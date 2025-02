America, luată prin surprindere de sosirea fraților Tate. Trump neagă că oameni din administrația lui ar fi intervenit pentru eliberarea lor. "Nu știu nimic despre asta" VIDEO

Controversații influenceri Andrew și Tristan Tate au ajuns în Statele Unite, după ce procurorii români le-au permis plecarea din țară, într-o decizie surprinzătoare, la trei ani după arestarea lor sub acuzațiile de viol, trafic de minori și spălare de bani.

Avionul privat cu care au zburat frații a aterizat la Fort Lauderdale joi dimineața, 27 februarie, după un zbor de 12 ore.

La scurt timp după aterizare, Andrew Tate a declarat reporterilor că el și fratele său sunt "în mare parte neînțeleși" și a subliniat că acuzațiile sunt, în esență, o conspirație împotriva lor, afirmând că nu au făcut nimic greșit.

Sosirea lor l-a surprins pe guvernatorul Floridei, Ron De Santis, care a declarat că nu a fost informat despre aceasta și că a aflat vestea doar prin intermediul presei.

Nu este încă clar de ce li s-a permis să plece sau dacă Statele Unite au avut un rol în această decizie, dar un avocat care reprezintă patru presupuse victime din Marea Britanie a declarat pentru BBC că administrația lui Donald Trump "interferează în procesul legal". Trump le-a spus, la rândul lui, jurnaliștilor că nu știe nimic despre eliberarea celor doi frați.

"Domnule președintele Trump, Andrew și Tristan Tate au sosit astăzi în Florida cu un jet privat, după ce au fost eliberați din România. Aceștia sunt acuzați de viol și trafic de persoane, fiind considerați, în multe ocazii, persoane cu un comportament reprobabil. A intervenit administrația dumneavoastră la Guvernul Român pentru a-i elibera?

Nu știu nimic despre asta.

Nu știu, spuneți că sunt în avion chiar acum?

Sunt deja aici.

Nu știu nimic despre asta. Vom verifica și vă vom anunța", a spus Trump.

🚨🇺🇸BREAKING: President Trump claims that he is unaware of Andrew Tate’s arrival in Florida 👀

pic.twitter.com/vuVy0lNSvC