Este statul social francez un model falimentar? Un profesor universitar la Paris explică de ce România nu va ajunge vreodată la acest nivel de grijă pentru cetățeni

Franța trece din nou printr-o perioadă de instabilitate politică generată de demiterea Guvernului Bayrou, care a înaintat o serie de măsuri de austeritate care presupun reduceri semnificative ale cheltuielilor publice și majorări de taxe. Guvernul Bayrou a fost al doilea guvern schimbat de la modificarea compoziției Adunării Naționale, în urma dizolvării Parlamentului de către președintele Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron l-a numit în locul lui Bayrou pe Sébastien Lecornu, însă Opoziția formată din extremiștii de dreapta și de stânga nu se lasă și cere dizolvarea Parlamentului și demisia lui Macron.

Situația centriștilor lui Macron nu este ajutată deloc de tensiunile sociale care au dus săptămâna trecută la proteste de amploare și la greve, iar acestea ar putea fi reluate în perioada următoare. Nemulțumirea principală este legată de măsurile de austeritate anunțate de guvernul demis, care presupunea reducerea cheltuielilor de la buget cu aproximativ 44 de miliarde de dolari, în contextul în care deficitul Franței urcă spre 6% în 2025, iar datoria publică se ridică la aproximativ 114% din PIB.

Multe voci, în special din zona de dreapta, și inclusiv din România, vorbesc despre ineficiența statului social francez, care este supradimensionat și aproape imposibil de finanțat în forma actuală. Franța are cea mai mare pondere de cheltuieli sociale din PIB din lume, peste 30% în ultimii 16 ani, iar anul acesta este estimată la peste 31% din PIB, potrivit datelor OECD.

Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai și cadru universitar la Paris-East Créteil University, precizează că statul social francez are o moștenire complicată, susținerea acestui model devenind mai dificilă după 1990.

„Statul social francez este un model, este o versiune a statului bunăstării care a apărut după cel de-Al Doilea Război Mondial în Europa Occidentală și care a permis reconstrucția țărilor din Europa Centrală, menținerea coeziunii sociale și o viață de calitate pentru mai multe generații, între 1950 și 1980. Moștenirea statului social francez este una complicată tocmai fiindcă începând deja cu anii 1980, dar mai ales cu 1990, a fost foarte dificil să menții standardele de viață ale generațiilor anterioare, cheltuielile fiind mult mai mari decât posibilitățile reale ale statului”, afirmă Sergiu Mișcoiu într-o intervenție pentru Ziare.com.

Din acel moment, spune profesorul Mișcoiu, Franța a avut o „politică de zigzag” între guverne socialiste și social-democrate care au căutat să compenseze absența fondurilor pentru statul social prin taxe și impozite aplicate companiilor, marilor averi și câștigurilor speculative, alternate cu guvernele de dreapta și centru-dreapta care au marșat pe reducerea cheltuielilor statului și scăderea subvențiilor date prin diverse mecanisme.

„În ciuda măsurilor care au fost luate, cheltuielile sociale sunt de aproape 32% din PIB în 2025. Franța este campioană europeană în domeniul acesta al ponderii cheltuielilor sociale din PIB și această situație, coroborată cu un deficit structural al fondului de pensii, al fondului de sănătate și șomaj și luată în considerare îmbătrânirea populației și creșterea speranței de viață, duc la un deficit structural care poate să fie pe termen mediu o amenințare la stabilitatea întregului sistem”, precizează profesorul universitar.

Actualul sistem din Franța, foarte greu de susținut

Sergiu Mișcoiu punctează faptul că va fi „foarte dificil” să fie menținută în actuala logică un sistem care are mecanisme redistributive, chiar dacă „nu este la fel de generos cum era în trecut”.

În ceea ce privește o comparație cu România, profesorul universitar este de părere că țara noastră nu va ajunge niciodată la acest grad de cheltuieli sociale, în contextul în care tendința este una „evident” opusă, de scădere a cheltuielilor statului.

„E o sperietoare pentru multe state europene și, desigur, vocile acestea neoliberale sunt voci care vin dintr-o cultură a tranziției din Europa Centrală și de Est, care a fost una de negare totală a sistemelor sociale, de redistribuție, o cultură a individualismului și a descurcărismului pe care o cunoaștem foarte bine, dar în același timp există și critici mai echilibrate care spun că trebuie găsite, cel puțin în ceea ce privește Franța, o serie de soluții structurale pe termen mai lung, care să facă sistemul funcțional”, spune el.

Comparând România cu Franța, statul român este „foarte departe” de modelul francez, având cheltuieli sociale mici, iar „preocuparea pentru aspectele sociale este mică”. În plus, adaugă Sergiu Mișcoiu, pachetul de măsuri sociale „oglindește o logică a milei, mai mult decât o logică protecției și coeziunii sociale propriu-zise”.

