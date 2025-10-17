Premierul francez supraviețuiește unei provocări majore, dar perioada de respiro va fi scurtă

Noul prim-ministru al Franței, Sébastien Lecornu, a câștigat un răgaz politic după ce a reușit să supraviețuiască celor două moțiuni de cenzură depuse de opoziție în Adunarea Națională, relatează BBC.

În cea mai strânsă dintre votări, o moțiune inițiată de extrema stângă a fost respinsă cu o marjă de 18 voturi, sub pragul de 289 necesar pentru a răsturna guvernul.

După doar cinci zile în funcție, Lecornu evită astfel o înfrângere timpurie și poate, cel puțin temporar, să își concentreze atenția asupra sarcinii dificile de a obține adoptarea bugetului pentru 2026.

Totuși, orice sentiment de stabilitate ar putea fi de scurtă durată. Atât extrema stângă, cât și cea dreaptă rămân hotărâte să conteste legitimitatea guvernului, iar Partidul Socialist — care a jucat un rol crucial în respingerea moțiunilor — a avertizat că nu va mai arăta aceeași indulgență în viitor.

Mai mult, chiar și această victorie tactică este umbrită de imaginea de instabilitate proiectată de săptămâni întregi de confuzie politică și retrageri repetate, care au afectat credibilitatea guvernului francez în plan intern și extern.

Numit de președintele Emmanuel Macron în urmă cu patru săptămâni, Lecornu a fost reales în funcție vineri, într-un context politic tensionat, după ce demisionase la începutul aceleiași săptămâni. Supraviețuirea sa se datorează în mare parte concesiilor semnificative făcute stângii.

Salvat de socialiști

Pentru a câștiga sprijinul Partidului Socialist, care deține aproximativ 65 de mandate, Lecornu a acceptat să înghețe una dintre reformele economice emblematice ale președintelui Macron — majorarea vârstei de pensionare la 64 de ani.

Însă poate și mai semnificativ, premierul a promis că nu va recurge la articolul 49.3 din Constituție, un mecanism care permite adoptarea legilor fără vot în parlament. Astfel, controlul final asupra bugetului a fost transferat partidelor parlamentare.

Este o schimbare majoră de paradigmă, ce reflectă declinul autorității prezidențiale după dizolvarea eșuată a Adunării Naționale din iulie 2024. Pentru unii observatori, Franța pare să revină la politica fragmentată a celei de-a Patra Republici, înainte de 1958.

Prin asigurarea parlamentarilor că votul lor va avea ultimul cuvânt în privința bugetului, Lecornu a reușit, cel puțin parțial, să convingă socialiștii că intenționează să rupă cu stilul autoritar al guvernelor macroniste anterioare.

Însă, în același timp, a limitat drastic marja de manevră pentru eventuale măsuri de austeritate, într-un context în care piețele financiare și Uniunea Europeană cer reducerea datoriei publice.

Bugetul propus marți de Lecornu vizează reducerea deficitului la 4,7% din PIB, prin economii de 30 de miliarde de euro, inclusiv reduceri de cheltuieli în domeniul sănătății și administrației locale.

Dar Partidul Socialist s-a alăturat stângii radicale și extremei drepte în criticarea proiectului de buget, pe care îl consideră un atac asupra celor mai vulnerabili.

Liderul socialist Olivier Faure a avertizat că nu va ezita să sprijine o nouă moțiune de cenzură, dacă anumite prevederi ale bugetului nu vor fi eliminate.

Macron „riscă să fie considerat cel mai slab lider al celei de-a Cincea Republici”

Adunarea Națională rămâne fragmentată în trei blocuri majore: o dreaptă moderată cu sub 200 de deputați, o alianță de stânga de dimensiuni similare și o extremă dreaptă cu aproximativ 140 de membri, alături de câțiva independenți. Niciunul dintre cei trei premieri care s-au succedat în ultimele 15 luni nu a reușit să obțină o majoritate stabilă.

Lunile de fricțiuni politice au alimentat nemulțumirea publicului, iar pentru mulți francezi scena politică pare dominată de lideri preocupați mai degrabă de supraviețuirea proprie decât de guvernare.

Președintele Macron, căruia electoratul îi atribuie responsabilitatea pentru actuala criză, înregistrează o cotă de încredere de doar 14%, după opt ani în funcție. Atât extrema dreaptă, cât și cea stângă îi cer demisia înainte de încheierea celui de-al doilea mandat, programat pentru primăvara lui 2027.

Potrivit fostului său consilier Alain Minc, eseist și apropiat al mai multor președinți francezi, Macron „riscă să fie considerat cel mai slab lider al celei de-a Cincea Republici”.

„A promis că va fi un zid de protecție împotriva extremei drepte, dar i-a adus pe cei din Rassemblement National la porțile puterii”, a declarat Minc.

„Dacă privim în jur, Germania e îngrijorată de implicațiile economice ale unei eventuale prăbușiri franceze. Marea Britanie se teme de consecințele strategice. Italienii râd de noi — pentru că noi am râs de ei. Iar în Statele Unite, președintele Trump spune că Macron, cu vorbele lui frumoase, și-a primit lecția. Doar în Rusia se zâmbește.”

