Furie și proteste în Franța după numirea noului premier. Macron, acuzat că ”a furat” alegerile VIDEO

Mii de oameni au ieșit în stradă sâmbătă, 7 septembrie, în mai multe orașe din Franța, nemulțumiți de decizia președintelui Emmanuel Macron de a-l numi premier pe Michel Barnier, un conservator de centru-dreapta, relatează Reuters.

Președintele a fost acuzat de ”furt electoral” de către partidele de stânga după ce l-a numit șef al guvernului pe Barnier, fost negociator al Brexitului pentru UE, deși alegerile legislative din iulie au fost câștigate de alianța de stânga, Noul Front Popular (NFP).

#BREAKING Thousands of people took to the streets in France on Saturday to protest against Emmanuel #Macron’s appointment of the centre-right Michel Barnier as prime minister, with leftwing parties accusing the president of stealing legislative elections. pic.twitter.com/xmzX4c5jDb