Cum au ajuns extremiștii francezi de dreapta să rezoneze cu temele de stânga

„În Franța a existat un proces istoric prin care extrema dreaptă a adoptat o serie de strategii electorale și principii de organizare și de comunicare politică inspirate în special din politicile Partidului Comunist Francez. Practic, în anii 1980, Frontul Național al lui Jean-Marine Le Pen a preluat discursul anti-sistem pe care îl abandonase Partidul Comunist Francez, care a făcut o guvernare cu socialiștii în acea perioadă, dar la vremea respectivă, Frontul Național avea doar rolul de anti-sistem de la comuniști, iar politicile sale erau mai degrabă anti-fiscaliste în favoarea micii burghezii care votau cu ei atunci”, spune profesorul universitar.

Acesta precizează că „marea transformare” a extremei drepte a avut loc la finalul anilor 2000, după ce Marine Le Pen a preluat puterea în Frontul Național și l-a rebotezat în Reuniunea Națională. Marine Le Pen, spune profesorul Mișcoiu, a înțeles că lărgirea bazei electorale nu se poate face fără abordarea unor teme sociale.

„La început într-o manieră mimetică și mai puțin performantă, dar apoi într-o manieră cât se poate de convingătoare pentru un electorat care ar fi votat într-un mod natural cu partide mai degrabă de stânga, mișcarea naționalistă franceză a reușit să recupereze retoric teme cu o încărcătură socio-economică marcate istoric la stânga”, adaugă acesta.

Extrema dreaptă franceză a combinat în discursul său, „în mod oportunist”, probleme societale precum protecția locurilor de muncă și sărăcia cu agenda extremistă, remarcă Sergiu Mișcoiu.

Același lucru, spune cercetătorul, se poate observa și în politica românească, unde AUR împrumută teme care ar trebui promovate de stânga, însă cu câteva diferențe istorice.

„AUR nu a apărut de la început ca un partid de extremă dreaptă cu accente burgheze și neoliberale, așa cum apăruse Frontul Național, ci de la bun început AUR a fost o mișcare cu un discurs social și în acest sens a preluat mai degrabă discursul antecesor al PRM și al PP-DD. Dacă ne uităm, toate partidele acestea, din cauza contextului socio-economic din România, au avut o poziționare socială, cu un discurs înșelător în favoarea categoriilor pauperizate”, spune Sergiu Mișcoiu, care subliniază că această poziționare a neutralizat emergența unei stângi care să fie capabilă să ducă acest mesaj convingător mai departe.

Ce poate face Franța pentru a-și menține politicile sociale unice

Revenind la situația Franței, pe termen lung, menținerea actualei forme a statului social este „puțin sustenabilă”, însă pe termen mediu este sustenabilă cu condiția implementării unor măsuri impopulare care să țină de creșterea vârstei de pensionare și diminuarea unor tipuri de sporuri și ajutoare ce merg către categorii de populație care pot fi reintegrate în câmpul muncii, a remarcat politologul.

În concluzie, spune Sergiu Mișcoiu, politicile Franței ar putea să se îndrepte către o creștere a atractivității muncii, prin acționarea asupra salariilor minime astfel încât să determine ieșirea din zona de șomaj sau venituri de inserție minime și integrarea pe piața muncii.

România, la ani lumină de performanțele sociale ale Franței

Sistemul social francez a fost susținut în mare măsură de sistemul de taxare strict, care se extinde către taxarea drastică a companiilor, a marilor averi, a bunurilor de lux și, în general, a marelui capital. Franța a ajuns să aibă astfel unul dintre cele mai „draconice” sisteme de taxare, care însă a permis cheltuieli importante în zona socială.

Pentru a vedea cât de important este sistemul de taxare francez, se poate observa, conform datelor oficiale, că ponderea taxelor în PIB era în 2024, conform datelor Eurostat, la 45,6% cu un nivel de colectare de peste 95%.

Prin comparație, România este la polul opus, cu sub 30% pondere a taxelor în PIB, conform datelor recente și cu un sistem de colectare deficitar, în primul rând din cauza gradului scăzut de digitalizare a ANAF.

În ceea ce privește componenta socială din România, discursul public este foarte mult axat de înfierarea „asistaților sociali”, de orice tip ar fi aceștia, iar discursul neoliberal autohton împinge politicile publice tocmai în sensul opus statului social pe model francez, îndemnând la o minimalizare a statului per ansamblu prin tăieri de posturi și de cheltuieli.

Astfel, la capitolul cheltuieli sociale din PIB, România este undeva la coada Uniunii Europene, estimându-se că în 2025 acestea vor scădea la sub 11% din PIB, față de 13% anul trecut. Deși România nu excelează la capitolul cheltuieli sociale, deficitul este în continuare cel mai mare din Europa, iar Guvernul Bolojan pare că încă nu a terminat de tăiat în acest sector.

