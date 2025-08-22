Un grup format din tineri turiști israelieni a fost oprit să intre într-un parc din Franța. Ministrul de Interne, Bruno Retailleau, reacționează

Administratorul unui parc de agrement din sudul departamentului Pirineii Orientali (Pyrénées-Orientales) al Franței a fost reținut, joi, 21 august, pentru „discriminare pe motive religioase”, după ce a refuzat accesul unui grup de 150 de tineri turiști israelieni, cu vârste cuprinse între 8 și 16 ani, „deși rezervarea fusese făcută cu mult timp în avans”.

Managerul centrului de agrement, situat în comuna Porté-Puymorens, „le-a spus contactelor sale că refuză accesul în unitatea sa din cauza 'convingerilor personale'”, potrivit Parchetului. Grupul de 150 de turiști israelieni, toți minori cu vârste cuprinse între 8 și 16 ani, aflați în vacanță, a fost refuzat „chiar dacă rezervarea fusese făcută cu mult timp în urmă”.

Fără antecedente penale, administratorul parcului, în vârstă de 52 de ani, a fost reținut pentru „discriminare pe motive religioase în cadrul ofertei sau furnizării unui bun sau serviciu”, a indicat Parchetul, reamintind că această infracțiune este „pedepsită cu o pedeapsă maximă de trei ani de închisoare”.

Grupul de turiști israelieni „și-a modificat programul și s-a deplasat, cu trei autobuze, către un alt loc din Franța, unde securitatea a fost asigurată de jandarmerie, fără niciun alt incident până în acest moment”, a precizat Procuratura pentru AFP joi, la sfârșitul zilei.

O „anchetă de flagrant delict” a fost încredințată brigăzii de cercetare din comuna Prades.

Vineri, ministrul de Interne Bruno Retailleau a calificat drept „grav” refuzul accesului, afirmând la BFM TV că „nu aceasta este concepția despre Republică”.

