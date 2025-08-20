Ponturile unei jurnaliste de călătorii care s-a mutat în Franța. "E timpul să renunți la Parisul supraevaluat". Locurile incredibile pe care ar trebui să le vizitezi, în schimb

Pentru mulți turiști, Franța se confundă cu Parisul – orașul iubirii, al cafenelelor cochete și al muzeelor celebre. Totuși, capitala nu reușește întotdeauna să răspundă așteptărilor, fenomen cunoscut sub numele de sindromul Parisului. Dincolo de aglomerația metropolei, Franța ascunde o diversitate uluitoare de peisaje și experiențe: sate medievale, plaje cu nisip alb, podgorii renumite, orașe vibrante.

O jurnalistă de călătorii care locuiește de câțiva ani în Franța și a explorat fiecare colț al țării a relatat într-un articol publicat de dailymail.com care sunt locurile incredibile pe care ar trebui să le viziteze turiștii.

"Eu am locuit în Paris și încă mai merg acolo aproape în fiecare lună. Nu am căzut niciodată victimă sindromului Parisului, dar nu pot să nu mă gândesc că cei circa 50 de milioane de vizitatori anual pierd ceva esențial.

În restul Franței găsești sute de insule cu plaje cu nisip alb de-a lungul coastei bretone, chei adânci de aproape 100 de metri cu ape turcoaz care șerpuiesc printre stânci, sau chiar cel mai înalt munte din Europa (bine, împărțit cu Elveția și Italia, dar asta e o chestiune tehnică).

De ani buni trăiesc în Franța și am lucrat la zeci de ghiduri turistice, așa că puține sunt locurile pe care nu le-am explorat. Și, sincer, aș renunța oricând la Paris pentru destinațiile de mai jos."

Marsilia

"Marsilia e cool. Nu cool-ul subtil, ci unul direct, ostentativ. Mai multe cartiere, precum cel mai vechi din oraș, Le Panier, sau zona Cours Julien, plină de restaurante și magazine vintage, sunt atât de acoperite de artă stradală încât cu greu mai vezi clădirile originale.

Mereu e ceva de descoperit: petreceri și expoziții într-o parcare transformată în spațiu cultural (Friche la Belle de Mai), un fost ospiciu convertit în galerie de artă, reproduceri ale unor peșteri subacvatice cu desene preistorice… lista e lungă. Marsilia e un loc pentru distracție, nu pentru relaxare.

De neratat: scufundarea liberă până la muzeul subacvatic de lângă plaja Plage des Catalans.

Unde să stai: *Grand Hotel Beauvau, pe malul mării, lângă Vieux Port. Camere duble de la 150 de euro.

Cum ajungi: British Airways are zboruri directe din Londra Heathrow, în mai puțin de două ore."

Les Gets, Alpi

"Acest mic orășel alpin se umple în sezonul de iarnă, când schiorii vin pe pârtiile domeniului Portes du Soleil (nu mai puțin de 600 km de trasee!). Dar adevărata valoare o găsești vara, când munții renunță la mantia de zăpadă.

Chaleturile luxoase costă o fracțiune din preț, iar natura devine cel mai bun centru de sport în aer liber: trail running, mountain biking, drumeții sau paddle pe Lac de Montriond. Sala de fitness e inutilă aici.

De neratat: vizita la ferma Chèvrerie des Félires, unde poți cunoaște caprele care îți dau brânza din farfurie.

Unde să stai: Chalets 1066 are o gamă largă de cazări self-catering. Tarife de la 600 £/săptămână pentru 4 persoane.

Cum ajungi: Aeroportul cel mai apropiat e Geneva (EasyJet zboară din mai multe orașe britanice). De acolo, mașină închiriată sau autobuz, cu schimbare în Morzine (aprox. 3 ore)."

Le Pont-de-Montvert, Cévennes

"Ai auzit de Cévennes? Probabil nu. E o zonă retrasă, unde și azi există sate în care oamenii trăiesc fără internet și fără frigidere. În rest, găsești tot confortul modern, dar tocmai izolarea a păstrat peisajul neatins de secole: dealuri abrupte, sate de piatră, câmpuri pline de flori primăvara.

Aici vin aventurierii și iubitorii naturii: motocicliști, pentru serpentine, drumeți și chiar… măgari. Traseul Stevenson Trail trece prin regiune, cel parcurs de Robert Louis Stevenson cu un măgar.

De neratat: parcurgerea unui canion pe apă și stânci la izvoarele râului Tarn.

Unde să stai: Auberge des Cévennes, camere duble de la 73 de euro.

