia va include măsuri de reducere a cheltuielilor publice.

Pentru a avea majoritatea necesară trecerii bugetului, Lecornu are nevoie de sprijinul socialiștilor, dar până în prezent a refuzat să accepte cererile acestora privind, de exemplu, introducerea unor taxe pe avere sau alte măsuri care să crească contribuțiile celor mai înstăriți. În același timp, stânga radicală condusă de Jean-Luc Mélenchon a anunțat deja o moțiune de cenzură, ceea ce plasează actuala guvernare într-o poziție sensibilă. Controversa legată de CV-ul prim-ministrului riscă astfel să îi submineze autoritatea în mijlocul acestor negociări politice.

Macron a comentat victoria proeuropenilor de la Chișinău în limba română: ”Alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță”. Reacția lui Tusk
Macron a comentat victoria proeuropenilor de la Chișinău în limba română: ”Alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță”. Reacția lui Tusk
Franţa și Polonia au salutat luni, 29 septembrie, victoria Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS) în alegerile parlamentare din Republica Moldova. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a...
Cele mai mari pericole pentru premierul Ilie Bolojan. Politolog: ”E bine să nu pomenești zilnic că pleci din funcție”
Cele mai mari pericole pentru premierul Ilie Bolojan. Politolog: ”E bine să nu pomenești zilnic că pleci din funcție”
Premierul Ilie Bolojan a devenit mai vulnerabil în ultima săptămână, explică politologul Cristian Preda într-un text publicat luni, 29 septembrie. Fostul decan al Facultății de Științe...
#Franta, #premier, #minciuna, #diploma , #Franta
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
52.000.000Euro pentru Dan Sucu! A urmat dezastrul: "Nimeni nu este sigur ca va ramane"
Digi24.ro
Medic ginecolog de la Spitalul Filantropia, obligat sa-i plateasca unei paciente 80.000 de euro
DigiSport.ro
Aryna Sabalenka "a socat audienta" cu imaginile postate

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Pensionarii care vor primi în decembrie un ajutor de 400 de lei. Anunțul ministrului Muncii
  2. Noul premier al Franței, acuzat că a mințit în CV. Mandat început cu scandal: Și-ar fi trecut o diplomă pe care nu o are
  3. Județul în care numărul elevilor aproape s-a înjumătățit în ultimii 30 de ani. Raza de speranță este creșterea ratei de promovare la Bacalaureat
  4. Mamă și fiică din Neamț, înjunghiate de fostul iubit al fetei. Fiica a murit din cauza rănilor. Între timp, Parlamentul adopta Declarația "România fără violență domestică"
  5. Cine este omul din spatele planului lui Trump pentru o președinție cu puteri sporite
  6. Alertă alimentară: Semințe de mac, retrase de la vânzare pentru concentrații prea mari de alcaloizi de opiu. În ce magazine s-au vândut FOTO
  7. Președintele Poloniei discută cu „spiritul” fondatorului Poloniei moderne, mareșalul Piłsudski. „Vorbim aproape zilnic. Sunt multe subiecte”
  8. Condamnat la închisoare după ce a condus de mai multe ori fără permis. Bărbatul a fost prins și sub influența alcoolului
  9. Alertă pe Şantierul Naval Constanţa. Incendiu și explozie pe o navă aflată în reparație VIDEO
  10. Rusia e de acord cu planul de pace al lui Trump pentru Gaza. „Noi dorim o încheiere paşnică”