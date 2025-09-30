Noul premier al Franței, acuzat că a mințit în CV. Mandat început cu scandal: Și-ar fi trecut o diplomă pe care nu o are

Sindicatul funcționarilor din sectorul Educației Naționale din Franța a depus o plângere la Curtea de Justiție a Republicii împotriva prim-ministrului Sébastien Lecornu, acuzându-l că a menționat în CV o diplomă de master în drept public pe care nu ar fi obținut-o în forma sa actuală, a anunțat avocatul sindicatului, Vincent Brengarth. Demersul pleacă de la investigația publicației Mediapart, preluată de Corriere della Sera, care a semnalat discrepanțe între informațiile publice despre studiile lui Lecornu.

Ancheta semnalată de Mediapart arată că pe site-ul Ministerului Apărării — minister pe care Lecornu îl conduce din 2018 — pe profilul său LinkedIn și în biografia prezentată la o conferință universitară apare mențiunea unei diplome de master. Potrivit ziarului, această mențiune nu reflectă exact structura actuală a studiilor universitare: denumirile și duratele diplomelor s-au schimbat odată cu reforma din anii 2000, iar ceea ce astăzi se numește master implică doi ani de studii universitare după licență.

Prim-ministrul a oferit o explicație pentru această situație într-un interviu pentru Le Parisien, în care a spus: „Mi-am validat diploma de drept, prin urmare un Master 1". Lecornu a precizat că, în perioada în care și-a încheiat studiile, echivalentul era o licență după trei ani și un master de un an, în timp ce forma actuală, introdusă prin reformă, presupune cinci ani de studii universitare. El a mai afirmat: „Am perceput această falsă controversă ca pe o formă de dispreț social".

Sindicatul acuză însă că prim-ministrul a urmărit să creeze impresia că deține o diplomă pe care nu o avea și că a folosit în mod ostentativ acel titlu. În plângerea depusă la Curtea de Justiție a Republicii, reprezentanții organizației susțin că Lecornu a încercat să „insinueze că deține o diplomă de master în drept public" și „a folosit în mod conștient o diplomă pe care nu o deținea". În urma izbucnirii controversei, înscrisurile oficiale au fost modificate; site-ul guvernului a înlocuit formularea anterioară cu una mai generală: „studii de drept la Universitatea Paris 2 Panthéon Assas".

Cazul apare într-un moment delicat pentru șeful Executivului, numit de președintele Macron pe 9 septembrie. La 21 de zile de la instalare, Lecornu nu și-a anunțat încă complet cabinetul; conform informațiilor publice, el urmează să facă publică lista noilor miniștri până la sfârșitul acestei săptămâni. În paralel, proiectul de buget trebuie supus aprobării Adunării Naționale, iar votul asupra acestuia va include măsuri de reducere a cheltuielilor publice.

Pentru a avea majoritatea necesară trecerii bugetului, Lecornu are nevoie de sprijinul socialiștilor, dar până în prezent a refuzat să accepte cererile acestora privind, de exemplu, introducerea unor taxe pe avere sau alte măsuri care să crească contribuțiile celor mai înstăriți. În același timp, stânga radicală condusă de Jean-Luc Mélenchon a anunțat deja o moțiune de cenzură, ceea ce plasează actuala guvernare într-o poziție sensibilă. Controversa legată de CV-ul prim-ministrului riscă astfel să îi submineze autoritatea în mijlocul acestor negociări politice.

