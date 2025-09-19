Franța, noul „bolnav al Europei”? Republica se clatină sub greutatea datoriilor și a propriilor iluzii

În timp ce Parisul își caută ieșirea dintr-o criză instituțională profundă, Roma își râde în barbă. Franța, cândva busola Europei, se apropie tot mai mult de titlul de „bolnavul continentului” – iar remediul se lasă așteptat.

Într-un scenariu greu de imaginat acum doar câțiva ani, Franța – membru fondator al UE, putere nucleară și stat cu pretenții globale – se confruntă cu o criză politică și economică care aduce mai degrabă cu atmosfera febrilă de la Atena anilor 2010 sau Roma începutului de mileniu, scrie BBC.

În ultimele 20 de luni, palatul Élysée a schimbat cinci prim-miniștri. Bugetul e blocat în Parlament. Străzile sunt ocupate din nou de proteste sindicale, iar datoria publică a depășit pragul simbolic de 3.000 de miliarde de euro. Iar undeva, în redacțiile din Torino și Roma, jurnaliștii italieni notează, cu o malițioasă satisfacție, că Franța pare să fi preluat stafeta instabilității de la vecinii de peste Alpi.

Bayrou, Lecornu și matematica imposibilă a politicii franceze

Ultimul care a încercat să impună o minimă rigoare fiscală a fost François Bayrou, un centrist cu o carieră politică longevivă, dar vizibil depășit de complexitatea momentului. Ideea sa de a elimina două zile libere naționale pentru a finanța apărarea nu doar că i-a atras votul de neîncredere din partea unei coaliții ad-hoc formate din extrema stângă și extrema dreaptă, dar a stârnit și iritarea electoratului deja obosit de reforme fără rezultate.

Ads

În locul lui, Emmanuel Macron l-a numit pe Sébastien Lecornu, 39 de ani, un fidel din anturajul prezidențial, despre care se spune că „nu are ambiții proprii” – ceea ce, în Franța actuală, pare a fi principala calitate cerută unui prim-ministru. „Cu Lecornu, Macron este de fapt și premier”, spune economistul Philippe Aghion, un apropiat al președintelui.

Dar sarcina noului prim-ministru e una aproape absurdă: să construiască un buget viabil până la jumătatea lui octombrie, într-un parlament împărțit în trei blocuri ireconciliabile – centrul macronist, stânga și extrema dreaptă. Orice concesie făcută uneia dintre tabere riscă să ducă la boicot din partea celeilalte. Socialiștii cer renunțarea la reforma pensiilor și impozitarea marilor averi, în timp ce republicanii conservatori refuză orice mărire de taxe.

Ads

Spectrul FMI și „dependența de cheltuieli publice”

Dincolo de spectacolul politic, realitatea cifrelor e tot mai greu de ignorat. Costul anual al serviciului datoriei publice se apropie de 70 de miliarde de euro – mai mult decât toate ministerele, cu excepția Educației și Apărării. Estimările sugerează că până în 2030 va depăși chiar și aceste domenii esențiale, ajungând la 100 de miliarde anual.

Agenția de rating Fitch a retrogradat recent Franța, semnalând o pierdere de încredere din partea piețelor. Pentru prima dată în ultimele decenii, se vorbește deschis despre posibilitatea ca Franța să apeleze la ajutorul FMI sau al Băncii Centrale Europene. O ipoteză care până acum ar fi fost considerată pură ficțiune.

„Nu putem trata cu ușurință scenariul unui ajutor extern”, avertizează economistul Philippe Dessertine. „E ca un dig care pare solid, dar apele îl erodează pe dedesubt. Și când se rupe, se rupe brusc.”

O observație completată cu cinism lucid de editorialista de la Le Monde, Françoise Fressoz: „Suntem cu toții dependenți de cheltuieli publice. De 50 de ani, toate guvernele, de dreapta sau de stânga, au cumpărat liniștea socială cu bani împrumutați. Dar sistemul s-a epuizat.”

Ads

Macron: de la Mesia centrist la lider în defensivă

În centrul acestui colaps lent se află un președinte izolat, cu doar 18 luni rămase din mandat, care a pariat pe o reconstrucție a centrului politic, dar a sfârșit prin a-l dezintegra. Emmanuel Macron, cel care în 2017 promitea depășirea clivajelor istorice dintre stânga și dreapta, pare astăzi un lider fără busolă, fără sprijin și, tot mai vizibil, fără ieșire.

Decizia sa de a dizolva Adunarea Națională în vara lui 2024 – un gest considerat de mulți drept hazardat – nu a dus la o majoritate clară, ci la o fragmentare și mai accentuată. În acest peisaj, atât extrema dreaptă a lui Marine Le Pen, cât și stânga radicală condusă de Jean-Luc Mélenchon își așteaptă momentul.

„Macron este adevărata țintă a furiei populare”, a scris recent Nicolas Baverez în Le Figaro. „Și poartă întreaga responsabilitate pentru acest naufragiu. Ca toți demagogii, a transformat țara într-un câmp de ruine.”

În fața acestei crize cu multiple fațete – economică, politică și socială – Franța se află într-un punct de cotitură. Sunt voci care susțin că „fundamentele sunt solide” – infrastructură modernă, economie diversificată, un sistem instituțional încă robust. Dar tot mai mulți avertizează că nu mai e vorba doar de „câteva ajustări”, ci de o schimbare de paradigmă.

„Suntem la finalul statului social așa cum l-am cunoscut”, scrie Le Monde. „Dar nimeni nu vrea să plătească nota.”

Pe scena europeană, Franța riscă să-și piardă nu doar credibilitatea financiară, ci și autoritatea morală. Iar dacă actuala guvernare eșuează în a livra măcar un buget funcțional, ceea ce urmează ar putea fi – deloc metaforic – o nouă Republică.

Ads