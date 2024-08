Prima reacție a lui Andrew Tate după ce a fost reținut: "Am trei copii şi i-au trecut ca victime, astfel încât să nu-i mai pot vedea"

Andrew Tate și fratele său Tristan au fost reținuți din nou pentru 24 de ore de către autoritățile române în seara zilei de miercuri, 22 august, și acuzați de noi fapte de sex și trafic cu minore. Influencerul susține însă că unii dintre copiii despre care se spune că i-ar fi abuzat sunt ai lui.

Frații Tate sunt anchetați în România pentru trafic de persoane și nu au voie să părăsească teritoriul țării. Perchezițiile de la locuința lor din Pipera și reținerea pentru 24 de ore l-au supărat pe Andrew Tate, care susține că nu există dovezi împotriva sa.

„Acest dosar este şi mai stupid decât primul. Aşteptaţi până vedeţi. Spun că am iubit-o pe mama copiilor mei şi chiar am păcălit-o să aibă copii. De necrezut. Am trei copii şi i-au trecut ca victime, astfel încât să nu ne mai putem vedea copiii, asta au făcut. Vă amintiţi prima dată când mass-media a întrebat unde sunt dovezile? Aceasta este şansa voastră. Este şansa voastră să faceţi din nou asta”, a declarat Andrew Tate, citat de observatornews.ro.

Andrew Tate a început să susțină recent că are „peste 10 copii” cu diferite femei, deși în urmă cu câțiva ani spunea că nu a devenit încă tată.

După perchezițiile care au durat 10 ore, fraţii Tate au fost duşi la audieri după-amiază, unde au rămas 5 ore, iar ulterior au fost reținuți pentru 24 de ore. Avocatul acestora a afirmat că nu pot fi făcute publice acuzaţiile care li se aduc.

„Nu avem cunoştinţe dacă în urma emiterii ordonanţei de reţinere, Parchetul va formula o cerere de arestare preventivă sau o cerere de arest la domiciliu”, a declarat Eugen Vindinean, avocatul fraților Tate.

Tristan și Andrew au avut probleme cu legea recent și când au decis să hrănească urșii de la maginea drumului, pentru care au fost amendați de Garda Forestieră Ploiești.

