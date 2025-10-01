Petrolier din "flota fantomă" a Rusiei, reținut în largul coastelor Franței. E suspectat că ar fi fost implicat în apariția dronelor din Danemarca VIDEO

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 20:21
413 citiri
Petrolier din "flota fantomă" a Rusiei, reținut în largul coastelor Franței FOTO X/@IntelThread

Un petrolier aparținând așa-numitei „flote fantomă”, prin care Rusia exportă petrol ocolind sancțiunile occidentale, a fost imobilizat de autoritățile franceze în largul coastelor. Vasul este vizat de o anchetă a justiției din Franța și este suspectat că ar fi fost implicat în apariția misterioasă a unor drone în Danemarca, relatează AFP.

Președintele Emmanuel Macron a confirmat miercuri, 1 octombrie, deschiderea unei investigații.

„Echipajul acestui petrolier a comis greșeli foarte serioase”, a spus liderul francez, precizând că acuzațiile vizează „neprezentarea dovezii naționalității/pavilionului” și „refuzul de a se conforma” cererilor autorităților.

Petrolierul, care navighează în prezent sub pavilionul statului african Benin, și-a schimbat în repetate rânduri numele și pavilionul. În prezent, este cunoscut sub denumirile „Pushpa” sau „Boracay” și figurează pe lista sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană.

Potrivit site-ului specializat The Maritime Executive, nava ar fi putut fi folosită ca „platformă de lansare” pentru dronele observate în Marea Baltică sau chiar ca „momeală”.

Întrebat despre aceste acuzații, Macron a îndemnat la prudență: „Prudență”, a transmis acesta jurnaliștilor înaintea summitului european desfășurat la Copenhaga.

Originea dronelor nu a fost încă stabilită, dar autoritățile de la Copenhaga au acuzat rapid Rusia. Premierul danez, Mette Frederiksen, a cerut la începutul summitului un „răspuns foarte puternic” din partea Europei la ceea ce a descris drept un „război hibrid” dus de Moscova.

Ca reacție, Rusia a avertizat miercuri că va lua măsuri militare pentru a-și proteja navigația comercială în Marea Baltică, după ceea ce numește „provocările” europene împotriva petrolierele sale.

„În diverse ape, inclusiv în Marea Baltică, țările europene și statele riverane recurg la numeroase provocări, care, în opinia noastră, nu favorizează nicidecum libertatea navigației comerciale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Uneori, acest lucru obligă forțele noastre armate să ia măsuri pentru a restabili ordinea”, a mai spus Peskov.

