Trei mistere neelucidate în cazul directorului general al Telegram, Pavel Durov

Arestarea surprinzătoare a lui Pavel Durov a stârnit indignarea susținătorilor libertății de exprimare, care au acuzat Franța că încearcă să cenzureze platforma de mesagerie Telegram.

De la lansarea sa în 2013, Telegram a devenit instrumentul preferat al disidenților politici, generalilor de pe câmpul de luptă și gangsterilor, adunând aproape un miliard de utilizatori, potrivit platformei.

Durov a fost eliberat miercuri, 28 august, din arest pe o cauțiune de 5 milioane de euro, după ce a fost pus sub anchetă oficială pentru șase acuzații, inclusiv refuzul de a coopera cu forțele de ordine și complicitate la gestionarea unei platforme online „pentru a permite o tranzacție ilegală într-un grup organizat”.

Ancheta a fost provocată de reticența Telegram de a coopera într-un caz de abuz asupra copiilor, ceea ce a dus la emiterea de mandate împotriva lui Durov și a fratelui său Nikolai Durov, cofondatorul platformei.

În timp ce președintele francez Emmanuel Macron a subliniat că acest caz nu este „în niciun fel politic”, arestarea fără precedent a adus o serie de întrebări în jurul magnatului tehnologiei și a relațiilor sale cu Parisul și Moscova.

Cât de bine îl cunoaște Durov pe Macron?

Deși francezii nu se înghesuie pe Telegram, aplicația se mândrește cu cel puțin un utilizator avid în Franța: președintele său.

Macron a folosit aplicația încă din primele zile ale primei sale campanii prezidențiale, în urmă cu aproape un deceniu, și continuă să o facă - în ciuda faptului că membrilor cabinetului său li s-a cerut oficial anul trecut să nu mai folosească platforma.

Ads

Durov s-a întâlnit cu președintele francez cel puțin o dată, în 2018, a declarat pentru POLITICO o persoană apropiată de Macron. Întâlnirea cu ușile închise nu a fost făcută publică la acel moment. Cei doi s-au întâlnit în „mai multe ocazii” de când Macron a devenit președinte, potrivit Le Monde.

Macron a militat mult timp pentru ca Franța să devină o casă pentru marile companii de tehnologie. „Franța va fi națiunea lider pentru superinovare, schimbare și transformare profundă”, a declarat Macron, la o lună după alegerea sa din 2017.

Președintele a încercat să-l convingă pe Durov să mute Telegram la Paris și i-a oferit cetățenia franceză, a informat Wall Street Journal. În timp ce Durov deține acum cetățenia franceză, Telegram are în prezent sediul în Dubai.

Când Durov a fost arestat sâmbătă seara pe aeroportul Le Bourget, el le-a spus ofițerilor de poliție că se afla la Paris pentru a lua cina cu Macron, potrivit săptămânalului satiric francez Le Canard enchaîné. Macron a negat ferm joi că l-a invitat. „Nu aveam absolut nicio știre despre vizita domnului Durov în Franța”, a spus el în timpul unei vizite în Serbia.

Ads

Sursa apropiată lui Macron a subliniat că președintele francez se afla în casa sa privată de vacanță din Le Touquet, în nordul Franței, în acea zi.

Nu ar fi prima glumă a lui Durov în detrimentul autorităților franceze . În aprilie 2023, miliardarul și-a schimbat numele legal în pașaportul său francez în „Paul du Rove”, o adaptare franceză a lui Pavel Durov – după cum este înregistrat în Monitorul Oficial al țării.

Cum a devenit Durov francez? Câte pașapoarte are?

Fondatorul Telegram, care s-a născut în Rusia, a obținut cetățenia franceză în 2021 printr-o procedură rezervată în mod normal „unui străin francofon care contribuie prin munca sa remarcabilă la sporirea influenței Franței în lume și la prosperitatea relațiilor sale economice internaționale”.

El nu este singurul magnat al tehnologiei care a urmat această cale. CEO-ul american al Snapchat, Evan Spiegel, care vorbește puțin franceza, a primit și el cetățenia în 2018.

Ads

„Este o decizie pe care am luat-o în 2018, pe care o susțin pe deplin”, a spus Macron joi. El a adăugat că este „parte a unei strategii care să permită femeilor și bărbaților atunci când sunt artiști, sportivi, antreprenori, când fac efortul de a învăța limba, când creează bogăție, când o cer, să le acorde cetățenia franceză. Am făcut-o pentru domnul Durov, care s-a străduit să învețe limba franceză, așa cum am făcut-o pentru Spiegel, cred că este bine pentru țara noastră“.

