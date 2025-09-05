Franța repune în funcțiune sistemul Nostradamus. Ar fi singurul radar din Europa care poate "vedea" până la Moscova

Radarul Nostradamus, într-o variantă anterioară - Foto French Minister for the Armed Forces

Ministerul Apărării de la Paris reia investițiile într-un sistem radar care fusese scos din exploatare, dar care acum devine o componentă a eforturilor Franței de a-și consolida "capacitatea de avertizare timpurie" și de a reduce dependența militară a Europei de SUA.

Decizia de a repune în funcțiune sistemul radar "Nostradamus" a fost luată după ce liderii politico-militari ai Franței au admis că „le-au dat mult de gândit” războaiele din Ucraina și din Fâșia Gaza, informează ziarul The Guardian la data de 5 septembrie 2025.

Sistemul "Nostradamus", dezvoltat inițial în anul 1995, apoi scos din funcțiune, ar fi singurul radar „peste orizont” din Europa care poate „vedea” până la Moscova, precizează AFP. Acest radar poate urmări rachete hipersonice, cum ar fi cele lansate din Iran, dar și obiecte care se mișcă lent la mare altitudine, cum ar fi balonul lansat de China (aparent cu rol meteorologic) și doborât deasupra SUA, în februarie 2023.

Potrivit agenției AFP, președintele Emmanuel Macron, care a pledat constant pentru o mai mare autonomie a țărilor europene din NATO față de SUA, a cerut în iulie 2025 o creștere a cheltuielilor militare cu 3,5 miliarde de euro. Din această sumă, finanțarea pentru Nostradamus este alocată inițial la două milioane de euro, iar ulterior ar fi alocați încă 50 de milioane de euro. Pe baza acestor investiții, sistemul radar ar ajunge la capacitate maximă până la mijlocul anului 2028 și ar fi conectat la sistemul de comandă a operațiunilor aeriene, a declarat șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul Jérôme Bellanger.