Cum ajungi: TGV până la Avignon (2h40), apoi o motocicletă închiriată de la Good Motors."

Beaujolais

"Beaujolais Nouveau a făcut regiunea celebră, dar și i-a adus reputația de vin ieftin și prost, asociat cu petreceri de noiembrie. Totuși, în ultimii ani, zona a devenit epicentrul unei revoluții: tineri producători scot vinuri bio și naturale, la prețuri minuscule. Degustările sunt adesea gratuite sau nu depășesc 5 €.

De neratat: un mâchon, brunch-ul tradițional, servit adesea în vii, unde localnicii beau vin încă de dimineață.

Unde să stai: Château de Pizay, camere duble de la 232 de euro.

Cum ajungi: EasyJet are zboruri directe din Londra Gatwick și Luton. Mașină închiriată de la Sixt", a scris aceasta în articolul publicat de dailymail.com.

Saumur, Valea Loarei

"Culoarea caselor din Saumur e irezistibilă: bej-vanilie, ca o înghețată cremoasă. Orașul e în inima ținutului castelelor și are propriul castel impresionant, Château de Saumur, ridicat în secolul al X-lea (chiar dacă azi arată destul de diferit). Piatra locală, tuffeau, dă orașului aspectul luminos.

De neratat: abația Fontevraud, cea mai mare așezare monastică din Europa, care a fost chiar și închisoare în secolul XIX, la doar 20 de minute.

Unde să stai: Huttopia Saumur, corturi tip „trapper” canadiene, pentru 5 persoane, de la 383 de euro/săptămână.

Cum ajungi: trenuri de mare viteză Paris Austerlitz – Saumur (2h40)."

Saussignac, Dordogne

"Dordogne e locul taberelor copilăriei: verde, rustic, unde viața între pereți e timp pierdut. Saussignac e o bijuterie înconjurată de vii, pe dealurile din spatele râului Dordogne.

De neratat: retreat de o zi cu yoga la Château Feely, urmat de o degustare de vinuri organice.

Unde să stai: Le 1500, camere duble de la 145 de euro/ noapte.

Cum ajungi: Ryanair zboară direct din mai multe orașe britanice la Bergerac. De acolo, 20 minute cu mașina."

Coasta de granit roz, Bretania

"Franța are propriul ei traseu de coastă lung de 2000 km. Cel mai spectaculos segment este Coasta de granit roz: stânci ce cad în Canalul Mânecii, bolovani uriași, faruri, plaje ascunse accesibile doar pe jos, insulițe romantice.

De neratat: excursia la Sept-Îles, paradisul păsărilor.

Unde să stai: Roz Marine Thalasso & Spa în Perros-Guirec, camere duble de la 190 euro.

Cum ajungi: feribot Brittany Ferries Plymouth–Roscoff sau Portsmouth–Saint-Malo."

Cap Corse, Corsica

"Dacă alegi un singur loc în Corsica, să fie Cap Corse. Aici găsești conace vechi, odinioară luxoase, dar adevăratul spectacol e contrastul: munți verticali plini de vii care coboară direct spre plaje aurii.

De neratat: traseul de coastă Sentier des Douaniers.

Unde să stai: hotel design Aethos, într-un conac din secolul XVII, camere duble de la 290 euro.

Cum ajungi: EasyJet are zboruri sezoniere Londra Gatwick–Bastia."

"La doar 90 de minute cu Eurostar-ul din Londra, Lille e un oraș nordic cu suflet. Berea artizanală domină, arhitectura flamandă din cărămidă roșie e superbă, iar muzeele — de clasă mondială. Merită drumul și până în suburbii, la La Piscine din Roubaix, o galerie într-o fostă piscină.

De neratat: cartofi prăjiți cu sos de brânză maroilles la Bierbuik.

Unde să stai: Mama Shelter, colorat și modern, camere duble de la 161 euro.

Cum ajungi: Eurostar are 9 trenuri zilnice Londra St Pancras–Lille, sub 90 min."

Drôme Provençale

"Un secret bine păstrat al Franței. Între iunie și iulie, câmpiile de lavandă sunt în floare, dar fără aglomerația sufocantă din Luberon. Restul anului, regiunea oferă canioane de calcar, vii ce produc spumantul Clairette de Die și sate agățate pe stânci, cu fundalul masivului Vercors.

De neratat: drumeția prin apă la Gorges du Toulourenc (apa poate trece de brâu).

Unde să stai: corturi tip iurtă la Drôme Esprit Nature, de la 200 de euro pentru două persoane.

Cum ajungi: doar cu mașina! Traversezi Canalul Mânecii cu Le Shuttle, apoi road trip de aprox. 9 ore."

