"Agenții DIICOT sunt toți niște mincinoși", declara Andrew Tate într-un LIVE pe internet în timp ce Poliția se pregătea să îi bată la ușă VIDEO

Fratii Andrew și Tristan Tate au fost din nou vizitați de oamenii legii joi seară, 22 august, chiar în timp ce erau în live pe X, fosta Twitter. Cei doi și-au întrerupt transmisiunea când i-au văzut pe agenți și au ieșit în întâmpinarea acestora.

Chiar înainte ca mașina de Poliție să ajungă în fața porții casei lor, Andrew Tate vorbea despre agenții DIICOT și spunea că sunt toți niște mincinoși.

"Toţi agenţii DIICOT sunt mincinoşi, toată lumea ştie că sunt mincinoşi. Adevărul va ieşi la iveală, iar minciunile nu pot dura la nesfârşit", a spus Andrew Tate, moment în care fratele său, Tristan, i-a făcut semn și i-a spus că Poliția a ajuns în fața casei lor.

„Poliţia e aici! Poliţia e aici! Poliţia a parcat în faţa casei mele chiar acum! Chiar este Poliţia aici. Putem trece în live pe telefon? Există posibilitatea? Nu. Ok. Atunci, tu filmezi. Opreşte astea. Poliţia e aici... Ce dracu vor?”, se aud spunând cei doi pe înregistrare.

