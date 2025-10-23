Cum a devenit Luvrul o țintă ușoară: hoții au pătruns printr-un balcon nesupravegheat video

Locul pe unde hoții au intrat pentru a da spargerea la Luvru/FOTO:X/@Didpress_agency

Nicio cameră de securitate nu monitoriza balconul de la etajul al doilea al Muzeului Luvru, pe unde hoții au pătruns pentru a fura bijuterii istorice evaluate la peste 100 de milioane de dolari, a declarat directoarea instituției în fața unei comisii a Senatului francez.

Laurence des Cars le-a spus senatorilor, miercuri, că balconul estic al Galeriei Apollo — locul prin care infractorii au pătruns duminică în clădire folosind un polizor unghiular — nu era acoperit de actualul sistem de camere, vechi și depășit tehnologic.

„Din nefericire, pe partea Galeriei Apollo, singura cameră instalată este orientată spre vest și, prin urmare, nu acoperă balconul afectat de spargere”, a explicat des Cars, în timp ce anchetatorii francezi continuă eforturile de recuperare a bijuteriilor furate.

La patru zile după jaf, autoritățile nu au identificat încă public niciun suspect, iar experții avertizează că bijuteriile ar putea fi demontate pentru valorificarea materialelor prețioase, distrugând astfel artefacte care datează din epoca napoleoniană, relatează CNN.

Ușurința cu care hoții au reușit să intre în muzeu – în plină zi, folosind o scară montată pe un camion – a șocat opinia publică franceză și a reaprins dezbaterea privind vulnerabilitatea instituțiilor culturale în fața infractorilor care folosesc metode tot mai sofisticate.

Laurence des Cars a descris lipsa unei infrastructuri moderne de supraveghere drept „o constatare teribilă” pentru cel mai mare muzeu din lume, vorbind despre „o infrastructură tehnică absolut învechită, chiar inexistentă”. Ea a adăugat că și-a oferit demisia ministrului Culturii, Rachida Dati, însă aceasta a fost respinsă.

Numită la conducerea muzeului în 2021, des Cars a recunoscut că punctul vulnerabil al instituției este lipsa protecției perimetrale – o consecință, spune ea, a „subfinanțării cronice în echipamente și infrastructură”.

Ultima renovare majoră a Luvrului a avut loc în anii 1980, în timpul președinției lui François Mitterrand, care l-a însărcinat pe arhitectul sino-american I. M. Pei să proiecteze o intrare modernă pentru clădirea istorică. Piramida de sticlă – devenită simbol al muzeului – a fost inaugurată în 1989, oferind un contrast contemporan unei instituții celebre pentru colecțiile sale de artă de renume mondial.

Des Cars a admis că acel proiect a creat „iluzia unei modernizări complete”, însă a subliniat că „această modernizare majoră are acum 40 de ani, iar instalațiile și-au atins limitele”.

Cum s-a petrecut jaful

Incidentul a avut loc duminică, la ora 9:30 dimineața, când hoții au parcat un camion dotat cu o scară mobilă în apropierea galeriei. La 9:34, alarma ușii de la etajul al doilea s-a declanșat, alertând postul de securitate. Un agent din auditoriu a raportat prin radio o posibilă intruziune, iar personalul a început evacuarea vizitatorilor. Alarmele a două vitrine de înaltă securitate s-au declanșat imediat ce hoții au tăiat geamul pentru a sustrage bijuteriile. Poliția a fost anunțată la 9:36, iar un minut mai târziu s-a emis ordinul de închidere a ușilor. La 9:38, suspecții părăsiseră deja clădirea.

Echipele de supraveghere din exterior au împiedicat incendierea vehiculului folosit la jaf, însă nu au reușit să blocheze fuga hoților, care au plecat pe scutere de-a lungul Senei. Potrivit unui oficial din poliție, camionul a fost percheziționat în căutarea unor urme ADN. De asemenea, a fost recuperat unul dintre scutere și o cască purtată de unul dintre suspecți.

Des Cars a declarat miercuri că sistemul de securitate din interiorul Galeriei Apollo „a funcționat perfect” – însă fusese proiectat, în urmă cu mai mulți ani, pentru a face față altor tipuri de riscuri. Vitrinele erau construite să reziste la gloanțe, deoarece acesta era scenariul tipic al jafului de bijuterii la acea vreme.

„Pe atunci, acesta era modul de operare dominant în atacurile asupra obiectelor de mare valoare”, a explicat directoarea. „Asta protejează Luvrul în prezent.”

Totuși, ea a subliniat nevoia de a adapta sistemele la „noi tipuri de atacuri și metode de operare neanticipate”.

Jaful a „șocat profund” personalul muzeului, cetățenii francezi și „pe toți cei care iubesc Luvrul”, a mai spus des Cars, care a sugerat măsuri precum întărirea perimetrului exterior și interzicerea parcării autovehiculelor în apropierea clădirii. De asemenea, se analizează posibilitatea de a instala un post permanent de poliție în incinta muzeului.

