Frații Andrew și Tristan Tate tună și fulgeră cu amenințări, după ce au ajuns în SUA. „Vă promit că vor plăti. Liberi în sfârșit” VIDEO

Andrew Tate a postat un clip pe X, din SUA, acolo unde a ajuns împreună cu fratele său, cu permisiunea DIICOT, după ce în România se aflau sub control judiciar.

Andrew Tate spune că el și Tristan, sunt „înțeleși greșit”.

„Am fost întotdeauna nevinovați”, se arată în descrierea care însoțea clipul.

"M-au închis pentru niște prostii. Nu am făcut nimic. Matrix ne-a atacat. Am fost arestați pe un caz de 2 bani, fără dovezi. Au printat mii de coli cu tot felul de acuzații, dar care nu înseamnă nimic. Au falsificat dovezile, totul este o mizerie! Ce-au găsit asupra noastră? Nimic! Unde sunt așa-zisele victime?

Dovezile au fost obținute în mod ilegal. Înregistrări ilegale, traduceri false, martori falși care nici nu există.

Nu a existat nicio dovadă care să mă arunce în închisoare. Nu a fost nicio dovadă ca să-mi percheziționeze casa de cinci ori. N-a fost nicio dovadă ca să mă împiedice să călătoresc vreme de trei ani. (...)

Acum că războiul a fost câștigat și că hârtiile au fost ștampilate înainte să fiu eliberat, vă promit că toți cei care au făcut asta, cei care au încercat să ne facă să suferim în mod nedrept, vor plăti prețul pentru ce au făcut. Când am pierdut noi vreodată? Chiar și când eram împreună într-o celulă de închisoare doar râdeam și zâmbeam. Suntem genul de bărbați care stau în fața gloanțelor. Suntem pregătiți să murim împreună. Liberi, în sfârșit!”, a spus Tate.

„Liberi în sfârșit”, se arată în finalul clipului.

We have always been innocent. pic.twitter.com/HU50OFsn3f