Cum a contribuit Durov la influența franceză nu este clar.

Președinția franceză a refuzat inițial să își asume responsabilitatea pentru acordarea cetățeniei, spunând publicației Politico.eu că decizia a fost luată de ministerul francez de externe.

Durov este, de asemenea, cetățean al Emiratelor Arabe Unite, unde locuiește. Abu Dhabi a cerut acces consular la șeful Telegram după arestarea sa – dar magnatul tehnologiei a respins oferta de ajutor, potrivit unei persoane apropiate lui. „Suntem în legătură cu autoritățile franceze în legătură cu acest caz și cu reprezentanții lui Pavel Durov”, a declarat pentru Politico un reprezentant al serviciului diplomatic din Emiratele Arabe Unite.

Ads

Presa de stat rusă a scris că și Moscova a solicitat acces consular. „Persoana în cauză a refuzat protecția consulară a Rusiei și o vizită consulară a Emiratelor, dar a fost de acord ca ambasada Emiratelor să fie ținută la curent cu situația sa”, a declarat un oficial al guvernului francez.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat cetățenia rusă a lui Durov, adăugând că nu știe câte alte cetățeni deținea, a informat agenția de presă rusă TASS.

Durov a obținut și cetățenia statului insular din Caraibe Saint Kitts și Nevis printr-un program de „investiții” prin care se acordă pașapoarte prin intermediul unor contribuții financiare mari . Contactat de Ppolitico, ambasadorul țării la Paris a confirmat cetățenia lui Durov, dar a subliniat că legăturile sale cu Saint Kitts și Nevis sunt limitate. Durov nu a cerut serviciile consulare ale țării.

Mai este Durov loial Rusiei?

Plecarea lui Durov din Rusia în 2014 a avut loc în urma tensiunilor cu Kremlinul. Înainte de a lansa Telegram, el a fondat o platformă de socializare numită VKontakte și susține că a refuzat să predea informațiile de contact ale activiștilor ucraineni pro-democrație în timpul mișcării Euromaidan din acel an.

Ads

Cu toate acestea, Moscova a căutat să se implice de la arestarea sa la Paris, declarând că i-a oferit „toată asistența și sprijinul necesar” lui Durov și acuzând Franța de intimidare și o „încercare directă de a restrânge libertatea de comunicare”.

Deși Durov se prezintă ca un adversar al Kremlinului, realitatea pare mai complicată. Chiar și după ce a părăsit Rusia și și-a vândut partea din VKontakte, s-a zvonit că Durov menține legăturile cu țara. Alișer Usmanov, un oligarh apropiat lui Putin, ar fi contribuit la finanțarea Telegram în primele etape . Telegram a funcționat inițial din același birou al Casei Singer din Sankt Petersburg ca și VKontakte.

Despre fratele lui Durov, Nikolai, care este și el căutat de Franța, presa pro-Kremlin scrie că locuiește la Sankt Petersburg, unde lucrează la Institutul de Matematică Steklov al prestigioasei Academie de Științe a Rusiei. Site-ul web al instituției îl listează pe Nikolai Durov ca membru al personalului.

În ciuda contribuțiilor pe scară largă ale lui Nikolai la succesul Telegram, el a rămas mereu în afara luminilor reflectoarelor, lăsând acest rol fratelui său mai mic. Potrivit Telegram, Pavel susține aplicația „din punct de vedere financiar și ideologic, în timp ce contribuția lui Nikolai este tehnologică”.

Ads

Potrivit unui raport al publicației Povești Importante, bazat pe o scurgere de date ale serviciilor secrete ruse, Durov a vizitat Rusia „de peste 50 de ori” între 2015 și 2021. Telegram este utilizată pe scară largă de armata rusă pentru comunicațiile de pe câmpul de luptă, de bloggeri și jurnaliști militari pro-război și de milioane de ruși obișnuiți și funcționari publici.

În cercurile opoziției ruse, Telegram are o reputație mixtă. Pe de o parte, oferă o comunicare sigură, la adăpost de ochii indiscreți ai FSB, și o platformă alternativă pentru mass-media independentă blocată online de autoritățile ruse. Pe de altă parte, au existat o serie de incidente în care canale sau inițiative care ar putea deranja Kremlinul au fost blocate sau altfel împiedicate de platformă.

Armata ucraineană utilizează în mare parte platforma Signal pentru comunicațiile sale, dar majoritatea agențiilor guvernamentale au, de asemenea, canale Telegram, iar aplicația este, de asemenea, utilizată pe scară largă pentru mesaje personale și bloguri de către soldații și civilii ucraineni.

Ads