Andrew Tate se înfurie pentru că este ținta unei anchete penale în Florida: ”Comunism absolut. Asta nu este America pe care o cunosc”

Influencerul autodeclarat misogin Andrew Tate acuză autoritățile din SUA de „comunism absolut” după ce procurorul general al statului Florida, unde a ajuns din România, a deschis o anchetă penală pe numele său și al fratelui Tristan Tate. „Încearcă să găsească acuzații pentru un om nevinovat”, a protestat Andrew Tate, cercetat în țară pentru viol și trafic de persoane.

„Comunism absolut. Sunt în America de 5 zile. M-am așezat pe laptop și am înregistrat un podcast. Nebunie”, a scris Andrew Tate pe platforma X, deținută de Elon Musk, la scurt timp după aflarea veștii că procurorii au deschis o „anchetă penală activă”.

„Sunt foarte dezamăgit de SUA. Asta nu este America pe care o cunosc. Este o zi tristă pentru America. Încearcă să găsească infracțiuni pentru un om nevinovat. Nu mi-e frică. Sincer sunt dezamăgit”, a mai transmis Andrew Tate.

Procurorul general din Florida a anunțat ancheta la mai puțin de o săptămână de când guvernatorul Ron DeSantis a transmis că frații Tate „nu sunt bineveniți” în statul pe care îl conduce.

Într-un alt mesaj pe X, Andrew Tate l-a acuzat pe guvernatorul Floridei că a permis agenților federali să cerceteze Mar-a-Lago, reședința lui Trump, atunci când anchetau dispariția unor documente clasificate, după finalul primului mandat al acestuia la Casa Albă.

„DeSantis le-a permis agenților federali să facă o razie la domiciliul președintelui nostru. Nu uitați niciodată de Mar A Lago”, a transmis Tate.

Andrew Tate l-a acuzat apoi pe Ron DeSantis că se răzbună pe el, pentru că ar fi „distrus ambițiile politice” ale soției guvernatorului.

„Nu mă interesa politica din Florida înainte să aflu cât de comunistă este administrația DeSantis. Jocul a început”, a amenințat Tate.

Ron DeSantis is attacking me because he was worried I would support Byron Donalds over his wife, knowing I have monumental political weight, and trust our commander and chief President Trumps reccomendations completely.

They attacked me to prevent me from destroying his wifes…