Cine este firma de avocatură care a solicitat arestarea fraților Tate. Aceștia ar fi plănuit să fugă din România VIDEO

Firma de avocatură McCue Jury & Partners a declarat marţi, 12 martie, într-un comunicat, că a cerut poliţiei britanice să "solicite imediat un mandat" pentru reţinerea şi extrădarea lui Andrew Tate, după ce săptămâna trecută a primit informaţii că acesta ar plănui să fugă din România.

McCue Jury & Partners le reprezintă pe cele patru femei britanice care l-au acuzat pe Andrew Tate de viol şi de agresiuni fizice şi sexuale grave.

"Veştile de astăzi sunt binevenite, deoarece pentru mulţi a fost o îngrijorare semnificativă că Tate ar încerca să evite justiţia în România şi în străinătate", a declarat Matthew Jury, partener executiv al firmei de avocatură.

"Suntem recunoscători autorităţilor britanice pentru că au luat în serios îngrijorările noastre şi au emis un mandat de arestare. Tate este acuzat de infracţiuni grave împotriva unui număr mare de victime şi trebuie să fie tras la răspundere", a declarat avocatul Matthew Jury.

