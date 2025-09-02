Un tunisian a înjunghiat cinci persoane, într-un hotel din Franța. Agresorul a fost împușcat mortal de către polițiști

Un tunisian care avea asupra lui două cuțite și o rangă a murit, împușcat de poliție, în orașul Marsilia, din sudul Franței, după ce a înjunghiat cinci persoane într-un hotel, între care managerul și fiul acestuia, au anunțat marți, 2 septembrie 2025, procurorul local Nicolas Bessone și poliția, relatează Reuters.

Una dintre persoanele înjunghiate în hotelul din Marsilia se află în stare critică. Procurorul Bessone a declarat reporterilor că atacatorul, un imigrant legal, fusese evacuat din hotel pentru neplata chiriei.

Incidentul a avut loc la ora locală 14:45 (15:45, ora României) în primul arondisment al orașului Marsilia.

Atacatorul era „cunoscut ca fiind instabil”, a declarat pentru Le Figaro o sursă apropiată cazului. Cu toate acestea, el nu era sub îngrijire psihiatrică.

Potrivit unor informații transmise pe Internet, în timp ce-și ataca victimele, tunisianul ar fi strigat "Allahu Akbar".

