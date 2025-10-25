Prima femeie condamnată la închisoare pe viaţă în Franţa este o tânără de 27 de ani. Cazul ei a şocat întreaga ţară FOTO

Prima femeie condamnată la închisoare pe viaţă în Franţa FOTO X/@jon_delorraine

Prima femeie condamnată la închisoare pe viaţă în Franţa este o tânără de 27 de ani, care a violat şi ucis o fetiţă de 12 ani, într-un caz care a șocat țara.

Dahbia Benkired, în vârstă de 27 de ani, trebuie să petreacă cel puțin 30 de ani de închisoare, după ce un complet de judecători și un juriu au decis să impună cea mai aspră pedeapsă posibilă din țară, scrie BBC.

Dahbia Benkired a violat-o și ucis-o pe Lola Daviet, o fetiță de 12 ani, la Paris și a primit o condamnare pe viață, care este extrem de rară în Franța, iar Benkired este prima femeie care o primește.

Printre cei care au primit această condamnare se numără criminalul în serie și violatorul Michel Fourniret și jihadistul Salah Abdeslam, care au participat la atacurile din 2015 de la Paris, soldate cu 130 de morți.

După pronunțarea verdictului, mama Lolei, Delphine Daviet, a declarat: „Am crezut în dreptate și am obținut-o.”

Fratele ei, Thibault, a adăugat: „Am restaurat memoria surorii mele, am restaurat adevărul.”

Atenție: Această poveste conține detalii tulburătoare

Lola a fost ucisă în octombrie 2022. Cadavrul ei a fost descoperit într-o cutie de plastic în curtea clădirii în care locuia, în nord-estul Parisului.

Benkired este o imigrantă algeriană care avea ordin să părăsească țara. Politicieni francezi de dreapta și extremă dreapta s-au ocupat de caz.

Procurorul aflat în proces a susținut ca Benkired să primească cea mai lungă pedeapsă posibilă. Benkired a fost examinată de experți psihiatrici și s-a constatat că are trăsături „psihopate”, dar în rest este sănătoasă la minte.

Procurorul a declarat unui complet de trei judecători și șase jurați: „Să nu vă înșelați, niciun tratament pentru dependența de droguri nu poate transforma fundamental personalitatea doamnei Benkired. Când nu există boală, nu există tratament.”

Înainte ca jurații să înceapă deliberările vineri, 24 octombrie, Benkired a declarat instanței: „Cer iertare și ceea ce am făcut este oribil.

„Asta e tot ce am de spus.”

Imaginile de pe camerele de supraveghere din după-amiaza zilei de 14 octombrie 2022 au arătat-o pe Benkired, pe atunci în vârstă de 24 de ani, apropiindu-se de Lola după ce aceasta s-a întors acasă de la școală.

Conform rapoartelor, Benkired a atras-o pe Lola într-un apartament pe care sora ei mai mare îl subînchiria în clădire.

Timp de peste o oră și jumătate, Benkired a supus-o pe fetița de 12 ani unei agresiuni sexuale înainte de a o ataca cu foarfece și un cutter.

Benkired a legat-o pe Lola cu bandă adezivă, inclusiv în jurul capului, ceea ce a dus la moartea ei prin asfixiere.

În timp ce citea verdictul, președintele curții a făcut referire la „cruzimea extremă a actelor criminale”, pe care le-a descris drept „adevărată tortură”.

„În stabilirea pedepsei adecvate, instanța a luat în considerare daunele psihologice de nedescris suferite de victimă și familia ei în circumstanțe atât de violente și aproape de nedescris”, a spus el.

Benkired se afla în Franța cu o viză de studentă, dar nu a reușit să o reînnoiască. În iulie 2022, a fost oprită pe un aeroport din Paris și i s-au acordat 30 de zile pentru a părăsi țara.

La câteva zile după uciderea Lolei în octombrie acel an, Jordan Bardella, președintele partidului de extremă dreapta Adunarea Națională din Franța, a scris pe X că femeia „nu avea ce căuta în Franța”.

Rivalul de extremă dreapta Éric Zemmour a scris, de asemenea, pe rețelele de socializare: „Ucigașul Lolei nu ar fi trebuit să se întâlnească niciodată cu ea”.

Ministrul francez al Justiției, Gérald Darmanin, a criticat „indecența” politicienilor care, a spus el, „ar trebui să reflecteze asupra consecințelor cuvintelor lor”.

Mama Lolei și tatăl acesteia, Johan Daviet, au denunțat „orice utilizare a numelui și imaginii copilului [nostru] în scopuri politice”.

Domnul Daviet a murit în 2024, la vârsta de 49 de ani.

