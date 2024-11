Aproximativ 200.000 de locuinţe sunt în continuare fără curent electric în Franţa, unde circulaţia pe numeroase drumuri este grav perturbată din cauza condiţiilor generate de furtuna Caetano, deşi Météo-France a ridicat vineri la prânz codul portocaliu de furtună, relatează AFP.

„Furtuna Caetano a provocat primul episod timpuriu de iarnă în acest sezon, cu vânturi violente şi ninsori”, a anunţat Météo-France vineri, 22 noiembrie. „Ea afectează în continuare Corsica şi Pirineii. Sub influenţa aerului polar, temperaturile au coborât la nivelul lunii ianuarie. Temperaturile sunt foarte scăzute, uneori geroase, în special acolo unde a căzut zăpadă”, a precizat agenţia meteo.

Vineri, la prânz, 51 de departamente, în principal din jumătatea de nord a Franţei, se aflau încă sub alertă meteorologică de vreme severă, dar niciunul nu mai era sub cod portocaliu. Cu toate acestea, institutul meteorologic a avertizat cu privire la riscul de formare a poleiului, din cauza temperaturilor de îngheţ de peste noapte, din Normandia până în Franche-Comté.

Furtuna Caetano a provocat numeroase pene de curent. Vineri dimineaţă, aproximativ 200.000 de clienţi erau încă fără curent, faţă de 270.000 joi. Cele mai afectate regiuni sunt Normandia, Loara şi Centre-Val de Loire, a declarat operatorul reţelei de electricitate Enedis. Aproximativ 8.000 de locuinţe au fost afectate şi în Corsica, dar nu din cauza zăpezii, ci din cauza vântului.

Vineri erau în vigoare restricţii de transport rutier în anumite zone, în timp ce traficul feroviar a rămas perturbat local.

Condiţiile proaste de circulaţie au condus la o serie de accidente, dintre care cel mai grav a implicat un autocar, patru autoturisme şi un vehicul pe două roţi, joi seara, pe autostrada A6b, în apropiere de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne). Motociclistul este între viaţă şi moarte, în timp ce patru persoane sunt în urgenţă absolută şi 31 în urgenţă relativă, potrivit poliţiei.

