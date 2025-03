Cât de mare este „umbrela nucleară” a Franței, sub care Macron vrea să adăpostească Europa. Bătrânul continent, din nou în cursa înarmării

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat miercuri, 5 martie, că vrea „să deschidă o discuție strategică” cu privire la protecția Europei prin extinderea „umbrelei nucleare” a Franței, singura țară din UE cu arsenal nuclear. Tema a fost adusă în discuție în contextul summit-ului extraordinar de la Bruxelles privind securitatea Europei și sprijinul militar pentru Ucraina. Afirmația lui Macron vine într-un moment în care ajutorul Statelor Unite sub conducerea lui Trump este pus sub semnul întrebării, acesta declarând că nu va mai apăra statele care nu plătesc pentru apărare cât ar trebui. Deși arsenalul nuclear al Franței este semnificativ mai mic decât al Federației Ruse sau decât cel al Statelor Unite, ideea „umbrelei nucleare” este doar o modalitate de descurajare a unei agresiuni din partea Rusiei. Luna trecută, probabil viitorul cancelar al Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că „poate a venit momentul ca această temă să fie discutată cu Franța și Marea Britanie”. Așa cum era de așteptat, propunerea lui Macron nu a fost deloc bine primită la Moscova, care au interpretat declarațiile drept „o amenințare” la adresa Rusiei.

Analistul militar Hari Bucur-Marcu precizează faptul că termenul de „umbrelă nucleară” este o metaforă, fiind vorba, de fapt, despre scutul anti-rachetă și spune că „cine posedă arme nucleare descurajează pe oricine altcineva să-l atace”.

„Eram în 1996 când am discutat cu șeful statului major general francez. Ideea asta că ei de atunci propuneau germanilor să împartă împreună puterea nucleară a Franței. Asta este toată problema. Tuturor le e frică că deși au trecut 80 de ani, o Germanie înarmată ar putea să facă ce-a făcut acum 85 de ani. Înțelegeți? Și atunci Franța de atunci tot propune Germaniei, Germania tot refuză în continuare să facă parte dintre puterile nucleare.”, afirmă Hari Bucur-Marcu pentru Ziare.com.

Analistul spune că această ofertă din partea Franței, singura putere nucleară din UE, este o problemă de descurajare a Rusiei.

„E opțiunea Franței, nu poate să o oblige nimeni. Puterile nucleare sunt oricum independente, și Marea Britanie și China și așa mai departe. Dar, e o problemă de descurajare. Contextul este, într-adevăr, că Statele Unite ale Americii cer Europei reînarmare, substanțială, dar asta pentru ca să-și asume mai multă responsabilitate Europa, nu că pleacă Statele Unite și rămâne Europa descoperită. Dar, în contextul ăsta, Franța vine cu oferta, nu numai pentru armamentele clasice, convenționale, să se facă această sporire de efort financiar militar, ci și pentru armamentul nuclear, pe care numai ea îl deține în calitate de membru al Uniunii Europene.”, mai spune acesta.

Hari Bucur-Marcu amintește că și Marea Britanie era o putere nucleară în UE, până la ieșirea din blocul comunitar.Doar Franța e puterea nucleară. Acesta punctează faptul că ceea ce face Franța este „descurajare nucleară”.

„În momentul de față, descurajarea nucleară, că ăsta este termenul corect, umbrelă nucleară, este descurajarea nucleară. Deci descurajarea nucleară în Europa este asigurată în principal de armamentul american, dar Franța are capacități complete. Bine, numeric nu sunt semnificative, dar sunt complete, așa că în momentul în care, de exemplu, dislocă câteva ogive din acestea nucleare undeva prin Europa, toată lumea o să zică, da, întreaga Europă este pusă sub umbră nucleară a Franței.” spune analistul.

Acesta precizează faptul că o „umbrelă nucleară” presupune și un buget pe măsură, iar Franța este „foarte încântată” de ideea de a împărți cheltuielile cu armamentul nuclear și cu alte state europene, în principal cu Germania.

„Pentru că, tradițional, de 200 de ani cel puțin încoace, de la Napoleon încoace, în toată epoca industrială războaiele din Europa au fost între Germania și Franța,și se băteau mai ales pe problemele din acestea, de piețe de materii prime și așa mai departe, energie. Și în asemenea condiții și ideea de pace în Europa este și ideea de concordanță între Germania și Franța, pentru că marea amenințare pe care o avem acum nu este că vin rușii care nu sunt în stare nici măcar să cucerească tot Donbasul, ci marea amenințare de securitate europeană este că acest comportament al rușilor se poate multiplica și la al alții. Adică să vină și altcineva să zică, băi, acum și eu vreau că am avut istoric, nu știu ce provincie care era a mea, cum ar fi, de exemplu, România, să zică, uite, atacăm Moldova, să ne luăm Moldova înapoi, că aia a fost a noastră. Sau Ungurii să zică, dar noi am fost mare Imperiu, haide să cucerim toată asta, Balcanii.”, mai spune Hari Bucur.

Acesta este de părere că pentru securitatea Europei trebuie să crească contribuția europenilor, iar statele arată că nu rămân inerte la stimulul venit de la Washington, însă o fac în stilul european, birocratic.

„Deci, SUA acum contează cu două treimi la puterea militară necesară apărării Europei.

Două treimi este America și o treime este toată Europa, Europa și cu Norvegia, care este în NATO, dar nu și în UE. În orice caz, propunerea americană este nu să plece America din Europa, ci să se ajungă la paritate. Adică jumate-jumate. Jumătate americanii și jumate europenii.”, adaugă el.

Acesta subliniază că degeaba se face un buget european de apărare, dacă nu se instaurează și un sistem european de apărare, deoarece, în momentul de față, statele europene nu sunt coordonate, unele nefiind state membre NATO.

Franța deține în acest moment aproximativ 290 de focoase nucleare, care pot fi lansate atât cu bombardiere militare, cât și din submarine nucleare. Comparativ cu arsenalul nuclear francez, care este în totalitate construit pe cont propriu și suveran, cel al Marii Britanii a fost realizat cu ajutorul tehnologiei din Statele Unite.

Marea Britanie deține 235 de focoase nucleare care pot fi lansate exclusiv de pe submarine nucleare, însă a decis să mărească arsenalul la 260 de focoase.

Here are the stockpiles of nuclear weapons by country as of 2021. So France, Israel, and the UK are in full panic mode right now. pic.twitter.com/aQblaDoeEW